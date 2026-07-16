Νέστορα: Αυτός είναι ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπρηστική επίθεση

Το πρόσωπο - κλειδί για το ορμητήριο

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (16/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 25χρονος στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο της Αφροδίτης Νέστορα.
  • Ο συλληφθείς, Τ.Α., είναι ηλεκτρολόγος και είχε προηγούμενες συλλήψεις για βανδαλισμούς.
  • Αστυνομικοί κατέσχεσαν σφραγισμένα μπιτόνια, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά πειστήρια από το διαμέρισμα του 25χρονου.
  • Ο 25χρονος φέρεται να είναι ο «συνδετικός κρίκος» στην υπόθεση, καθώς παρέλαβε τα κλειδιά του ορμητηρίου.
  • Η έρευνα συνεχίζεται για τη σύνδεση του με τους δράστες της επίθεσης.

Τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στο αυτοκίνητο της Αφροδίτης Νέστορα. Σε μια κινηματογραφική επιχείρηση στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, άνδρες της Αντιτρομοκρατικής πέρασαν χειροπέδες σε έναν 25χρονο, τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του. Πρόκειται για το πρόσωπο - «κλειδί» που φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του ορμητηρίου από τον ιδιοκτήτη.

Πάνοπλοι αστυνομικοί, φορώντας κουκούλες και έχοντας τα όπλα στα χέρια, αποκλείουν από άκρη σε άκρη τον δρόμο μπροστά από την πολυκατοικία όπου διέμενε ο 25χρονος.

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Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί αποχωρούν κρατώντας δύο σφραγισμένα μπιτόνια, τα οποία εξετάζεται αν περιέχουν εύφλεκτο υγρό.

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Αυτός είναι ο 25χρονος που συνελήφθη, στη φωτογραφία που εξασφάλισε ο Παναγιώτης Μπούσιος για το Star. Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής τού πέρασαν χειροπέδες τη στιγμή που έβγαινε από την πόρτα του διαμερίσματός του.

Οι αστυνομικοί ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο και έκαναν φύλλο και φτερό το διαμέρισμα.

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Πρόκειται για τον Τ.Α., 25 ετών. Είναι ηλεκτρολόγος, απόφοιτος τεχνικής σχολής του ΟΑΕΔ και, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές.

Τον είχαν συλλάβει στο παρελθόν, καθώς είχε σπάσει τζαμαρίες μαζί με τον αδελφό του.

Εκτός από τα μπιτόνια με το υγρό, το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατέσχεσε κινητά τηλέφωνα και άλλα ψηφιακά πειστήρια, τα οποία εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

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Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 25χρονος φέρεται να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της υπόθεσης. Ήταν γνωστός με τον νεαρό ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο, κατά την έρευνα, χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο από τους δράστες.

Όπως υποστήριξε στην κατάθεσή του ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, παρέδωσε τα κλειδιά στον 25χρονο, χωρίς να γνωρίζει ότι θα κατέληγαν τελικά στα χέρια άλλων προσώπων.

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