Ο Ακύλας συνεχίζει το πιο εκρηκτικό tour του καλοκαιριού

Οι επόμενες στάσεις του AKYLAS PRESS START TOUR

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Ο Ακύλας συνεχίζει το πιο εκρηκτικό tour του καλοκαιριού
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Μετά το εκρηκτικό ξεκίνημα στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, μπροστά σε περισσότερους από 3.000 θεατές και τη sold out συναυλία στην κατάμεστη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το AKYLAS PRESS START TOUR powered by ΔΕΗ συνεχίζει να σαρώνει την Ελλάδα! 

Χιλιάδες θεατές έχουν ήδη πατήσει «PRESS START» και έχουν ζήσει από κοντά το εντυπωσιακό show του Ακύλα, σε δύο συναυλίες που μετατράπηκαν σε ασταμάτητα μουσικά parties, γεμάτα ενέργεια, χορό και δυνατά sing-alongs. Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα, το κοινό αποθεώνει τον Ακύλα και η πιο πολυσυζητημένη περιοδεία του φετινού καλοκαιριού συνεχίζει το ταξίδι της με επόμενες στάσεις σε όλη την Ελλάδα. 

Και τώρα είναι η σειρά σου να πατήσεις PRESS START! 

200 EARLY BIRD ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ. 16€. ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ. 

Τα 200 πρώτα Early Bird εισιτήρια κάθε συναυλίας διατίθενται στην ειδική τιμή των 16€, αυστηρά μέχρι εξαντλήσεως. Και αν κρίνουμε από όσα έχουν ήδη συμβεί σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα… δεν θα μείνουν για πολύ!

Επόμενες στάσεις του AKYLAS PRESS START TOUR powered by ΔΕΗ

Κυριακή 19/7

ΧΑΝΙΑ Κρήτης - Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

 

Δευτέρα 20/7

Ηράκλειο Κρήτης-  ΕΛΜΕΠΑ (πρώην Τ.Ε.Ι.)

 

Τρίτη 22/7

Γλυφάδα - Γ' Μαρίνα

 

Σάββατο 25/7

Αγία Ναπα - Nava seaside

 

Δευτέρα 10/8

Ρόδος - Βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα

 

Τετάρτη 12/8

Κως - Προβλήτα

 

Παρασκευή 21/8

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών

 

Τρίτη 25/8

Χίος - Βολισσός

 

Πέμπτη 3/9

ΠΑΤΡΑ  Παλαιά σφαγεία

 

Σάββατο 5/9

ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας

 

Σάββατο 12/9

ΙΩΑΝΝΙΝΑ Stage Ioannina

 

Κυριακή 27/9

Λάρισα - Κηποθέατρο Αλκαζάρ

 

 

 

 

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