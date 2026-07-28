Σπυροπούλου: Tα 4+1 resort looks στη Μύκονο από το πρωί έως το βράδυ

Οι εμφανίσεις της παρουσιάστριας από την παραλία μέχρι τη βραδινή έξοδο

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Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τα instastories της από τη Μύκονο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου απολαμβάνει διακοπές στη Μύκονο, μένοντας σε γνωστό resort στον Ορνό.
  • Η παρουσιάστρια υιοθετεί chic looks από το πρωί έως το βράδυ, με έμφαση στη μόδα και τα αξεσουάρ.
  • Το beach look της περιλαμβάνει αέρινο πουκάμισο-φόρεμα σε olive green και μαύρο μπικίνι με μεταλλικές λεπτομέρειες.
  • Για τις βραδινές της βόλτες, φοράει μαύρο midi φόρεμα με δαντέλα και μίνι φόρεμα από παγιέτες.
  • Δημοσιεύει φωτογραφίες με τις εμφανίσεις της, αλλά δεν είναι γνωστό αν ταξιδεύει με την οικογένειά της.

Στη Μύκονο βρίσκεται αυτές τις μέρες η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία απολαμβάνει τις διακοπές της σε γνωστό resort στον Ορνό.

H Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Μύκονο/ instagram

H Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Μύκονο/ instagram

Η παρουσιάστρια περνά στιγμές χαλάρωσης στην παραλία, γευματίζει απολαμβάνοντας υπέροχα πιάτα και χαλαρώνει με βραδινές βόλτες στο νησί των ανέμων.

Δεν είναι γνωστό αν έχει ταξιδέψει μαζί με τα δύο αγοράκια της και τον σύζυγό της, όμως από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ίδια ξεχωρίσαμε τα στυλ που υιοθέτησε για chic island και resort look από το πρωί έως το βράδυ. 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι 4+1 εμφανίσεις της στη Μύκονο

Το beach look της με αέρινο, λαμπερό πουκάμισο - φόρεμα σε olive green metallic απόχρωση και με μανίκια 3/4, το οποίο λειτουργεί ως κομψό πανωφόρι πάνω από το μαγιό δίνει μια luxury resort αισθητική. Από μέσα φαίνεται να φορά μαγιό στην ίδια λαδί απόχρωση.

Το beach look της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου/ instagram

Το beach look της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου/ instagram

Στο χέρι της κρατάει μία υφασμάτινη tote bag του οίκου Dior με λευκό και βεραμάν μοτίβο, ιδανική για την παραλία. Έχει συνδυάσει το look της με μεταλλιζέ μπρονζέ σαγιονάρες.

Στην παραλία, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου υιοθέτησε ένα διαχρονικό, classy & chic look με έμφαση σε statement αξεσουάρ.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το διαχρονικό και chic look της στην παραλία/ instagram

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το διαχρονικό και chic look της στην παραλία/ instagram

Το μαγιό της είναι ένα μαύρο μπικίνι με ανάγλυφη ύφανση. Το πάνω μέρος ήταν σε στυλ μπαλκονέ με λεπτές τιράντες και μεταλλικές λεπτομέρειες, ενώ το κάτω μέρος ήταν σε κλασικό, κομψό κόψιμο.

Τα γυαλιά ηλίου της είναι το statement κομμάτι του look, με το χαρακτηριστικό λευκό logo του οίκου Chanel στους βραχίονες, που δίνουν έναν luxury αέρα. Aυτά ταίριαζαν τέλεια με το λευκό αθλητικό ρολόι που φορά στον αριστερό της καρπό.

Για την απογευματινή - βραδινή της βόλτα στο νησί, η παρουσιάστρια φόρεσε ένα μαύρο midi φόρεμα , το οποίο διέθετε λεπτομέρεια λευκή δαντέλα στο πάνω μέρος του μπούστου. Το συνδύασε με λευκές γόβες slingback με χαμηλό τετράγωνο τακούνι και μαύρη μύτη.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: To απογευματινό της look στη Μύκονο/ Instagram

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: To απογευματινό της look στη Μύκονο/ Instagram

Σε άλλη έξοδό της, φόρεσε ένα μίνι μαύρο φόρεμα σε γραμμή Α, με τετράγωνο άνοιγμα στο ντεκολτέ και φαρδιές τιράντες. Το συνδύασε με χαμηλά mules του οίκου Dior και τσάντα ώμου του ίδιου οίκου.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: To απογευματινό της look με μαύρο φόρεμα στη Μύκονο/ Instagram

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: To απογευματινό της look με μαύρο φόρεμα στη Μύκονο/ Instagram

Τέλος, η παρουσιάστρια έκανε μια glam resort εμφάνιση με μίνι εφαρμοστό φόρεμα από παγιέτες σε ασημί- γκρι απόχρωση. 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η glam resort εμφάνιση με μίνι φόρεμα από παγιέτες/ instagram

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η glam resort εμφάνιση με μίνι φόρεμα από παγιέτες/ instagram

Στο κάτω μέρος του φορέματος υπάρχουν κεντημένα μοτίβα και τελείωμα με κρόσσια, ενώ από πάνω έχει ένα λευκό πλεκτό cardigan για τη νησιώτικη ψύχρα. Συνδύασε το look της με ψηλοτάκουνα πέδιλα με πλατφόρμα σε champagne απόχρωση κι είχε στον ώμο της τσαντάκι στην ίδια απόχρωση. 

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