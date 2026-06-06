ΣΥΡΙΖΑ: Είμαστε δίπλα στην «ΕΛΑΣ» του Τσίπρα - Εγκρίθηκε η πρόταση Φάμελλου

Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες Eurokinissi
Κεντρική επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ: Εγκρίθηκε η εισήγηση Φάμελλου για στήριξη στον Τσίπρα / ΣΚΑΪ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισε την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου για σύμπλευση με την «ΕΛ.Α.Σ» του Αλέξη Τσίπρα.
  • Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις ψηφοφορίες, χωρίς ονομαστική, με διαφορετικές εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα.
  • Συνεργάτες του Φάμελλου ανέφεραν επικράτηση 70%, ενώ ο Πολάκης δήλωσε ότι η δική του πρόταση συγκέντρωσε άνω του 40%.
  • Ο Πολάκης κάλεσε τους βουλευτές που θα αποχωρήσουν προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να το κάνουν άμεσα.
  • Δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψει να κλείσει το κόμμα.

Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ η εισήγηση του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου για σύμπλευση με την «ΕΛ.Α.Σ» του Αλέξη Τσίπρα. 

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Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν τέσσερις ψηφοφορίες: για τη βασική εισήγηση του προέδρου του κόμματος και για τις τρεις τροπολογίες, με βασικότερη εκείνη που συνυπέγραφαν έξι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας (Πολάκης, Παπάς, Δούρου, Αλεξιάδης, Καρυστιανάκη, Παναγιωτόπουλος).

Ονομαστική ψηφοφορία πάντως δεν έγινε και για τα αποτελέσματα υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις από την πλειοψηφία και τη μειοψηφία. Συνεργάτες του Σωκράτη Φάμελλου έκαναν λόγο για επικράτηση της τάξης του 70%.

Ο Παύλος Πολάκης αντίθετα κατά την αποχώρηση του από την συνεδρίαση, είπε πως η δική του πρόταση συγκέντρωσε άνω του 40% (και 45% η τροπολογία Μπουλέκου). Από την άλλη πλευρά πάντως, έλεγαν ότι αν ήταν όντως τόσο οριακό το αποτέλεσμα, θα γινόταν ονομαστική ψηφοφορία, πράγμα που όμως δεν κρίθηκε αναγκαίο να γίνει.

Παύλος Πολάκης

Σε δηλώσεις του ο Παύλος Πολάκης σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δε χαρίζεται σε κανέναν και κάλεσε τους βουλευτές και τα στελέχη που θα αποχωρήσουν προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, να το πράξουν άμεσα. Ο αγώνας συνεχίζεται, «δε θα αφήσουμε το "μαγαζί" να κλείσει», ανέφερε ακόμη.

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