Και επίσημα την παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΣΚΑΙ αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη από την 1η Ιουνίου του 2026!

«Ο ΣΚΑΪ με χαρά ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη.

Με σπουδές στη Νομική και τη Δημοσιογραφία, η Λένα Φλυτζάνη ανήκει στη νέα γενιά δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου συνεχίζει η Χριστίνα Βίδου.

Ο ΣΚΑΪ εύχεται στη Λένα Φλυτζάνη κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα» ανέφερε το δελτίο τύπου που εξέδωσε το Κανάλι του Φαλήρου.

Να σας θυμίσουμε πως η Σία Κοσιώνη εκφώνησε το τελευταίο της δελτίο στο ΣΚΑΙ. Στις 8 Μαΐου και λίγο πριν σβήσουν τα φώτα ήταν πολύ συγκινημένη.

«Ήρθε αυτή η στιγμή, μία στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή του, απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά γιατί απόψε δε σας πως μόνο αυτό το ''εδώ το δελτίο ολοκληρώνεται''. Θα σας ότι ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ. Ήμουν 26, είμαι 46. Ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωσή σας ειδικά σε εποχές σκληρές δύστροπες για τη χώρας μας και τον κόσμο ολόκληρο. Ξέρετε ότι στάθηκα απέναντί σας με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο και προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου. Βέβαια, τίποτα από όλα αυτά δε θα μπορούσε να είχε συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου σε όλους του ορόφους και τις εποχές του ΣΚΑΪ. Δουλέψαμε σκληρά συχνά κάτω από αντίξοες και ακραίες συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε αυτό για το οποίο είμαστε υπερήφανοι και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ, καλή σας νύχτα και στο επανιδείν».