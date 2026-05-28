Λένα Φλυτζάνη: Αναλαμβάνει και επίσημα το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΙ

Ποιος αναλαμβάνει τα δελτία του Σαββατοκύριακο στο κανάλι του Φαλήρου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.05.26 , 17:22 Επίθεση Καρυστιανού στον Τσίπρα: «Νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο»
28.05.26 , 17:14 Στιγμές τρόμου στη Φωκίδα: Γυναίκα πάλεψε με λύκο για να σωθεί
28.05.26 , 17:04 MasterChef: Θα καταφέρει η κόκκινη μπριγάδα τρίτη συνεχόμενη νίκη;
28.05.26 , 17:00 CHANGAN DEEPAL S05 Plug-in Hybrid: Οι τιμές του νέου μοντέλου
28.05.26 , 17:00 Tο καλύτερο σνακ για movie night έχει ένα υλικό!
28.05.26 , 16:01 Λένα Φλυτζάνη: Αναλαμβάνει και επίσημα το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΙ
28.05.26 , 16:00 Ο Γιώργος Σαμπάνης στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ! Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026
28.05.26 , 15:48 Μιχάλης Οικονόμου: «Αυτή είναι η οικογένειά μας και δεν την αρνούμαστε»
28.05.26 , 15:42 Θρήνος στη Λάρισα για τον 15χρονο Στέλιο που σκοτώθηκε σε τροχαίο με μηχανή
28.05.26 , 15:22 Η Νόσος Μπάτεν Και Το Θαύμα Του Θοδωρή Ως Παράδειγμα Για Όλους
28.05.26 , 15:21 Κέιτ Χάντσον: Με casual λουκ στο Λος Άντζελες με τον αρραβωνιαστικό της
28.05.26 , 15:09 Κρήτη: Αποσωληνώθηκε Το 3χρονο Παιδί - Σταθεροποιήθηκε Η Κατάστασή Του
28.05.26 , 15:00 H νέα μορφή εκφοβισμού που ανησυχεί περισσότερο γονείς και ειδικούς
28.05.26 , 14:58 Γιατρός Φακελάκι: «Προκύπτουν Στοιχεία Πειθαρχικής Δίωξης»
28.05.26 , 14:38 Κρήτη: Εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του Νικήτα
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Πέτρος Ελευθεριάδης: Η συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό & το Masterchef 10
Συνατσάκη: Απαντά γιατί η 3,5 ετών Ολίβια δεν έχει ακόμη μακριά μαλλιά
Μαίρη Συνατσάκη: Γιατί δεν πήγε στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου;
Βερόνικα Αργέντζη: Ο θάνατος του συζύγου της και τα 26 χρόνια γάμου
Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Τόμας Γουόκαπ - Εστρέλλα Νούρι: Βόλτα στην Αθήνα μετά τον θρίαμβο
«Καλέ μου άγγελε, πού πας…», τραγουδά η Κελεκίδου για τη Μαστροκώστα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Τι είπε η Σία Κοσιώνη στο τελευταίο της δελτίο στον ΣΚΑΙ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λένα Φλυτζάνη αναλαμβάνει την παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΣΚΑΙ από 1 Ιουνίου 2026.
  • Η Φλυτζάνη είναι μέλος της νέας γενιάς δημοσιογράφων του ΣΚΑΙ και παρουσιάζει ήδη το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
  • Η Χριστίνα Βίδου θα συνεχίσει να παρουσιάζει το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου.
  • Η Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε το κοινό της στο τελευταίο της δελτίο στις 8 Μαΐου, μετά από 20 χρόνια στον ΣΚΑΙ.
  • Η Κοσιώνη εξέφρασε τη συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη της για την εμπιστοσύνη του κοινού και των συνεργατών.

Και επίσημα την παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΣΚΑΙ αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη από την 1η Ιουνίου του 2026!

«Ο ΣΚΑΪ με χαρά ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη.

Με σπουδές στη Νομική και τη Δημοσιογραφία, η Λένα Φλυτζάνη ανήκει στη νέα γενιά δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου συνεχίζει η Χριστίνα Βίδου.

Ο ΣΚΑΪ εύχεται στη Λένα Φλυτζάνη κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα» ανέφερε το δελτίο τύπου που εξέδωσε το Κανάλι του Φαλήρου.

Λένα Φλυτζάνη: Αναλαμβάνει και επίσημα το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΙ

Να σας θυμίσουμε πως η Σία Κοσιώνη εκφώνησε το τελευταίο της δελτίο στο ΣΚΑΙ. Στις 8 Μαΐου και λίγο πριν σβήσουν τα φώτα ήταν πολύ συγκινημένη.

Σία Κοσιώνη 

Σία Κοσιώνη 

 

«Ήρθε αυτή η στιγμή, μία στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή του, απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά γιατί απόψε δε σας πως μόνο αυτό το ''εδώ το δελτίο ολοκληρώνεται''. Θα σας ότι ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ. Ήμουν 26, είμαι 46. Ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωσή σας ειδικά σε εποχές σκληρές δύστροπες για τη χώρας μας και τον κόσμο ολόκληρο.  Ξέρετε ότι στάθηκα απέναντί σας με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο και προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου. Βέβαια, τίποτα από όλα αυτά δε θα μπορούσε να είχε συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου σε όλους του ορόφους και τις εποχές του ΣΚΑΪ. Δουλέψαμε σκληρά συχνά κάτω από αντίξοες και ακραίες συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε αυτό για το οποίο είμαστε υπερήφανοι και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ, καλή σας νύχτα και στο επανιδείν». 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΕΝΑ ΦΛΥΤΖΑΝΗ
 |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top