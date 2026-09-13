Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στο συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης", στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: «Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή»

«Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή», επανέλαβε σταθερά ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ . Πρόσθεσε ότι ο εκλογικός νόμος δημιουργεί συγκεκριμένα δεδομένα που οδηγούν στη πρώτη θέση για να γίνει η πολιτική Αλλαγή που απαιτεί η κοινωνία. «Δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την πολιτική ήττα της ΝΔ», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να γίνει χωρίς το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο γιατί δεν αρκεί για την χώρα η πολιτική εναλλαγή στην εξουσία.

Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε στην κριτική της κυβέρνησης για υπερκοστολόγηση σχετικά με το οικονομικό σχέδιο που παρουσίασε χθες. «Όλα είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα», είπε , «και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία».

Επανέλαβε ότι η 13η σύνταξη βάσει της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, θα δοθεί σε δύο δόσεις και κοστίζουν 60 εκατ. το 2027 και 840 εκατ. το 2030, ενώ ο 13ος μισθός 1,3 δισ. σε βαθος τετραετίας. Και το ΕΚΑΣ σε 540 εκατ. ευρώ.

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραθέτει στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, εάν στην περίπτωση που η ΝΔ είναι πρώτη χωρίς αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί της εφόσον πρωθυπουργός είναι ένα άλλο πρόσωπο και όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είτε από τη ΝΔ είτε από άλλο κόμμα, ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι μία παράταξη με στελέχη, με όργανα, με συνέδρια, δεν είναι μία συσπείρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να μην υπάρχει, έχει μια ιστορία και μία διαδρομή. Σε αυτή την παράταξη το ανώτατο όργανο είναι το συνέδριο του, όπου πάρθηκε ομόφωνη απόφαση 5000 συνέδρων για την πολιτική στρατηγική που έχουμε χαράξει. Αυτή η στρατηγική δεν αλλάζει, το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στην ΝΔ. Γι' αυτό τρίτη θητεία ενός κόμματος που δεν δείχνει σεβασμό στους θεσμούς, τον κοινοβουλευτισμό, το Σύνταγμα, την δικαιοσύνη, στα αδιέξοδα της κοινωνίας και που συνεχώς με τις πολιτικές που προκρίνει δημιουργείται μια νέα κάστα ολιγαρχίας αλλά και ενισχύει την παλιότερη, το ΠΑΣΟΚ μόνο με ένα τρόπο μπορεί να αντιμετωπίσει: πολιτικά, δυναμικά, νικώντας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν γιατί είναι αξιακές και πολιτικές», υπογράμμισε.

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι «ιδεολογικά πιστεύουμε ότι πρέπει να ανατάξουμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας» και πως «η δημιουργική Ελλάδα δεν είναι μια θεωρία, γι' αυτό ξεκινήσαμε από την ανάπτυξη και φτάσαμε στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους». Εξήγησε ότι έχει μια ολιστική προσέγγιση για τη νέα πορεία που πρέπει να βαδίσει ο τόπος. «Όταν π.χ. μιλάμε για το ιδιωτικό χρέος αυτό αφορά όλη την οικονομία και όλη την κοινωνία διότι ένας άνθρωπος που θέλει να ρυθμίσει αλλά τα funds τον εκβιάζουν και επενδύουν στην εξόντωση του για να του πάρουν ένα ακίνητο και όχι στην ρύθμιση, αυτό είναι ζήτημα συνολικά της οικονομίας» ανέφερε. Και τόνισε ότι «η κοινωνική ατζέντα, η αναγέννηση του ΕΣΥ, της δημόσιας παιδείας, η στεγαστική πολιτική, όλα αυτά δεν είναι επιμέρους θέματα αλλά ζητήματα που πρέπει να λύσουμε σύντομα».

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: «Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατύ χαμόγελο και να κακοποιώ τους θεσμούς, δεν το έχω»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς για το αν έχει το απαραίτητο επικοινωνιακό χάρισμα για να σηκώσει πιο ψηλά το ΠΑΣΟΚ, σχολίασε: «Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατύ χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί εφτά ολόκληρα χρόνια και να υποδύομαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντο υποκριτικής».

Αναφέρθηκε στην πορεία του: «ξεκίνησα από ένα χωριό στο Ηράκλειο, πήγα δημόσιο σχολείο και δημόσιο πανεπιστήμιο, εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα, δεν βολεύτηκα πουθενά, δεν πήρα καμία κρατική θέση και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτώ δεν είχα κανένα πίσω μου, ούτε ολιγάρχες, ούτε συμφέροντα, ούτε πολιτικούς μπαμπάδες, ούτε ανίερες συμμαχίες», τόνισε μεταξύ άλλων. Το μήνυμά του προς τους πολίτες είναι το εξής, όπως ανέφερε: «Αν έχω ένα πλεονέκτημα, είναι η κοινωνική αξιοπιστία μου και η διαδρομή μου και δεν θα τα θυσιάσω για κανέναν και ζητώ την εμπιστοσύνη τους για να κάνω πράξη τώρα μια ισχυρή Ελλάδα, στον κόσμο, στην Ευρώπη».

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: «Η υπόθεση των υποκλοπών δεν έχει κλείσει - Θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

«Η υπόθεση των υποκλοπών δεν έχει κλείσει και θα κλείσει όταν οδηγηθούν στην δικαιοσύνη όλοι όσοι είχαν την ιδέα το 2021 - 2022 να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας. Θα κάνω ό,τι μπορώ, όποια θέση κι αν έχω, να πάρουν ένα μάθημα ότι η δημοκρατία για την οποία αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν χιλιάδες Έλληνες δεν είναι παιχνίδι στα χέρια τους» ήταν η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, σε σχετική ερώτηση στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, αναμένει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Θα συνεχίσω τον αγώνα μου. Περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και μετά θα δείτε τις επόμενες ενέργειες μου».

Σε ερώτηση για την επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε πως «το θέμα της συνέπειας έχει να κάνει με τη διαδρομή μας. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κ.Τσίπρα».

Τόνισε, δε, πως «το ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Με μεγάλο αγώνα και προσπάθεια αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της ΝΔ με θεσμικό αγώνα. Όποιοι έχουν παραιτηθεί από τη ΝΔ είναι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Δεν καθίσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Πήγαμε μπροστά και συγκρουστήκαμε με το σύστημα εξουσίας. Σήμερα ο αγώνας μας δεν είναι για να βγούμε δεύτεροι. Είναι για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και σίγουρα δεν οραματιζόμαστε να χάσουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε τώρα γιατί τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει η χώρα πορεία».

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: «Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική ενάντια της Τουρκίας»

«Ας αφήσουμε τα πυροτεχνήματα, την επικοινωνία και τα εύκολα λόγια. Τα ήρεμα νερά ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Άλλαξε κάτι ουσιαστικό; Βελτιώθηκε κάτι; Άλλο είναι να αλλάζει η ματιά και άλλο να αλλάζει η θεώρηση. Δεν έχουν αλλάξει οι θεωρήσεις της Τουρκίας, είναι οι ίδιες που ήταν. Τι κάνουμε εμείς. Η άποψη μου είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε μία νέα ευρωπαϊκή πολιτική ενάντια της Τουρκίας» τόνισε για τις σχέσεις με την Τουρκία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Συμπλήρωσε, δε, πως «τα θέματα με την Τουρκία είναι πολύ σημαντικά, κάποια είναι διαχρονικά, κάποια είναι φρέσκα. Διότι η Τουρκία έχει σταθερή στρατηγική αλλά κατά καιρούς αυτή η στρατηγική αποκτά και άλλο χαρακτήρα», ενώ για τη Συμφωνία των Πρεσπών απάντησε: «Η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Δεν ψηφίσαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών διότι υπήρχαν συγκεκριμένα ελλείμματα που αφορούσαν την ιθαγένεια και τη γλώσσα».

Για τα κόκκινα δάνεια ο κ. Ανδρουλάκης είπε πως «ο ρόλος ενός κράτους κοινωνικής δικαιοσύνης είναι να μην επιτρέψει μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά. Άλλο είναι ένας δανειολήπτης που δεν δίνει κανένα ενδιαφέρον και άλλο αυτός που προσπαθεί να ρυθμίσει και είχε μια ατυχία στη ζωή του».

«Εμείς θέλουμε να εξορθολογήσουμε την αγορά των κόκκινων δανείων και προτείναμε και την προστασία της πρώτης κατοικίας και το δικαίωμα εξαγοράς του δανείου από τον συνεργάσιμο δανειολήπτη και την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό που σήμερα έχει φέρει πενιχρά αποτελέσματα», υπογράμμισε.

«Άμεσα ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο κι ότι δεν θα περάσει ο τσαμπουκάς των Τούρκων»

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: «Η πολιτική μας για τη στέγαση θα είναι από την πρώτη μέρα προτεραιότητα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς για το θέμα των πολλών εν εξελίξει δημόσιων έργων που καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί «συνεχίζεται ένας χώρος αποζημιώσεων» και για το πώς προτίθεται το ΠΑΣΟΚ να αντιμετωπίσει αυτή την στρέβλωση εις βάρος των πολιτών ώστε αυτά τα χρήματα να διατεθούν για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, επεσήμανε ότι χθες παρουσίασε τρεις πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα: προληπτικός έλεγχος από την πλευρά του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε όλες τις συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας για να εντοπίζουμε εγκαίρως φωτογραφικούς όρους υπερκοστολογήσεις, τεχνικές κατατμήσεις κτλ. Για τις απευθείας αναθέσεις πλαφόν επί του συνόλου των πιστώσεων, εξαιρώντας μόνο τους μικρούς δήμους. Και ακόμα πιο ισχυρή Διαύγεια. «Αυτές οι τρεις πρωτοβουλίες βοηθούν να μην χάνονται χρήματα στην κατασπατάληση και την κακοδιαχείριση και να έχουμε ένα δημοσιονομικό όφελος και ένα μεγαλύτερο περιθώριο για καλύτερες υποδομές και ισχυρότερο κοινωνικό κράτος», είπε.

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: «Όλες και όλοι δίνουμε ενωμένοι τη μάχη για να φύγει η ΝΔ και να υπάρξει πολιτική αλλαγή»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς αν μπορεί να είναι βέβαιος ότι οι ψήφοι που θα δώσει ο κόσμος στο ΠΑΣΟΚ δεν θα καταλήξουν στο να στηριχθεί μία κυβέρνηση της ΝΔ, σημείωσε πως «το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μία απόφαση, αυτή η απόφαση είναι ομόφωνη κι αυτή η απόφαση για μας είναι πυξίδα των πολιτικών μας επιλογών και όλοι δίνουμε ενωμένοι τη μάχη, όλες και όλοι δίνουμε ενωμένοι τη μάχη για να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να υπάρξει πολιτική αλλαγή».

Σε άλλο σκέλος της ερώτησης που αφορούσε σε «μεταγραφές» στελεχών μεταξύ κομμάτων, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «την κανονικοποίηση της ακροδεξιάς την έκαναν οι μεταγραφές από την ακροδεξιά και χαίρομαι πάρα πολύ που το δικό μας κόμμα είναι το μόνο κυβερνητικό κόμμα που ουδέποτε έφερε στην αγκαλιά του στελέχη της ακροδεξιάς. Και όχι μόνο δεν έφερε στελέχη της ακροδεξιάς αλλά δεν τα έκανε και πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής του τόπου, όπως έκαναν και οι προηγούμενοι και η σημερινοί».

Ερωτηθείς σχετικά με την εξαγγελία του για επανασύσταση του συμβουλίου αποδήμων ελληνισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αν θα είναι θεσμός με πραγματικές αρμοδιότητες ή συμβολική κίνηση, απάντησε μεταξύ άλλων πως «εμείς λέμε ότι πρέπει να ενεργοποιήσουμε το συμβούλιο για να μπορεί να γίνει πραγματική δουλειά σε βάθος στον απόδημο ελληνισμό και όχι όλα να στηρίζονται σε επικοινωνιακά δίκτυα τα οποία μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση να επηρεάσει». «Θεσμική λοιπόν προσέγγιση του απόδημου ελληνισμού και γι' αυτό είπα ότι μόλις μας δώσει ο λαός την εμπιστοσύνη του θα προχωρήσουμε σε αυτήν την κίνηση εδώ από τη Θεσσαλονίκη», πρόσθεσε.

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: «Μην ψάχνετε ρωγμές μέσα στο ΠΑΣΟΚ»

«Μην ψάχνετε μέσα στο ΠΑΣΟΚ ρωγμές, αλλού υπάρχουν οι ρωγμές» σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας πως «το ΠΑΣΟΚ ενωμένο θα δώσει τη μάχη των εκλογών και ενωμένο θα κερδίσει».

Ερωτηθείς εάν θα είναι εκ νέου υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές, απάντησε πως «θα ανακοινωθεί όταν ανακοινώσουμε το ψηφοδέλτιο, για το πού θα είναι ο καθένας υποψήφιος και σε ποιες περιφέρειες θα δηλώσω υποψηφιότητα».