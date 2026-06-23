ΑΙ τουαλέτα, αντί να πας εσύ, έρχεται εκείνη - Πόσο κοστίζει

Μια πρωτοποριακή λύση στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία παρουσιάστηκε στην Κίνα, όπου κυκλοφόρησε μια νέα ρομποτική τουαλέτα με τεχνητή νοημοσύνη που μετακινείται αυτόνομα μέσα στο σπίτι. Αντί ο χρήστης να χρειάζεται να μεταβεί στο μπάνιο, η συσκευή έρχεται σε εκείνον.

Η συσκευή, με την ονομασία Xiaoban, αναπτύχθηκε από την κινεζική εταιρεία τεχνολογιών προσβασιμότητας Yueban και απευθύνεται κυρίως σε γηροκομεία, κέντρα φροντίδας και κατοικίες ηλικιωμένων. Εξοπλισμένη με σύστημα αποφυγής εμποδίων, μπορεί να κινείται με ασφάλεια σε διαφορετικούς εσωτερικούς χώρους και να προσαρμόζεται στο περιβάλλον της.

Τουαλέτα με τεχνητή νοημοσύνη / JLPPA / Bestimage / Profimedia

Οι χρήστες μπορούν να καλέσουν τη ρομποτική τουαλέτα είτε μέσω τηλεχειριστηρίου, είτε με φωνητικές εντολές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η λειτουργία φωνητικού ελέγχου δεν απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία ακόμη και σε περιπτώσεις διακοπής της σύνδεσης.

Μετά τη χρήση, ενεργοποιείται αυτόματα σύστημα καθαρισμού με ζεστό νερό τύπου μπιντέ και στη συνέχεια θερμός αέρας για στέγνωμα. Παράλληλα, υπεριώδης ακτινοβολία εξουδετερώνει βακτήρια και μικροοργανισμούς, ενώ ειδικός μηχανισμός απομόνωσης οσμών, που περιλαμβάνει αφρώδες προστατευτικό φράγμα και φίλτρα ενεργού άνθρακα, συμβάλλει στη διατήρηση ενός καθαρού περιβάλλοντος.

Απολυμαίνεται μόνη της η τουαλέτα ΑΙ / JLPPA / Bestimage / Profimedia

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το ρομπότ επιστρέφει αυτόνομα στη βάση του, όπου αδειάζει το περιεχόμενό του μέσω σύνδεσης με το υφιστάμενο υδραυλικό δίκτυο. Ακολουθεί αυτοματοποιημένος κύκλος αυτοκαθαρισμού με πίδακες νερού υψηλής πίεσης και επιπλέον απολύμανση με υπεριώδες φως.

Η AI τουαλέτα Yueban διατίθεται ήδη στην κινεζική αγορά με τιμή περίπου 11.200 ευρώ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί εάν και πότε θα κυκλοφορήσει σε άλλες χώρες.