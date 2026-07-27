Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της παράδοσης της χειροβομβίδας στον Αιγύπτιο δράστη από τον Έλληνα που αναζητά το «ελληνικό FBI», παρουσίασε η δημοσιογράφος του Star Κατερίνα Ρίστα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου.

Το βίντεο έχει τραβηχτεί την Παρασκευή 7.30 το απόγευμα σε κεντρικό σημείο της Γλυφάδας. Ο άνδρας που φαίνεται είναι ο 27χρονος Έλληνας που αναζητά το «ελληνικό FBI». Κρατά ένα κράνος και μέσα σε αυτό εξετάζεται να έκρυβε το χάρτινο ποτήρι με τη χειροβομβίδα.

Η παράδοση της χειροβομβίδας στον Αιγύπτιο

Δείχνει να είναι πολύ νευρικός, ενώ συνέχεια έστελνε σε κάποιον ηχητικά μηνύματα. Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που κινείται προς την τοποθεσία της παράδοσης, λίγα μόλις μέτρα μακριά από το σπίτι του. Μόλις δίνει τη χειροβομβίδα, επιστρέφει σπίτι του ατάραχος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αλλάζει ρούχα, παραγγέλνει φαγητό και λέει στους δικούς του ότι πάει στη δουλειά. Όπως τους είχε πει εργάζεται ως σερβιτόρος σε νυχτερινό κέντρο.

Ο 27χρονος ενώ κατευθύνεται στο σημείο που θα παραδώσει τη χειροβομβίδα

Λίγες ώρες πριν την παράδοση της χειροβομβίδας δέχθηκε στο σπίτι του μια ... επίσκεψη. Πηγές αναφέρουν στο Star ότι ένας άνδρας ψηλός, χωρίς μαλλιά, με ένα χαρακτηριστικό τατουάζ στο πόδι χτύπησε την πόρτα του σπιτιού του .Τον ζήτησε με το επίθετό του. Κλείστηκαν στο δωμάτιο του 27χρονου για λίγα λεπτά. Ερευνάται από την ασφάλεια αν είναι ο άνδρας που όντως του παρέδωσε τη χειροβομβίδα. Αμέσως μετά έγινε ένα τηλεφώνημα με τον 27χρονο να λέει ότι «δεν μπορεί να του δώσει όλα τα λεφτά».

Τα χαρακτηριστικά του άνδρα που εμπλέκεται στην υπόθεση της χειροβομβίδας

Ποιος είναι ο 27χρονος

Ποιος είναι όμως ο 27χρονος; Όπως ανέφερε η Κ. Ρίστα είναι γνώριμος των αρχών για ναρκωτικά και έχει επαφές με Αλβανό βαρυποινίτη αλλά και με ένα Έλληνα έγκλειστο των φυλακών που έχει απασχολήσει στο παρελθόν για εκρηκτικούς μηχανισμούς. Οι αστυνομικοί θεωρού ότι ο άλλος Αιγύπτιος που φέρεται σαν «εντολέας» είναι ο… «μπροστάρης» και όχι ο πραγματικός ηθικός αυτουργός. Θεωρούν αδύνατον να ήξερε όλους τους στόχους, τόσο δικαστικούς όσο και αστυνομικούς που φυλάνε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η έρευνα των αρχών για τη σχέση του 27χρονου με έγκλειστο στη φυλακή

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται πάντως για την ταυτοποίηση του άγνωστου ατόμου και τυχόν επιπλέον συνεργών.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κ. Μαστραντωνάκη όλο το σκοτεινό σχέδιο, κρυβόταν κυριολεκτικά μέσα σε ένα χάρτινο κύπελλο του καφέ! Όταν ο 30χρονος Αιγύπτιος πήρε στα χέρια του το ποτήρι από τον 27χρονο Έλληνα συνεργό του, δεν παρέλαβε μόνο την αμυντική χειροβομβίδα. Μέσα στο ποτήρι βρισκόταν και η «προκαταβολή» για το χτύπημα: 500 ευρώ σε μετρητά. Ήταν τα πρώτα χρήματα, καθώς σύμφωνα με τις έρευνες, αμέσως μετά την έκρηξη θα λάμβανε άλλες 2.000 ευρώ ως αμοιβή. Τα στελέχη της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος –του λεγόμενου «ελληνικού FBI»– παρακολουθούσαν κάθε του κίνηση και τον συνέλαβαν με τη χειροβομβίδα και τα χρήματα κυριολεκτικά στα χέρια, στη Γλυφάδα.

Μάλιστα ο Αιγύπτιος είχε λάβει την εντολή να ρίξει τη χειροβομβίδα στο μπαλκόνι της οικίας του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου.

