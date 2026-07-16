Πανεπιστήμια απέναντι στο ΑΙ: Απαγορεύουν τους φορητούς υπολογιστές

Η απόφαση του Πανεπιστημίου του Σικάγο

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Pexels
Πανεπιστήμια VS ΑΙ: Απαγορεύουν Τους Φορητούς Υπολογιστές
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σικάγο απαγορεύει τη χρήση φορητών υπολογιστών και κινητών για πρωτοετείς φοιτητές από το 2026-2027.
  • Η απόφαση στοχεύει στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων νομικής σκέψης χωρίς εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη.
  • Οι εξετάσεις θα διεξάγονται αποκλειστικά διά ζώσης και χωρίς ηλεκτρονικές συσκευές.
  • Η σχολή θα προσφέρει μαθήματα για υπεύθυνη χρήση εργαλείων AI σε προχωρημένο στάδιο.
  • Η απόφαση αντανακλά ευρύτερες αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση λόγω της εξάπλωσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Πριν από λίγα χρόνια η χρήση φορητών υπολογιστών στις πανεπιστημιακές αίθουσες θεωρούνταν αυτονόητη. Σήμερα, όμως, η ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί ορισμένα κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια σε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σικάγο ανακοίνωσε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 οι πρωτοετείς φοιτητές δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν φορητούς υπολογιστές, tablets ή κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια των υποχρεωτικών μαθημάτων.

Η απόφαση δεν αποτελεί απλώς ένα μέτρο περιορισμού της τεχνολογίας, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αντιμετώπισης της υπερβολικής εξάρτησης από τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT. Σύμφωνα με τη διοίκηση της σχολής, στόχος είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν πρώτα τις βασικές δεξιότητες νομικής σκέψης, ανάλυσης και επιχειρηματολογίας χωρίς τη βοήθεια της AI και μόνο αργότερα να μάθουν πώς να αξιοποιούν υπεύθυνα τις νέες τεχνολογίες.

 

ΑΙ τουαλέτα, αντί να πας εσύ, έρχεται εκείνη - Πόσο κοστίζει

Ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, Άνταμ Τσίλτον, υποστηρίζει ότι οι μελλοντικοί δικηγόροι πρέπει να είναι σε θέση να επιλύουν σύνθετα νομικά ζητήματα βασιζόμενοι στις δικές τους γνώσεις και την κριτική τους σκέψη. Όπως επισημαίνει, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον αναπόσπαστο εργαλείο του επαγγέλματος, όμως η αποτελεσματική χρήση της προϋποθέτει γερά θεμέλια στην ανθρώπινη κρίση και όχι τυφλή εξάρτηση από τις απαντήσεις ενός αλγορίθμου.

Η νέα πολιτική προβλέπει επίσης ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά διά ζώσης και χωρίς ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ μόνο σε ειδικές περιπτώσεις θα ορίζονται φοιτητές που θα κρατούν ψηφιακές σημειώσεις για λογαριασμό των συμφοιτητών τους. Παράλληλα, η σχολή δεν απορρίπτει την τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, έχει δημιουργήσει ειδικά εργαστήρια και μαθήματα στα οποία οι φοιτητές θα εκπαιδεύονται στη σωστή και δεοντολογική αξιοποίηση των εργαλείων AI σε πιο προχωρημένο στάδιο των σπουδών τους.

Η απόφαση του Πανεπιστημίου του Σικάγο αντανακλά έναν ευρύτερο προβληματισμό που αναπτύσσεται στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης διεθνώς. Πολλά πανεπιστήμια επανεξετάζουν τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ολοένα δυσκολότερο τον εντοπισμό της αντιγραφής και μεταβάλλει ριζικά τη μαθησιακή διαδικασία. 

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