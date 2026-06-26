Ιστορική μέρα: Ορκίστηκαν οι πρώτες εθελόντριες στον Στρατό

Μετά την εκπαίδευση θα πάρουν μετάθεση για την παραμεθόριο

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Πρώτη Δημοσίευση: 26.06.26, 20:46
Ορκίστηκαν οι πρώτες εθελόντριες στον Ελληνικό Στρατό (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ορκίστηκαν 45 εθελόντριες στον Στρατό στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων της Λαμίας.
  • Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν 12 μήνες θητεία, όπως και οι άντρες συνάδελφοί τους.
  • Θα παραμείνουν 7 εβδομάδες στη Λαμία για εκπαίδευση και 4 εβδομάδες σε ειδικά Κέντρα για ειδικότητα.
  • Η ορκωμοσία έγινε παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αρχηγού ΓΕΣ.
  • Οι εθελόντριες εκπαιδεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι άντρες.

Ντυμένες στα χακί και φορώντας τους μπερέδες τους ορκίστηκαν το πρωί στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων της Λαμίας 45 εθελόντριες, από τις 51 που είχαν παρουσιαστεί στις αρχές Ιουνίου.

Ορκίστηκαν οι πρώτες εθελόντριες στη Λαμία

Ορκίστηκαν οι πρώτες εθελόντριες στη Λαμία 

Ορκίστηκαν μαζί με τους άντρες συναδέλφους τους και στη συνέχεια έκαναν παρέλαση, ενώπιον του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γιώργου Κωστίδη.  

Δένδιας από τη Λαμία: Θεσμική τομή η κατάταξη εθελοντριών γυναικών  

Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν συνολικά θητεία 12 μηνών. Θα παραμείνουν άλλες 7 εβδομάδες στη Λαμία για να κάνουν τη λεγόμενη «εκπαίδευση του μαχητή». 

Ιστορική στιγμή για τον Ελληνικό Στρατό η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών

Ιστορική στιγμή για τον Ελληνικό Στρατό η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών 

Μετά, θα πάνε σε ειδικά Κέντρα για να πάρουν ειδικότητα και να εκπαιδευτούν για άλλες 4 εβδομάδες και στη συνέχεια θα πάρουν μετάθεση για την παραμεθόριο. 

Γυναίκες στον Στρατό: Κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες στη Λαμία

Όπως ανέφερε ο Κώστας Συμεωνίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, οι εθελόντριες εκπαιδεύονται και κάνουν τα ίδια πράγματα στη θητεία τους όπως ακριβώς και οι άντρες .     

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