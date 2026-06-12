Αλέξης Τσίπρας: Η βασική ενδεκάδα της ΕΛΑΣ που ρίχνει στο «γήπεδο»

Σάρκα και οστά παίρνει το νέο κόμμα

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Η ενδεκάδα των βασικών συνεργατών Τσίπρα στην ΕΛΑΣ (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά στη συγκρότηση των πρώτων κομματικών οργάνων της ΕΛΑΣ.
  • Η βασική ηγετική ομάδα περιλαμβάνει τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, Γιώργο Βασιλειάδη, Θεώνη Κουφονικολάκου και άλλους.
  • Τσίπρας υπογραμμίζει την ανάγκη για καθαρά και έντιμα πρόσωπα στην πολιτική.
  • Ο Σωκράτης Φάμελλος δηλώνει ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με τον Τσίπρα παραμένουν ανοιχτοί.
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγορεί τον Τσίπρα ότι έχει σπιλώσει την Αριστερά.

Σάρκα και οστά παίρνει το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα με τη συγκρότηση των πρώτων κομματικών οργάνων.

Μητσοτάκης: Οι πολίτες επιλέγουν όχι μόνο κόμμα αλλά και πρωθυπουργό

Ποια θα είναι η βασική «ενδεκάδα» που θα κληθεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο πολιτικό σχήμα της ΕΛΑΣ;

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τον γραμματέα Μίλτο Χατζηγιαννάκη, στην ηγετική ομάδα αναμένεται να συμμετάσχουν ο Γιώργος Βασιλειάδης, η Θεώνη Κουφονικολάκου, η Άννα Παπαδοπούλου, ο δικηγόρος και διευθυντής του γραφείου του Μιχάλης Καλογήρου, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Κώστας Γαβρόγλου, η Ευγενία Φωτονιάτα από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου του, ο Νίκος Μαραντζίδης, ο πολιτικός μηχανικός Κώστας Τούμπουρος, στενός φίλος του πρώην πρωθυπουργού, καθώς και η Γιάννα Πεπέ, η οποία είχε διατελέσει γενική γραμματέας του στο Μέγαρο Μαξίμου.

ΕΛΑΣ: Η ενδεκάδα Τσίπρα

ΕΛΑΣ: Η ενδεκάδα Τσίπρα

ΕΛΑΣ: Η ενδεκάδα Τσίπρα

Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα προς τους «υποψήφιους» για μεταγραφή

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στα πρόσωπα που στελεχώνουν το νέο του κόμμα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς όσους σκέφτονται να προσχωρήσουν σε αυτό.

Ποιοι βουλευτές είναι με το «ένα πόδι» στο κόμμα Τσίπρα

«Τα συλλογικά μας όργανα θα αποφασίσουν για όλα στην ώρα τους. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα πολύ δυνατό νέο έμψυχο δυναμικό. Κυρίως πρόσωπα που είναι καθαρά, που είναι έντιμα, που μπαίνουν στην πολιτική για να προσφέρουν και όχι για να κερδίσουν έναν βουλευτικό μισθό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σωκράτης Φάμελλος: «Τα τηλέφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα δεν είναι κλειστά»

Από την άλλη πλευρά, ο Σωκράτης Φάμελλος, επιχειρώντας να απαντήσει στις πιέσεις για συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα, άφησε να εννοηθεί ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί.

«Η προσωπική μου σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα είναι πάρα πολύ καλή και η πολιτική μου σχέση επίσης. Και τα τηλέφωνα δεν είναι κλειστά», δήλωσε.

ΣΥΡΙΖΑ: Είμαστε δίπλα στην «ΕΛΑΣ» του Τσίπρα - Εγκρίθηκε η πρόταση Φάμελλου

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Τσίπρας σπίλωσε την Αριστερά»

Την ίδια ώρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού.

«Ο Τσίπρας κατάφερε να λοιδορήσει και να σπιλώσει την Αριστερά», υποστήριξε.
 

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