Σε πεδίο μετωπικής πολιτικής σύγκρουσης έχει μετατραπεί το κόστος των εξαγγελιών στη ΔΕΘ. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε με τη σειρά του το δικό του σχέδιο, με επτά νομοσχέδια για τους πρώτους έξι μήνες διακυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία το αντιμετώπισε με σκωπτικό ύφος, μιλώντας για «βροχή δισεκατομμυρίων» και ανέξοδες υποσχέσεις.

Το «καλάθι» του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ

Από το βήμα της ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για τους πρώτους έξι μήνες μιας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με μια σειρά μέτρων όπως:

σταδιακή επαναφορά 13ης σύνταξης και 13ου μισθού,

μείωση της κιλοβατώρας έως 20%,

40.000 κοινωνικές κατοικίες,

200 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί έως 3 ετών,

120 δόσεις για τη ρύθμιση χρεών

πιλοτική τετραήμερη εργασία.

«Φούντωσε» ο καβγάς για τις οικονομικές εξαγγελίες της ΔΕΘ

«Είναι όλα κοστολογημένα. Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατύ χαμόγελο, δεν το έχω» ανέφερε με νόημα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Τελικά, αν σε κάτι είχαν δίκιο στο ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη ήταν ότι το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα αντέγραψε ένα μεγάλο μέρος του «προγράμματός» τους» ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

Για πάνω από τρεις ώρες ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχτηκε έναν καταιγισμό δημοσιογραφικών ερωτήσεων.

Εμφανίστηκε αμετακίνητος από τον στόχο της πρώτης θέσης στις εκλογές, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ και γύρισε την πλάτη στην «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα.

Νίκος Ανδρουλάκης: Η απάντηση στην ερώτηση του Star - «Είμαστε σε καμπή, χρειάζεται αλλαγή πορείας»

Απαντώντας στην ερώτηση του Star και της Λευκής Γιωργάκη στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έκρυψε τον προβληματισμό του.

- Τι πιστεύετε ότι φταίει και ενώ πολλοί αναγνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει σοβαρές πολιτικές προτάσεις, δεν έχει πείσει ακόμη τον κόσμο;

«Είμαστε σε μια καμπή. Δεν φτάνει η διόρθωση πορείας, χρειάζεται αλλαγή πορείας. Εγώ δεν κοιτάω την επόμενη μέρα. Με ενδιαφέρει η μέρα των εκλογών» απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στο στόχαστρο της κριτικής του και τα εθνικά θέματα, κατηγορώντας την κυβέρνηση για εργαλειοποίηση.

«Το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φαιδρότητας», δήλωσε χαρακτηριστικά.