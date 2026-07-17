Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Ιουλίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας Μεγαλομάρτυρος.

Μεγαλομάρτυς της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας εορτάζεται στις 17 Ιουλίου. Στον Καθολικό κόσμο είναι γνωστή ως Παρθενομάρτυς Μαργαρίτα και η μνήμη της τιμάται στις 20 Ιουλίου.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Ιουλίου

Η Αγία Μαρίνα

Η Μαρίνα έζησε τον 3ο μ.Χ αιώνα. Καταγόταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας (σημερινό Γιαλβάτς Τουρκίας) και ήταν κόρη του ειδωλολάτρη ιερέα Αιδεσία. Σε ηλικία 15 ετών απέρριψε πρόταση γάμου του επάρχου Ολυμβρίου. Εκείνος, για να την εκδικηθεί, αποκάλυψε τη χριστιανική της πίστη, με αποτέλεσμα η Μαρίνα να συλληφθεί, να υποστεί βασανιστήρια και τελικά να αποκεφαλιστεί.

Η μεγαλομάρτυς Μαρίνα είναι προστάτιδα Αγία της Λέρου. Στη Δυτική Χριστιανοσύνη η Αγία Μαρίνα (Αγία Μαργαρίτα) είναι προστάτιδα των εγκύων, του τοκετού, των πασχόντων από ασθένειες του ήπατος, των νοσοκόμων και του Κολεγίου Κουίνς του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ.


Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Μαρίνος
  • Μαρίνα
  • Αλίκη
  • Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλέξω, Αλέκα, Σάντρα, Σάσα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:16 και θα δύσει στις 20:46. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 30 λεπτά.

 Σελήνη 3.3 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης

Η Παγκόσμια Ημέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης γιορτάζεται με πρωτοβουλία του «Συμμαχίας για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο» (ενός συνασπισμού μ.κ.ο.), κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου για να κάνει γνωστό σε παγκόσμια κλίμακα το αναδυόμενο σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης, που επιλαμβάνεται υποθέσεων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας (γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου κ.ά.).

Στις 17η Ιουλίου 1998 υιοθετήθηκε η Σύμβαση της Ρώμης, με την οποία συνεστήθη το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη και τέθηκε σε ισχύ από το 2002. Μέχρι τότε, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας επιλαμβάνονταν τα λεγόμενα ad hoc δικαστήρια (δικαστήρια εκ των υστέρων, συνιστώμενα για να δικάσουν μία υπόθεση), όπως της Νυρεμβέργης και του Τόκιο για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, της Χάγης για τον πόλεμο της πρώην Γιουγκοσλαβίας και της Τανζανίας για τη γενοκτονία στη Ρουάντα).

Από το 2002, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει δικαιοδοσία μόνο στα κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση της Ρώμης και αυτή την περίοδο είναι 106 από τα 192 που συγκροτούν τον ΟΗΕ. Χώρες με μεγάλη επιρροή στη διεθνή πολιτική σκηνή, όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, το Ισραήλ και η Τουρκία, δεν είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, δυσχεραίνοντας την απονομή της διεθνούς δικαιοσύνης και αποτελώντας τροχοπέδη στην επιβολή της.

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