Δένδιας: Υπάρχει απειλή και μας την υπενθυμίζουν οι «απέναντι»

Απάντηση Πενταγώνου στις απειλές Γκιουλέρ: Είμαστε πάντα σε ετοιμότητα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθήνα απαντά δυναμικά στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας σχετικά με τη «γαλάζια πατρίδα».
  • Ο Νίκος Δένδιας επισημαίνει ότι η απειλή από την Άγκυρα είναι σαφής και ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι σε υψηλή ετοιμότητα.
  • Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δηλώνει ότι δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και προειδοποιεί για την ανάγκη εγρήγορσης.
  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τονίζει ότι δεν επιτρέπεται εφησυχασμός.
  • Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά την παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή για την πολιτική των «ήρεμων νερών».

Με ηχηρό τρόπο απαντά η Αθήνα στο νέο άτυπο Casus Belli, του Τούρκου Υπουργού Άμυνας εναντίον της χώρας μας, με αφορμή τον επικείμενο τουρκικό νόμο για τη «γαλάζια πατρίδα». Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ξεκαθαρίζουν ότι δεν δεχόμαστε αναθεωρητικές προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι σε διαρκώς υψηλή ετοιμότητα, ενώ ο Νίκος Δένδιας τονίζει ότι η απειλή εκπέμπεται με σαφή τρόπο από την Άγκυρα.

Μπαράζ τουρκικών προκλήσεων και αερομαχία στο Αιγαίο!

Λίγο πριν το νόμο για την Γαλάζια πατρίδα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας μιλά προκλητικά για «νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», τα οποία η χώρα του, όπως λέει, θα υπερασπιστεί αν χρειαστεί και στο πεδίο. 

Πτέραρχος Ιατρίδης: Ψυχολογικός πόλεμος από την Τουρκία με βίντεο

Στο νέο άτυπο τουρκικό Casus Belli, η Αθήνα απαντά με ηχηρό τρόπο. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τονίζουν ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και προειδοποιούν ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα.

«Υπάρχει απειλή και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη  οι απέναντι όπως χθες, να μας το θυμίζουν. Σαφέστατα, μας το λένε. Η απειλή εκπέμπεται» τόνισε ο Νίκος Δένδιας από τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας βραχείας νοσηλείας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, η οποία αποτελεί δωρεά του εφοπλιστή και Υποναυάρχου ε.τ. Πάνου Λασκαρίδη. «Δεν επιτρέπεται εφησυχασμός» διαμήνυσε από την ίδια τελετή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.        

Μήνυμα της Γκιλφόϊλ στην Τουρκία από τον Έβρο

Οι νέες προκλητικές δηλώσεις των Τούρκων έρχονται λίγο μετά την παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή για την πολιτική των «ήρεμων νερών». 
 

