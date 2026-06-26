Ορκίστηκαν οι πρώτες εθελόντριες στον Ελληνικό Στρατό (βίντεο Star)

Ντυμένες στα χακί και φορώντας τους μπερέδες τους ορκίστηκαν το πρωί στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων της Λαμίας 45 εθελόντριες, από τις 51 που είχαν παρουσιαστεί στις αρχές Ιουνίου.

Ορκίστηκαν οι πρώτες εθελόντριες στη Λαμία

Ορκίστηκαν μαζί με τους άντρες συναδέλφους τους και στη συνέχεια έκαναν παρέλαση, ενώπιον του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γιώργου Κωστίδη.

Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν συνολικά θητεία 12 μηνών. Θα παραμείνουν άλλες 7 εβδομάδες στη Λαμία για να κάνουν τη λεγόμενη «εκπαίδευση του μαχητή».

Ιστορική στιγμή για τον Ελληνικό Στρατό η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών

Μετά, θα πάνε σε ειδικά Κέντρα για να πάρουν ειδικότητα και να εκπαιδευτούν για άλλες 4 εβδομάδες και στη συνέχεια θα πάρουν μετάθεση για την παραμεθόριο.

Όπως ανέφερε ο Κώστας Συμεωνίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, οι εθελόντριες εκπαιδεύονται και κάνουν τα ίδια πράγματα στη θητεία τους όπως ακριβώς και οι άντρες .