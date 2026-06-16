Σε τροχιά διάλυσης έχει μπει ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρελθόν από εκπρόσωπος Τύπου είναι από σήμερα ο Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος καρατόμησε από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο το Νίκο Παππά.

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, ήταν θέμα χρόνου το διαζύγιο του Κώστα Ζαχαριάδη με τον Σωκράτη Φάμελλο.

ΣΥΡΙΖΑ: Τέλος από εκπρόσωπος Τύπου ο Κ. Ζαχαριάδης

Ο πρώην πλέον εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκρυψε ποτέ τη στήριξή του στον Αλέξη Τσίπρα. Άρα εκ της θέσεως του ήταν δύσκολο να υπερασπίζεται τις θέσεις της Κουμουνδούρου. Αντικαταστάτης του θα είναι ο Χρήστος Γιαννούλης.

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ είναι πως ο Παύλος Πολάκης με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάλεσε τους βουλευτές να διαλέξουν που θέλουν να πάνε και να το κάνουν σύντομα. «Δε θα επιτρέψω από κάποιον που έχω διαγράψει να βάζει εκβιαστικά διλήμματα» του απάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος στην κλειστή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Εκεί ανακοίνωσε και το «φάγωμα» του Νίκου Παππά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, καθώς μαζί με Πολλάκη και Δούρου έχουν ζητήσει την κεφαλή Φάμελλου επί πίνακι, εάν δεν φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα.

Τη θέση του παίρνουν οι Κώστας Μπάρκας και Θεόφιλος Ξανθόπουλος.