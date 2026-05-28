Σέρρες: Δίωξη στην 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου αγοριού

Για ανθρωποκτονία από αμέλεια - Αφέθηκε ελεύθερη

Νεκρός 10χρονος στις Σέρρες - Τι λέει ο δικηγόρος των κατηγορουμένων / MEGA

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ασκήθηκε σε βάρος της 43χρονης στην τραγική υπόθεση θανάτου του 10 ετών αγοριού, που βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερρών.

Τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία είχαν τοποθετηθεί παρανόμως και περνούσαν μέσα από το αρδευτικό κανάλι, εκτιμάται ότι ίσως ευθύνονται για τον θάνατο του μικρού παιδιού. Η κατηγορούμενη για ρευματοκλοπή 43χρονη γυναίκα, οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή, αφού τα καλώδια οδηγούσαν στο σπίτι της.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης της 43χρονης, Γιάννη Γιάντσιο, σε βάρος της γυναίκας ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πλημμεληματικού χαρακτήρα. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ενώπιον του ανακριτή, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερη υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής της.  

Η ίδια η κατηγορούμενη δήλωσε συγκλονισμένη από τον θάνατο του παιδιού και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για τη ρευματοκλοπή, την οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, είχε διαπράξει ο σύζυγός της. Πάντως, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, τα (παράνομα) ρεύματα, «τα έχει όλη η Ηράκλεια».

Ειδικότερα, αποχωρώντας από το Δικαστικό Μέγαρο Σερρών, η 43χρονη ανέφερε στους δημοσιογράφους: «Λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι το παιδάκι που πέθανε στο κανάλι. Τα ρεύματα δεν τα έχω μόνο εγώ, αλλά όλη η Ηράκλεια. Μας ρώτησε η ανακρίτρια και είπα ότι το έχει κάνει ο άντρας μου αυτό με το καλώδιο, δεν το είχα κάνει εγώ. Το παιδάκι ήταν συγγενής μας».

Την ίδια ώρα, ελεύθερη αφέθηκε και η 28χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία κρατούνταν από χθες στο πλαίσιο της προανάκρισης για την υπόθεση.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το άτυχο παιδί, που διέμενε στον καταυλισμό των Ρομά, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή της Ηράκλειας Σερρών.

Οι διασώστες ανέσυραν άμεσα τον 10χρονο από το νερό και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, διαπιστώθηκαν ενδείξεις τόσο ηλεκτροπληξίας όσο και πνιγμού. 

Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να συνδέονται με καταγγελίες ότι μέσα στο κανάλι υπήρχε ηλεκτρικό καλώδιο και εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο 10χρονος να ήρθε σε επαφή με το καλώδιο που βρισκόταν μέσα στο νερό και να χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα.

Όπως όλα έδειχναν, γινόταν ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το κανάλι, δημιουργώντας θανάσιμο κίνδυνο για όποιον πλησίαζε το σημείο.

Για την υπόθεση έγιναν δύο συλλήψεις. Η μητέρα του άτυχου παιδιού συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ η 43χρονη γυναίκα είναι κατηγορούμενη και εκείνη στην υπόθεση, αφού το καλώδιο στο κανάλι οδηγούσε στο σπίτι της. Και οι δύο έχουν αφεθεί ελέυθερες.

 

