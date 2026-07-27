Αποκάλυψη Star: H στιγμή που Έλληνας δίνει τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο

Η έρευνα των αρχών για τη σχέση του 27χρονου με έγκλειστο στη φυλακή

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Ρίστα, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Βίντεο - ντοκουμέντο Star με την παράδοση της χειροβομβίδας στον Αιγύπτιο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει Έλληνα να παραδίδει χειροβομβίδα σε Αιγύπτιο στη Γλυφάδα.
  • Ο 27χρονος Έλληνας είναι γνωστός στις αρχές για ναρκωτικά και έχει επαφές με βαρυποινίτες.
  • Η χειροβομβίδα παραδόθηκε μέσα σε χάρτινο ποτήρι, που περιείχε και 500 ευρώ ως προκαταβολή για χτύπημα.
  • Η αστυνομία παρακολουθούσε τον 27χρονο και τον συνέλαβε με τη χειροβομβίδα και τα χρήματα.
  • Ο Αιγύπτιος είχε εντολή να ρίξει τη χειροβομβίδα στο μπαλκόνι πρώην Εισαγγελέα.

Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της παράδοσης της χειροβομβίδας στον Αιγύπτιο δράστη από τον Έλληνα που αναζητά το «ελληνικό FBI», παρουσίασε η δημοσιογράφος του Star Κατερίνα Ρίστα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου.  

Συνελήφθη Αιγύπτιος με χειροβομβίδα - Είχε στόχο το σπίτι του Ντογιάκου 

Το βίντεο έχει τραβηχτεί την  Παρασκευή 7.30 το απόγευμα σε κεντρικό σημείο της Γλυφάδας. Ο άνδρας που φαίνεται είναι ο 27χρονος Έλληνας που αναζητά το «ελληνικό FBI». Κρατά ένα κράνος και μέσα σε αυτό εξετάζεται να έκρυβε το χάρτινο ποτήρι με τη χειροβομβίδα. 

Η παράδοση της χειροβομβίδας στον Αιγύπτιο

Η παράδοση της χειροβομβίδας στον Αιγύπτιο   

Η παράδοση της χειροβομβίδας στον Αιγύπτιο   

Δείχνει να είναι πολύ νευρικός, ενώ συνέχεια έστελνε σε κάποιον ηχητικά μηνύματα. Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που κινείται προς την τοποθεσία της παράδοσης, λίγα μόλις μέτρα μακριά από το σπίτι του. Μόλις δίνει τη χειροβομβίδα, επιστρέφει σπίτι του ατάραχος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αλλάζει ρούχα, παραγγέλνει φαγητό και λέει στους δικούς του ότι πάει στη δουλειά. Όπως τους είχε πει εργάζεται ως σερβιτόρος σε νυχτερινό κέντρο. 

Παραλίγο επίθεση με χειροβομβίδα με στόχο τον Ντογιάκο - Δύο συλλήψεις

Ο 27χρονος ενώ κατευθύνεται στο σημείο που θα παραδώσει τη χειροβομβίδα

Ο 27χρονος ενώ κατευθύνεται στο σημείο που θα παραδώσει τη χειροβομβίδα    

Λίγες ώρες πριν την παράδοση της χειροβομβίδας δέχθηκε στο σπίτι του μια ... επίσκεψη. Πηγές αναφέρουν στο Star ότι ένας άνδρας ψηλός, χωρίς μαλλιά, με ένα χαρακτηριστικό τατουάζ στο πόδι χτύπησε την πόρτα του σπιτιού του .Τον ζήτησε με το επίθετό του. Κλείστηκαν στο δωμάτιο του 27χρονου για λίγα λεπτά. Ερευνάται από την ασφάλεια αν είναι ο άνδρας που όντως του παρέδωσε τη χειροβομβίδα. Αμέσως μετά έγινε ένα τηλεφώνημα με τον 27χρονο να λέει ότι «δεν μπορεί να του δώσει όλα τα λεφτά». 

Τα χαρακτηριστικά του άνδρα που εμπλέκεται στην υπόθεση της χειροβομβίδας

Τα χαρακτηριστικά του άνδρα που εμπλέκεται στην υπόθεση της χειροβομβίδας 

Ποιος είναι ο 27χρονος   

Ποιος είναι όμως ο 27χρονος;  Όπως ανέφερε η Κ. Ρίστα είναι γνώριμος των αρχών για ναρκωτικά και έχει επαφές με Αλβανό βαρυποινίτη αλλά και με ένα Έλληνα  έγκλειστο των φυλακών που έχει απασχολήσει στο παρελθόν για εκρηκτικούς μηχανισμούς. Οι αστυνομικοί θεωρού ότι ο άλλος Αιγύπτιος που φέρεται σαν  «εντολέας»  είναι ο… «μπροστάρης» και όχι ο πραγματικός ηθικός αυτουργός. Θεωρούν αδύνατον να ήξερε όλους τους στόχους, τόσο δικαστικούς όσο και αστυνομικούς που φυλάνε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Αποκάλυψη Star: Δύο Αιγύπτιοι σχεδίαζαν επίθεση με χειροβομβίδα

Η έρευνα των αρχών για τη σχέση του 27χρονου με έγκλειστο στη φυλακή 

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται πάντως για την ταυτοποίηση του  άγνωστου ατόμου και τυχόν επιπλέον συνεργών. 
 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κ. Μαστραντωνάκη όλο το σκοτεινό σχέδιο, κρυβόταν κυριολεκτικά μέσα σε ένα χάρτινο κύπελλο του καφέ!  Όταν ο 30χρονος Αιγύπτιος πήρε στα χέρια του το ποτήρι από τον 27χρονο Έλληνα συνεργό του, δεν παρέλαβε μόνο την αμυντική χειροβομβίδα. Μέσα στο ποτήρι βρισκόταν και η «προκαταβολή» για το χτύπημα: 500 ευρώ σε μετρητά. Ήταν τα πρώτα χρήματα, καθώς σύμφωνα με τις έρευνες, αμέσως μετά την έκρηξη θα λάμβανε άλλες 2.000 ευρώ ως αμοιβή. Τα στελέχη της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος –του λεγόμενου «ελληνικού FBI»– παρακολουθούσαν κάθε του κίνηση και τον συνέλαβαν με τη χειροβομβίδα και τα χρήματα κυριολεκτικά στα χέρια, στη Γλυφάδα.

Μάλιστα ο Αιγύπτιος είχε λάβει την εντολή να ρίξει τη χειροβομβίδα στο μπαλκόνι της οικίας του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. 
 

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