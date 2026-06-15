Περιοδείες Μητσοτάκη και αρχηγών κομμάτων με άρωμα εκλογών

Παρά τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για εκλογές την άνοιξη του 2027

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τα κόμματα προετοιμάζονται για εκλογές με περιοδείες και κατάρτιση ψηφοδελτίων, παρά τις δηλώσεις Μητσοτάκη για εκλογές το 2027.
  • Ο Πρωθυπουργός θα περιοδεύσει στη Δυτική Αττική, με στόχο την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου.
  • Το ΠΑΣΟΚ ενισχύει την παρουσία του στην Αττική, ανησυχώντας για πιθανές πρόωρες εκλογές.
  • Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά περιοδείες από τη Νίκαια, ακολουθώντας νέο μοντέλο επικοινωνίας με τους πολίτες.
  • Οι περιοδείες και οι εξαγγελίες θα συνεχιστούν μέχρι τη ΔΕΘ, με αβεβαιότητα για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.

Μπαίνουμε για καλά στο καλοκαίρι και τα κόμματα λειτουργούν σε καθαρά προεκλογικούς ρυθμούς με συνεχείς περιοδείες, ενώ έχει αρχίσει και η «κούρσα| για να καταρτισθούν τα ψηφοδέλτια. Ο αρχισυντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ του Star Πέτρος Μποτσαράκος, αναφέρθηκε στο πώς εξηγείται αυτό, παρότι ακούμε συνεχώς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλά για εκλογές το 2027. 

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Όπως επισήμανε, η επίσημη εξήγηση από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι ξεκίνησε ο μαραθώνιος των εκλογών  και οι περιοδείες έχουν στόχο να αναδειχθεί το έργο της κυβέρνησης. 

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Μάλιστα ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί αύριο στη Δυτική Αττική, σε λαϊκές γειτονιές, ενώ ο σχεδιασμός είναι να έχουμε συνεχείς περιοδείες ως τα τέλη Ιουλίου.

Το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει τα μέτρα του 

Το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει επίσης τα μέτρα του μην τυχόν ο Πρωθυπουργός πάει σε εκλογές το φθινόπωρο και για αυτό κάνει εξόρμηση στην Αττική μέχρι τέλη Ιουλίου για να ανεβάσει τα ποσοστά του. Θα  προτιμούσε πάντως να έχει χρόνο για να κερδίσει χαμένο δημοσκοπικό έδαφος από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης ήταν στο Ίλιον ενώ  την Πέμπτη το βραδυ ήταν στη Δραπετσώνα. 

ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για τα πράσινα ψηφοδέλτια

Από τη Νίκαια ξεκινά τις περιοδείες του ο Αλέξης Τσίπρας. 

Από τις λαϊκές γειτονιές της Νίκαιας ξεκινά απόψε τη δική του έξοδο προς την κοινωνία ο Αλέξης Τσίπρας,  ο οποίος θα δώσει τον λόγο σε πολίτες πριν μιλήσει ο ίδιος. Με ένα νέο μοντέλο επικοινωνίας και σε μια λογική ότι ακούει την κοινωνία. 

Η δημιουργία ενός κόμματος από την αρχή χρειάζεται χρόνο για αυτό και ο κ. Τσίπρας άρχισε την «κούρσα» ανεξάρτητα από το πότε θα στηθούν οι κάλπες. 

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Με αυτόν τον τρόπο θα πορευθούν τα κόμματα το επόμενο διάστημα, με περιοδείες, εξαγγελίες και κόντρες  μέσα στο καλοκαίρι, 

Λίγο πριν τη ΔΕΘ θα διαπιστώσουμε αν πράγματι θα τηρηθεί η δέσμευση για εκλογές την άνοιξη του 2027…  

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