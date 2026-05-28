Ο Μιχάλης Οικονόμου βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Πέμπτης 28 Μαΐου στην εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά και, μεταξύ άλλων, μίλησε για την προσωπική του ζωή δίπλα στον σύντροφό του και τα παιδιά τους.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφασή του να μη «κρύβει» την οικογένειά του από τα media, εξηγώντας πως ποτέ δεν αισθάνθηκε ότι έπρεπε να ζει υπό καθεστώς φόβου ή να απολογείται για την προσωπική του ζωή. Παράλληλα, τόνισε πως πλέον στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές οικογένειες σαν τη δική τους, οι οποίες διεκδικούν ορατότητα και αποδοχή.

«Δεν ξέρω αν το είπαμε ανοιχτά για να βελτιωθεί η σχέση μας, αλλά σίγουρα δεν θα μπορούσα να βρεθώ κλεισμένος σε μια ντουλάπα. Αυτός είμαι, αυτός είναι ο σύντροφός μου. Δεν είμαστε άνθρωποι που φωνάζουμε γενικά πράγματα, αλλά από την στιγμή που αυτή είναι η οικογένειά μας, δεν το αρνούμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Οικονόμου.

Όσα εξομολογήθηκε ο Μιχάλης Οικονόμου στο Buongiorno

Στη συνέχεια, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που είχε η περίοδος ψήφισης του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, επισημαίνοντας πως τότε ήταν απαραίτητο να υπάρξει μεγαλύτερη ορατότητα από ανθρώπους που ζουν αντίστοιχες πραγματικότητες.

«Σίγουρα την περίοδο που ήταν να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, έπρεπε να υπάρξει μια παραπάνω ορατότητα», είπε ο γνωστός ηθοποιός.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως υπάρχουν πολλές οικογένειες που μέχρι σήμερα μπορεί να μη μιλούν δημόσια για την καθημερινότητά τους, ωστόσο έχουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες, αγωνίες και όνειρα με κάθε άλλη οικογένεια.

«Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες οικογένειες και αυτό που έγινε είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς», δήλωσε ο Μιχάλης Οικονόμου στην πρωινή εκπομπή του Mega.

Ο Μιχάλης Οικονόμου μεγαλώνει δύο παιδιά με τον σύζυγό του και επίσης ηθοποιό, Γιώργο Μακρή, τον οποίο παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο το 2024.