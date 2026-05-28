Με ηχηρό τρόπο απαντά η Αθήνα στο νέο άτυπο Casus Belli, του Τούρκου Υπουργού Άμυνας εναντίον της χώρας μας, με αφορμή τον επικείμενο τουρκικό νόμο για τη «γαλάζια πατρίδα». Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ξεκαθαρίζουν ότι δεν δεχόμαστε αναθεωρητικές προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι σε διαρκώς υψηλή ετοιμότητα, ενώ ο Νίκος Δένδιας τονίζει ότι η απειλή εκπέμπεται με σαφή τρόπο από την Άγκυρα.

Λίγο πριν το νόμο για την Γαλάζια πατρίδα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας μιλά προκλητικά για «νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», τα οποία η χώρα του, όπως λέει, θα υπερασπιστεί αν χρειαστεί και στο πεδίο.

Ο Γ. Γκιουλέρ στις απειλητικές δηλώσεις από την Αδριανούπολη

«Υπάρχει απειλή και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη οι απέναντι όπως χθες, να μας το θυμίζουν. Σαφέστατα, μας το λένε. Η απειλή εκπέμπεται» τόνισε ο Νίκος Δένδιας από τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας βραχείας νοσηλείας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, η οποία αποτελεί δωρεά του εφοπλιστή και Υποναυάρχου ε.τ. Πάνου Λασκαρίδη. «Δεν επιτρέπεται εφησυχασμός» διαμήνυσε από την ίδια τελετή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Οι νέες προκλητικές δηλώσεις των Τούρκων έρχονται λίγο μετά την παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή για την πολιτική των «ήρεμων νερών».

