Μιχάλης Οικονόμου: «Αυτή είναι η οικογένειά μας και δεν την αρνούμαστε»

Η ζωή με τον σύζυγό του και τα παιδιά τους

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μιχάλης Οικονόμου μίλησε για την οικογένειά του στην εκπομπή Buongiorno, τονίζοντας την απόφασή του να μην κρύβει την προσωπική του ζωή.
  • Δηλώνει ότι δεν αισθάνεται φόβο ή ανάγκη απολογίας για την οικογένειά του, που περιλαμβάνει τον σύντροφό του και τα παιδιά τους.
  • Αναφέρθηκε στη σημασία της ορατότητας για τις οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών, ειδικά κατά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.
  • Επισημαίνει ότι πολλές οικογένειες με παρόμοιες πραγματικότητες έχουν τις ίδιες ανάγκες και όνειρα όπως κάθε άλλη οικογένεια.
  • Ο Οικονόμου και ο σύζυγός του, Γιώργος Μακρής, παντρεύτηκαν το 2024 και μεγαλώνουν δύο παιδιά.

Ο Μιχάλης Οικονόμου βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Πέμπτης 28 Μαΐου στην εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά και, μεταξύ άλλων, μίλησε για την προσωπική του ζωή δίπλα στον σύντροφό του και τα παιδιά τους.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφασή του να μη «κρύβει» την οικογένειά του από τα media, εξηγώντας πως ποτέ δεν αισθάνθηκε ότι έπρεπε να ζει υπό καθεστώς φόβου ή να απολογείται για την προσωπική του ζωή. Παράλληλα, τόνισε πως πλέον στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές οικογένειες σαν τη δική τους, οι οποίες διεκδικούν ορατότητα και αποδοχή. 

Μιχάλης Οικονόμου: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον σύντροφό του

«Δεν ξέρω αν το είπαμε ανοιχτά για να βελτιωθεί η σχέση μας, αλλά σίγουρα δεν θα μπορούσα να βρεθώ κλεισμένος σε μια ντουλάπα. Αυτός είμαι, αυτός είναι ο σύντροφός μου. Δεν είμαστε άνθρωποι που φωνάζουμε γενικά πράγματα, αλλά από την στιγμή που αυτή είναι η οικογένειά μας, δεν το αρνούμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Οικονόμου.

Όσα εξομολογήθηκε ο Μιχάλης Οικονόμου στο Buongiorno

Στη συνέχεια, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που είχε η περίοδος ψήφισης του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, επισημαίνοντας πως τότε ήταν απαραίτητο να υπάρξει μεγαλύτερη ορατότητα από ανθρώπους που ζουν αντίστοιχες πραγματικότητες.

«Σίγουρα την περίοδο που ήταν να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, έπρεπε να υπάρξει μια παραπάνω ορατότητα», είπε ο γνωστός ηθοποιός. 

Μιχάλης Οικονόμου: «Δε θέλαμε ο γιος μας να καταλήξει σε ίδρυμα»

Παράλληλα, υπογράμμισε πως υπάρχουν πολλές οικογένειες που μέχρι σήμερα μπορεί να μη μιλούν δημόσια για την καθημερινότητά τους, ωστόσο έχουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες, αγωνίες και όνειρα με κάθε άλλη οικογένεια.

«Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες οικογένειες και αυτό που έγινε είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς», δήλωσε ο Μιχάλης Οικονόμου στην πρωινή εκπομπή του Mega.

Ο Μιχάλης Οικονόμου μεγαλώνει δύο παιδιά με τον σύζυγό του και επίσης ηθοποιό, Γιώργο Μακρή, τον οποίο παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο το 2024.

