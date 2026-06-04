Γυναίκες στον Στρατό: Κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες στη Λαμία

Τα κίνητρα και οι παροχές για την κατάταξη των γυναικών

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Πηγή: φωτογραφίες βίντεο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες γυναίκες στον Στρατό (βίντεο: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στις 4 Ιουνίου 2026, κατατάχθηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον Στρατό Ξηράς στη Λαμία, σηματοδοτώντας ιστορική ημέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις.
  • Η νομοθεσία που επιτρέπει την κατάταξη γυναικών υπήρχε από το 1979, αλλά εφαρμόστηκε τώρα μέσω της «Ατζέντας 2030».
  • Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας, με γυναίκες ηλικίας 20-26 ετών να ξεκινούν τη θητεία τους.
  • Οι εθελόντριες εξέφρασαν συγκίνηση και περηφάνια, με τις οικογένειές τους να τις στηρίζουν στην νέα τους πορεία.
  • Προβλέπονται κίνητρα για τις γυναίκες που κατατάσσονται, όπως αναγνώριση θητείας ως προϋπηρεσίας και πρόσληψη σε πολιτικές θέσεις.

Ιστορική ημέρα για τον Ελληνικό Στρατό και τις Ένοπλες Δυνάμεις αποτελεί η Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026  καθώς παρουσιάστηκαν στη Λαμία οι πρώτες γυναίκες που θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον Στρατό Ξηράς.

Γυναίκες στα χακί:To μήνυμα αρχιλοχία για την εθελοντική στράτευση γυναικών

Αξίζει να σημειωθεί ότι σχετική νομοθετική πρόβλεψη για τη δυνατότητα κατάταξης γυναικών υπήρχε από το 1979 αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ και έπρεπε να φτάσουμε στην «Ατζέντα 2030» του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια για να εφαρμοστεί στην πράξη, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις      

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Η τελετή παρουσίασης πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας (Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου - ΚΕΥΠ), όπου  γυναίκες 20- 26 ετών  ξεκίνησαν επίσημα τη στρατιωτική τους θητεία, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα για τη συμμετοχή των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Η σημερινή μέρα είναι ιστορική για τον Ελληνικό Στρατό καθώς έχουμε τη χαρά και την ευθύνη να υποδεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η κατάταξή τους ολοκληρώνει την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις, συμβάλλει στην αύξηση του δυναμικού του Ελληνικού Στρατού και επομένως στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του και ενισχύει ακόμα περισσότερο τους δεσμούς του Ελληνικού Στρατού με την ελληνική κοινωνία» δήλωσε η  διοικήτρια του Τάγματος Νεοσύλλεκτων Οπλιτών, Αντισυνταγματάρχης Κωνσταντίνα Κλωνάρη.  

γυναίκες εθελόντριες στον στρατό

γυναίκες εθελόντριες στον στρατό

γυναίκες εθελόντριες στον στρατό

Γυναίκες εθελόντριες στον ΚΕΝ Λαμίας του Στρατού 

Οι εθελόντριες δήλωσαν αποφασισμένες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας τους αποστολής, περιγράφοντας ως κυρίαρχα συναισθήματα τη συγκίνηση, την περηφάνια αλλά και το άγχος που συνοδεύει κάθε σημαντικό ξεκίνημα.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή οι οικογένειές τους. Οι γονείς των νεοσύλλεκτων εξέφρασαν τη στήριξή τους στην επιλογή των παιδιών τους, υπογραμμίζοντας ότι θα βρίσκονται δίπλα τους καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας αυτής πορείας.

Τα κίνητρα για τη στράτευση

Μεταξύ των κινήτρων που προσφέρονται στις γυναίκες που επιλέγουν να καταταγούν περιλαμβάνονται:

  • Η αναγνώριση του χρόνου θητείας ως προϋπηρεσίας.
  • Η μοριοδότηση για την επιλογή ως ΕΠΟΠ  
  • Η κατά προτεραιότητα πρόσληψη πτυχιούχων ως πολιτικού προσωπικού σε θέσεις όπως νοσηλευτές, βρεφονηπιοκόμοι και διοικητικοί υπάλληλοι.
  • Η πρόσβαση σε παροχές που απολαμβάνουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες και λοιπές κοινωνικές δομές.

Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γιώργος Κωστίδης στην κατάταξη εθελοντριών γυναικών στο ΚΕΝ Λαμίας

Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γιώργος Κωστίδης στην κατάταξη εθελοντριών γυναικών στο ΚΕΝ Λαμίας  

Στο ΚΕΥΠ Λαμίας βρέθηκε και ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά τη διαδικασία κατάταξης των πρώτων εθελοντριών, μαζί με τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, Αντιστράτηγο  Σταύρο Παπασταθόπουλο.
 

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