Ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε από τη Νίκαια μήνυμα επιστροφής στην κεντρική πολιτική σκηνή, όχι για τη δεύτερη θέση, αλλά με στόχο τη διεκδίκηση της πρωτιάς στις εκλογές. Σε εκδήλωση όπου πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι πολίτες, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ κάλεσε σε συστράτευση, προκειμένου – όπως είπε – να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη Κυριακή.

Ένας… Μητσοτάκης στην εκδήλωση

Έκπληξη προκάλεσε η παρουσία ενός πολίτη με το επώνυμο... Μητσοτάκης ανάμεσα στους συγκεντρωμένους.

Ο παρουσιαστής της εκδήλωσης, Θανάσης Πάτρας, τον υποδέχθηκε λέγοντας: «Γεια σας κύριε Μητσοτάκη»!

Ο ίδιος απάντησε: «Λέγομαι Δημήτρης Μητσοτάκης, είμαι έμπορας, 24 χρόνια, τρίτης γενιάς».

Ο Δημήτρης Μητσοτάκης στην ομιλία Αλέξη Τσίπρα στη Νίκαια

Ο Αλέξης Τσίπρας τον χειροκρότησε και με αιχμές προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολίασε το αφήγημα περί «γαλάζιας» νίκης από την πρώτη κάλπη.

«Ο συνονόματός σου τα λέει αυτά γιατί μάλλον φοβάται τη δεύτερη Κυριακή. Πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει κατανοήσει ποια είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα ήρθε η ώρα όχι για το ποιος, αλλά για το πώς θα νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη και στις πρώτες κάλπες, όχι στις δεύτερες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τσίπρας στη Νίκαια: Στόχος η νίκη την πρώτη Κυριακή

Το μικρόφωνο στους πολίτες

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τον λόγο πήραν πολίτες διαφορετικών ηλικιών και επαγγελματικών ομάδων.

Η 18χρονη Μελίνα μίλησε για το άγχος των Πανελλαδικών εξετάσεων, ο Ιάκωβος – συνταξιούχος του ΕΦΚΑ – περιέγραψε τις οικονομικές δυσκολίες της καθημερινότητας, ενώ η Πέγκυ, νοσηλεύτρια στο Τζάνειο, αναφέρθηκε στις συνθήκες εργασίας στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Η ερώτηση 18χρονης για τις Πανελλαδικές στην εκδήλωση της ΕΛΑΣ στη Νίκαια

Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε το δίλημμα «διαφθορά ή εντιμότητα» και κάλεσε τους πολίτες να ενώσουν τις δυνάμεις τους με την «ΕΛΑΣ».

«Αν καταφέραμε μέσα σε λίγες ώρες να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού», δήλωσε.

Αντιδράσεις από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα υπήρξαν άμεσες αντιδράσεις από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.

Ο γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Κυρανάκης, δήλωσε:

«Εδώ έχουμε ένα αριστερό κόμμα το οποίο έχει μια εμφυλιοπολεμική επωνυμία. Θα πρέπει να εξηγήσει για ποιο λόγο θέλει να διχάσει ξανά τους Έλληνες».

Από πηγές του ΠΑΣΟΚ σημειωνόταν:

«Η αξιωματική αντιπολίτευση κρίνεται στη Βουλή και στις προτάσεις, ενώ ο κ. Τσίπρας κρύφτηκε από τη Βουλή και ήταν βουβός και άφωνος επί τρία χρόνια».

Παρών και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές Αθηνά Λινού και Φερχάτ Οζγκιούλ, καθώς και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Ερωτηθείς από την κάμερα του STAR για το αν και πότε θα παραιτηθεί, απάντησε: «Όταν έρθει η ώρα εκείνη για τις επόμενες εκλογές, θα το δούμε αυτό».

Διήμερη επίσκεψη στην Κύπρο

Στο πλαίσιο της τρίτης ετήσιας εκδήλωσης του Ινστιτούτου του, που πραγματοποιείται στην Κύπρο, ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Η στήριξη της Κύπρου, όταν αυτή χρειάζεται, είναι απαραίτητη, προκειμένου η Κυπριακή Δημοκρατία να προασπίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

