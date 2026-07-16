Τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στο αυτοκίνητο της Αφροδίτης Νέστορα. Σε μια κινηματογραφική επιχείρηση στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, άνδρες της Αντιτρομοκρατικής πέρασαν χειροπέδες σε έναν 25χρονο, τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του. Πρόκειται για το πρόσωπο - «κλειδί» που φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του ορμητηρίου από τον ιδιοκτήτη.

Πάνοπλοι αστυνομικοί, φορώντας κουκούλες και έχοντας τα όπλα στα χέρια, αποκλείουν από άκρη σε άκρη τον δρόμο μπροστά από την πολυκατοικία όπου διέμενε ο 25χρονος.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί αποχωρούν κρατώντας δύο σφραγισμένα μπιτόνια, τα οποία εξετάζεται αν περιέχουν εύφλεκτο υγρό.

Αφροδίτη Νέστορα: Σύλληψη και τέταρτου για τα φονικά γκαζάκια

Αυτός είναι ο 25χρονος που συνελήφθη, στη φωτογραφία που εξασφάλισε ο Παναγιώτης Μπούσιος για το Star. Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής τού πέρασαν χειροπέδες τη στιγμή που έβγαινε από την πόρτα του διαμερίσματός του.

Οι αστυνομικοί ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο και έκαναν φύλλο και φτερό το διαμέρισμα.

Αφροδίτη Νέστορα: Το προφίλ του συλληφθέντα

Πρόκειται για τον Τ.Α., 25 ετών. Είναι ηλεκτρολόγος, απόφοιτος τεχνικής σχολής του ΟΑΕΔ και, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές.

Τον είχαν συλλάβει στο παρελθόν, καθώς είχε σπάσει τζαμαρίες μαζί με τον αδελφό του.

Εκτός από τα μπιτόνια με το υγρό, το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατέσχεσε κινητά τηλέφωνα και άλλα ψηφιακά πειστήρια, τα οποία εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Αφροδίτη Νέστορα: Ο «συνδετικός κρίκος» για τα κλειδιά

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 25χρονος φέρεται να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της υπόθεσης. Ήταν γνωστός με τον νεαρό ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο, κατά την έρευνα, χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο από τους δράστες.

Όπως υποστήριξε στην κατάθεσή του ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, παρέδωσε τα κλειδιά στον 25χρονο, χωρίς να γνωρίζει ότι θα κατέληγαν τελικά στα χέρια άλλων προσώπων.