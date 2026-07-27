Μία εκ βαθέων εξομολόγηση στο Tik Tok έκανε η Ιωάννα Τούνη! Η επιχειρηματίας και influencer, ανέφερε χαρακτηριστικά πως νιώθει τυχερή και ευλογημένη που έχει το δικό της πορτοφόλι και έτσι μπορεί να πηγαίνει σε ακριβά ξενοδοχεία.

«Νιώθω ευλογημένη φυσικά σήμερα που έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο και παρ’ όλα αυτά ασχολήθηκα με τη μόδα, με τα ρούχα, με την Bubblegum, με το influencing αργότερα και έχω καταφέρει να έχω το πορτοφόλι μου και να μπορώ να πάω να μείνω και σε πολύ όμορφα μέρη και σε πολύ όμορφα ξενοδοχεία. Είναι σίγουρα αυτό μία τεράστια ευκολία σε μία υλιστική κοινωνία, για να είμαστε αντικειμενικοί, γιατί καλά όλα αυτά που λέω, αλλά για να μπορείς να είσαι άνετος σήμερα, καλώς ή κακώς, πρέπει τουλάχιστον να έχεις λύσει το βασικό βιοποριστικό σου και μετά να σε νοιάζει το πού θα πας διακοπές, δεν το συζητώ, έτσι; Αλλά μιλώντας για μία απλή οικογένεια, όπως εγώ που μεγάλωσα σε μία μονογονεϊκή οικογένεια με μηδέν οικονομική βοήθεια, μηδέν γενικά βοήθεια από τον πατέρα, και με αποκλειστικά τα χρήματα της μαμάς, δεν νιώθω ότι έχω στερηθεί σε κάτι. Έχω περάσει τόσο όμορφα, έχω περάσει τόσο ανέμελα. Και τέλος πάντων, άλλο να κάνουμε ωραία βιντεάκια, αλλά η ουσία των πραγμάτων δεν μετριέται σε καμία περίπτωση σύμφωνα με το πορτοφόλι σου» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ιωάννα Τούνη ανέφερε επίσης πως το να έχει λύσει κάποιος το βιοποριστικό του πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό αλλά δεν φέρνει από μόνο του την ευτυχία. Όπως τόνισε μάλιστα, τα πιο ευτυχισμένα χρόνια της ζωής της τα πέρασε στο κάμπινγκ.

"Αυτό το βίντεο είναι για να σου πω ότι έχω περάσει όλα τα παιδικά μου χρόνια, όλα τα παιδικά μου χρόνια κάνοντας κάμπινγκ, πολύ παλιά στον Αρμενιστή και αργότερα στο Παλιούρι στη Χαλκιδική. Τώρα μιλάμε επί χρόνια, έτσι; Δηλαδή κάμπινγκ έκανα μέχρι την ενηλικίωσή μου, πρακτικά, που εκεί μετά ξεκίνησα να δουλεύω σεζόν, οπότε και σταμάτησα να κάνω κάμπινγκ. Και να σου πω κάτι; Δεν είμαι περισσότερο χαρούμενη σήμερα απ’ ό,τι τότε. Το εννοώ αυτό. Μην παρεξηγηθώ, λατρεύω να μένω σε πανέμορφα ξενοδοχεία, αλλά έχω περάσει κάνοντας κάμπινγκ τα πιο όμορφα, ανέμελα καλοκαίρια μου. Το εννοώ. Ένας από τους λόγους που αγαπώ τη Χαλκιδική σήμερα είναι γιατί ό,τι ιστορία μπορώ να σου πω από την παιδική μου ηλικία για τα καλοκαίρια, προέρχεται από τότε. Η μαμά μου, που λες, ήτανε νοσοκόμα, νοσηλεύτρια, οπότε τα καλοκαίρια δούλευε πρακτικά, δηλαδή δεν είχε κάποια δουλειά που είχε ρεπό όλο το καλοκαίρι» ανέφερε.

