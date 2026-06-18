Κόντρα της Αννας Διαμαντοπούλου με τον Χάρη Δούκα στο ΠΑΣΟΚ (βίντεο Star)

Νέες περιπέτειες έχει προκαλέσει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ η κόντρα της Αννας Διαμαντοπούλου με τον Χάρη Δούκα. Αντάλλαξαν βαριές κουβέντες με φόντο την άποψη του Δημάρχου Αθηναίων για συνεργασίες στην Κεντροαριστερά. Εμφύλιος έχει ξεσπάσει και στον ΣΥΡΙΖΑ με την τριολέτα Πολακη, Παπα και Δούρου να αμφισβητούν ανοικτά τον Σωκράτη ΦάμελΛο. Αναταράξεις έχουμε και στο κυβερνητικό στρατόπεδο με τον Άδωνη Γεωργιάδη να καρφώνει τον Κωστή Χατζηδάκη.



Επίθεση Διαμαντοπούλου στον Δούκα: Γελοία η προσέγγιση για τις συνεργασίες

Εκεί που το ΠΑΣΟΚ έψαχνε τρόπο να σηκώσει κεφάλι στις δημοσκοπήσεις, η Άννα Διαμαντοπούλου άναψε νέες φωτιές, καρφώνοντας με σκληρή γλώσσα τον Δήμαρχο Αθηναίων για τη θέση του περί συνεργασιών του ΠΑΣΟΚ στον «προοδευτικό» χώρο

«Είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι; Δηλαδή, πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ» δήλωσε η Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ.

Η κα Διαμαντοπούλου έκανε και μια θετική αναφορά στην εικόνα της ελληνικής οικονομίας, προκαλώντας ένα βιτριολικό σχόλιο - απάντηση από τον Χάρη Δούκα.

«Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο».

Με εμφανή ενόχληση, σειρά στελεχών του ΠΑΣΟΚ «άδειασε» και τους δύο, μιλώντας για άστoχες δηλώσεις.

«Κανένας δεν έχει δικαίωμα να επιτρέπει να υπάρχει εσωτερική περιδίνηση» σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κ. Τσουκαλάς.

Στην κόντρα παρενέβη και η ΕΛ.Α.Σ στηλιτεύοντας την Άννα Διαμαντοπούλου:

«H αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου

-Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας (68% μ.ο. ΕΕ)

-1 στους 5 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας».

«Εμφύλιος» Φάμελλου με Πολάκη, Παππά και Δούρου

Στον ΣΥΡΙΖΑ μαίνεται ο «εμφύλιος πόλεμος». Η «τρόικα» Πολάκη, Παπά και Δούρου αμφισβητεί τον Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος απευθύνει εμμέσως έκκληση στον Αλέξη Τσίπρα να ανοίξει την πόρτα της ΕΛΑΣ.

«Θα ήθελα πολύ νωρίτερα από τη φετινή ΔΕΘ να υπάρχουν και πολιτικές εξελίξεις που θα συμβάλλουν στο να υπάρχει απάντηση στον Μητσοτάκη» δήλωσε στο Action24 o Σ. Φάμελλος.

Ο Παύλος Πολάκης μαζεύει υπογραφές από την πλευρά του για να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, αφήνει υπονοούμενα για αποπομπή του Σωκράτη Φάμελλου, ενώ βάλλει και κατά του Αλεξη Τσίπρα.

Αιχμές Αδ. Γεωργιάδη κατά Κ. Χατζηδάκη

Στην κυβέρνηση ο Άδωνις Γεωργιάδης άφησε αιχμές για τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες που ειχε θεσπίσει ο Κωστής Χατζηδάκης και ζήτησε διορθωτικά μέτρα.

Οι αιχμές Γεωργιάδη κατά Χατζηδάκη



«Αυτός είναι ένας νόμος που μας έβλαψε πολύ, διέρρηξε σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική μας και πολιτική μας συμμαχία με τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι παραδοσιακά στήριζαν την Νέα Δημοκρατία» δήλωσε ο Υπουργός Υγείας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».



Πυρά Σακελλαρίδη στον Γεωργιάδη για το νοσοκομείο της Ρόδου

Πάντως ο Άδωνις Γεωργιάδης δέχθηκε πυρά από τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς έδειξε βίντεο από νοσοκομείο της Ρόδου όπου έσταζαν νερά από το ταβάνι και έπεφταν σοβάδες.

Γ. Σακελλαρίδης: Πεσμένοι σοβάδες στο νοσοκομείο της Ρόδου