Με έναν τρόπο βαθιά προσωπικό και σπαρακτικά συγκινητικό, η Κέλλυ Κελεκίδου επέλεξε να αποχαιρετήσει την κολλητή της φίλη Γωγώ Μαστροκώστα, μετατρέποντας τον πόνο, την απώλεια και την αγάπη της σε μουσική.

Το βράδυ της Δευτέρας 25 Μαΐου, λίγες ώρες μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα, η γνωστή τραγουδίστρια μπήκε στο στούντιο και ηχογράφησε ένα τραγούδι – φόρο τιμής στη γυναίκα που υπήρξε για χρόνια ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής της.

Η Κέλλυ Κελεκίδου, συντετριμμένη από την απώλεια της αγαπημένης της φίλης, δεν επέλεξε να κάνει μια απλή ανάρτηση ή ένα τυπικό δημόσιο αντίο. Προτίμησε να εκφράσει όσα ένιωθε μέσα από τη μουσική, εκεί όπου πολλές φορές τα λόγια μοιάζουν πιο αληθινά και πιο δυνατά από οποιαδήποτε δήλωση.

Οι δύο γυναίκες συνδέονταν με μια πολύχρονη και ουσιαστική σχέση ζωής. Η φιλία τους δεν περιοριζόταν στις δημόσιες εμφανίσεις ή στις όμορφες στιγμές, αλλά είχε δοκιμαστεί και στις δύσκολες περιόδους, με την Κέλλυ Κελεκίδου να βρίσκεται διακριτικά αλλά σταθερά στο πλευρό της Γωγώς Μαστροκώστα σε κάθε δύσκολη μάχη που έδωσε.

Μάλιστα, όσοι γνώριζαν τη σχέση τους μιλούν για έναν δεσμό σχεδόν οικογενειακό, καθώς η τραγουδίστρια είχε αναπτύξει ιδιαίτερη αγάπη και για τη Βικτώρια, την κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα.

Το τραγούδι που επέλεξε να ηχογραφήσει έχει τίτλο «Άγγελέ μου» και φέρει τη μουσική και τους στίχους του Γιώργου Μουκίδη. Οι στίχοι του μοιάζουν να περιγράφουν ακριβώς το σοκ, τη θλίψη και την αδυναμία αποδοχής της απώλειας ενός αγαπημένου ανθρώπου.

«Καλέ μου Άγγελε που πας… μην φεύγεις μακριά. Δεν φταίω εγώ που δεν μπορώ να καταλάβω όλα αυτά. Που γίνεσαι, που σκέφτεσαι, που νιώθεις και αγαπάς… Καλέ μου Άγγελε, τώρα που πας…»

Μέσα από αυτά τα λόγια, η Κέλλυ Κελεκίδου μοιάζει να συνομιλεί με τη φίλη της, αδυνατώντας ακόμη να πιστέψει πως δεν βρίσκεται πια κοντά της.

Το πιο συγκινητικό στοιχείο της ανάρτησής της ήταν οι προσωπικές φωτογραφίες και τα βίντεο που συνόδευσαν το τραγούδι. Ανέκδοτες στιγμές από κοινές διακοπές, χαρούμενες εξόδους, γέλια, αγκαλιές και καθημερινές στιγμές ζωής πέρασαν μπροστά από τα μάτια των διαδικτυακών της φίλων, θυμίζοντας τη βαθιά σχέση που είχαν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Κάθε εικόνα έμοιαζε να κουβαλά μια ανάμνηση, μια ιστορία και ένα κομμάτι από τη ζωή που μοιράστηκαν μαζί. Μια ζωή γεμάτη αγάπη, εμπιστοσύνη και αληθινή φιλία.

Η ανάρτηση της Κέλλυς Κελεκίδου προκάλεσε τεράστια συγκίνηση στα social media, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν πως το τραγούδι αυτό δεν ήταν απλώς ένα μουσικό κομμάτι, αλλά ένα σπαρακτικό αντίο καρδιάς στη Γωγώ Μαστροκώστα.

Ένα τελευταίο «σ’ αγαπώ» μέσα από τη μουσική, εκεί όπου ο πόνος γίνεται μελωδία και οι αναμνήσεις μένουν ζωντανές για πάντα.

