Σάρκα και οστά παίρνει το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα με τη συγκρότηση των πρώτων κομματικών οργάνων.

Ποια θα είναι η βασική «ενδεκάδα» που θα κληθεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο πολιτικό σχήμα της ΕΛΑΣ;

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τον γραμματέα Μίλτο Χατζηγιαννάκη, στην ηγετική ομάδα αναμένεται να συμμετάσχουν ο Γιώργος Βασιλειάδης, η Θεώνη Κουφονικολάκου, η Άννα Παπαδοπούλου, ο δικηγόρος και διευθυντής του γραφείου του Μιχάλης Καλογήρου, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Κώστας Γαβρόγλου, η Ευγενία Φωτονιάτα από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου του, ο Νίκος Μαραντζίδης, ο πολιτικός μηχανικός Κώστας Τούμπουρος, στενός φίλος του πρώην πρωθυπουργού, καθώς και η Γιάννα Πεπέ, η οποία είχε διατελέσει γενική γραμματέας του στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα προς τους «υποψήφιους» για μεταγραφή

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στα πρόσωπα που στελεχώνουν το νέο του κόμμα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς όσους σκέφτονται να προσχωρήσουν σε αυτό.

«Τα συλλογικά μας όργανα θα αποφασίσουν για όλα στην ώρα τους. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα πολύ δυνατό νέο έμψυχο δυναμικό. Κυρίως πρόσωπα που είναι καθαρά, που είναι έντιμα, που μπαίνουν στην πολιτική για να προσφέρουν και όχι για να κερδίσουν έναν βουλευτικό μισθό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σωκράτης Φάμελλος: «Τα τηλέφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα δεν είναι κλειστά»

Από την άλλη πλευρά, ο Σωκράτης Φάμελλος, επιχειρώντας να απαντήσει στις πιέσεις για συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα, άφησε να εννοηθεί ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί.

«Η προσωπική μου σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα είναι πάρα πολύ καλή και η πολιτική μου σχέση επίσης. Και τα τηλέφωνα δεν είναι κλειστά», δήλωσε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Τσίπρας σπίλωσε την Αριστερά»

Την ίδια ώρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού.

«Ο Τσίπρας κατάφερε να λοιδορήσει και να σπιλώσει την Αριστερά», υποστήριξε.

