Επίδαυρος: 15.700 Θεατές Αποθέωσαν Την ΕΙΡΗΝΗ

15.700 θεατές κατέκλυσαν, στις 24 και 25 Ιουλίου, τις κερκίδες του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου και αγκάλιασαν με ενθουσιασμό την Ειρήνη του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου, και διασκευή, πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια του Φοίβου Δεληβοριά.

Το κοινό της Παρασκευής δεν πτοήθηκε από την έντονη βροχόπτωση που επέβαλε την αναγκαστική διακοπή της παράστασης και αποθέωσε τους συντελεστές με ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα, πριν αποχωρήσει για λόγους ασφαλείας. Το Σάββατο, η παράσταση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, με τους θεατές να χειροκροτούν όρθιοι τους ηθοποιούς, τους μουσικούς και όλους τους δημιουργούς της.

Ο Νίκος Καραθάνος, ο Φοίβος Δεληβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλλου, βασικοί συνένοχοι αυτής της νέας επίσκεψης στο έργο του Αριστοφάνη, παρέδωσαν μια παράσταση πληθωρική, κωμική και βαθιά πολιτική: μια απάντηση στην τρέλα του πολέμου με τη ζωτική δύναμη της μουσικής, της συλλογικότητας και της λαϊκής γιορτής.

Η αριστοφανική κωμωδία, γραμμένη σε μια εποχή εξάντλησης από τον πόλεμο, συναντά στη σκηνή έναν κόσμο που εξακολουθεί να ταλανίζεται από τη βία, τις συγκρούσεις και την ανασφάλεια. Σε αυτήν την νέα ανάγνωση η Ειρήνη είναι μια γιορτή ενός αγροτικού κόσμου που χάθηκε, ένα κωμικό, ακατανίκητο επιχείρημα, ένα πανηγύρι του λαϊκού ανθρώπου με υλικό τους ίδιους τους καπνούς του πολέμου, ένας αναμμένος μπερντές μέσα στη φρίκη.

Μετά την Επιδαύρια πρεμιέρα στις 24 και 25 Ιουλίου, η Ειρήνη ταξιδεύει σε επιλεγμένες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, με πρώτο σταθμό το Σαϊνοπούλειο Θέατρο στη Σπάρτη, την Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Η πρωτότυπη κωμωδία του Αριστοφάνη ανέβηκε για πρώτη φορά στα Μεγάλα Διονύσια του 421 π.Χ. και απέσπασε το δεύτερο βραβείο. Γράφτηκε σε μια κρίσιμη ιστορική συγκυρία, λίγο πριν από τη Νικίειο Ειρήνη και ως αντίδραση στην ελπίδα για κατάπαυση των εχθροπραξιών που ανέτειλε χάρη στον θάνατο των φιλοπόλεμων στρατηγών, του Αθηναίου Κίμωνα και του Σπαρτιάτη Βρασίδα στη μάχη της Αμφίπολης. Η κωμωδία αντανακλά την έντονη κοινωνική κόπωση από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο και πραγματεύεται με λυρική ευφράδεια και τον γνώριμο αριστοφανικό σαρκασμό την παράλογη εμμονή στον πόλεμο και τις καταστροφικές συνέπειες που έχει στην καθημερινή ζωή, την εργασία και την ευτυχία των ανθρώπων. Ο Αριστοφάνης αντιπαραβάλλει τη βία και το κέρδος των πολεμοκάπηλων με τη γονιμότητα, τον έρωτα και τη συλλογική ευημερία που φέρνει η ειρήνη. Παρά τη φαινομενικά ουτοπική λύση, η κωμωδία δεν είναι αφελής: αναγνωρίζει τις αντιστάσεις, τα συμφέροντα και την αδράνεια που εμποδίζουν την αποκατάσταση της ειρήνης.

Η Ειρήνη κατέχει κομβική θέση στο συνολικό έργο του Αριστοφάνη ως άκρως συμφιλιωτική και η πιο αισιόδοξη από τις πολιτικές του κωμωδίες. Παρά τον ισχυρό δεσμό της με την εποχή που τη γέννησε, η κωμωδία παραμένει διαχρονική γιατί φωτίζει έναν μηχανισμό που επαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα: πολέμους που παρατείνονται εις βάρος των πολλών και προς όφελος λίγων. Η επιμονή του απλού ανθρώπου να διεκδικήσει την ειρήνη, ακόμη και κόντρα στη λογική της εξουσίας, καθιστά το έργο απόλυτα επίκαιρο στον σημερινό κόσμο όπου οι εισβολές, η βία, οι απειλές, η ανασφάλεια και ο κυνισμός εξακολουθούν να παρουσιάζονται ως αναπόφευκτα.

Ταυτότητα Παράστασης

Διασκευή – Πρωτότυπο Κείμενο – Τραγούδια: Φοίβος Δεληβοριάς

Σκηνοθεσία – Σύλληψη: Νίκος Καραθάνος

Συνεργασία στη σκηνοθεσία: Άγγελος Τριανταφύλλου

Συνεργάτις δραματουργός: Έρι Κύργια

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Μουσική: Φοίβος Δεληβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλλου

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Κίνηση: Αμάλια Μπένετ

Χορογραφία: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Σύμβουλος επί του αρχαίου κειμένου: Γιάννης Αστερής

Βοηθοί σκηνοθέτες: Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος

Βοηθός σκηνογράφου: Μαρία Καλοφούτη

Bοηθός β’ σκηνογράφου: Μαρίλια Διάφα

Βοηθός ενδυματολόγου: Αλεξάνδρα Αναστασία Φτούλη

Βοηθός σκηνοθέτη: Ναυσικά Κίρκη

Μακιγιάζ: Όλγα Φαλέι

Κομμώσεις: Θωμάς Γαλαζούλας

Φωτογραφίες promo: Ελίνα Γιουνανλή

Υπεύθυνη Περιοδείας: Κατερίνα Καμαρινοπούλου

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Διεύθυνση παραγωγής: Έφη Πανουργιά

Εκτέλεση παραγωγής: Γιάννης Κουλούρης, Κατερίνα Καμαρινοπούλου

Παραγωγή: Θεατρικές Παραγωγές Τεχνηχώρος



Σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού.



Διανομή

Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλυ Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Βάσω Καβαλιεράτου, Φοίβος Δεληβοριάς, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Τριαντάφυλλου, Γιλμάζ Χουσμέν, Άλκης Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Γιάννης Σαμψαλάκης, Βασίλης Παπαδόπουλος, Σπύρος Μπόσγας, Αντώνης Χρήστου



Ορχήστρα επι σκηνής:

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Θοδωρής Ρέλλος, Γιόελ Σότο, Γιάννης Αγγελόπουλος (Jan Van De Engel)

Επόμενοι Σταθμοί Περιοδείας

Τετάρτη 29/7 — Σαϊνοπούλειο Θέατρο — Σπάρτη

Πέμπτη 30/7 — Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Παρασκευή 31/7 — Θέατρο «Γιώργος Παππάς» — Αίγιο

Σάββατο 1/8 — Θέατρο Αρχαίας Ολυμπίας

Κυριακή 2/8 — Αρχαίο Θέατρο Οινιαδών — Μεσολόγγι

Τετάρτη 5/8 — Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας «Μ. Γκανάς»

Παρασκευή 7/8 — Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών — Χαλκιδική

Σάββατο 8/8 — Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων — Καβάλα

Κυριακή 9/8 — Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων — Καβάλα

Δευτέρα 10/8 — Αρχαίο Θέατρο Δίου — Πιερία

Τετάρτη 12/8 — Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο — Λαύριο

Δευτέρα 17/8 — Θέατρο «Ορέστης Μακρής» — Χαλκίδα

Τρίτη 18/8 — Υπαίθριο Θέατρο Δελφών «Φρύνιχος» — Δελφοί

Τρίτη 1/9 — Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» — Βύρωνας

Τετάρτη 2/9 — Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» — Βύρωνας

Πέμπτη 3/9 — Παμπελοποννησιακό Στάδιο — Πάτρα

Παρασκευή 4/9 — Βεάκειο Θέατρο — Πειραιάς

Δευτέρα 7/9 — Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού — Αθήνα

Τρίτη 8/9 — Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού — Αθήνα

Πέμπτη 10/9 — Κηποθέατρο Αλκαζάρ — Λάρισα

Παρασκευή 11/9 — Θέατρο Δάσους — Θεσσαλονίκη

Σάββατο 12/9 — Θέατρο Δάσους — Θεσσαλονίκη

Τετάρτη 16/9 — Θέατρο Νταμάρι «Αλίκη Βουγιουκλάκη» — Βριλήσσια

Πέμπτη 17/9 — Δημοτικό Θέατρο «Αλέξης Μινωτής» — Αιγάλεω

Σάββατο 19/9 — Θέατρο Μοσχοποδίου — Θήβα

Δευτέρα 21/9 — Θέατρο Πέτρας — Πετρούπολη

Τρίτη 22/9 — Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»

Τετάρτη 23/9 — Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»

Σάββατο 26/9 — Κατράκειο Θέατρο — Νίκαια



Προπώληση εισιτηρίων

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/eirini-periodeia/