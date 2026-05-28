«Καλέ μου άγγελε, πού πας…», τραγουδά η Κελεκίδου για τη Μαστροκώστα

Οι ανέκδοτες φωτογραφίες που δημοσίευσε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.05.26 , 13:33 Σέρρες: Από ηλεκτροπληξία ο θάνατος του 10χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία
28.05.26 , 13:21 «Καλέ μου άγγελε, πού πας…», τραγουδά η Κελεκίδου για τη Μαστροκώστα
28.05.26 , 13:20 «Ημέρες Σταδιοδρομίας» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στη Νίκαια
28.05.26 , 13:18 Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του «ΕΛ.Α.Σ.» στον Άρειο Πάγο
28.05.26 , 13:12 Οι ευχές της Αντωνά στον Λιάγκα - «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου»
28.05.26 , 13:00 Όμιλος Σαρακάκη: Σεμινάριο ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς
28.05.26 , 12:59 ΔΕΠΥ: Αν θες να βοηθήσεις το παιδί σου, ασχολήσου με το στρες στον γάμο σου
28.05.26 , 12:52 Οικονομάκου: «Με δύο παιδιά και τόσες δουλειές... πάντα έτρεχα»
28.05.26 , 12:48 Άννα Ζηρδέλη: Ο Πάτρας, ο Τσουρός, η Καραβάτου και τα «γλυφτρόνια»
28.05.26 , 12:48 Άση Μπήλιου: «Mια - δυο μέρες υπομονή»- Έρχεται ωραία Σύνοδος στις 9/6!
28.05.26 , 12:34 Πανελλήνιες: Το μήνυμα του υπουργείου Παιδείας προς τους υποψηφίους
28.05.26 , 12:28 Τραϊανός Δέλλας: «Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός. Χρόνια μας πολλά»
28.05.26 , 12:26 Συναγερμός στην Ελβετία: Επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό
28.05.26 , 12:16 Συνδυάστε ψωμάκια hot dog, με το κεμπάπ της συνταγής του Γιώργου Ρήγα
28.05.26 , 12:16 MasterChef: Η επική γκάφα του Ανδρέα και ο «συνεργός», Πέτρος
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Πέτρος Ελευθεριάδης: Η συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό & το Masterchef 10
Οι ευχές της Αντωνά στον Λιάγκα - «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου»
Συνατσάκη: Απαντά γιατί η 3,5 ετών Ολίβια δεν έχει ακόμη μακριά μαλλιά
Σέρρες: Από ηλεκτροπληξία ο θάνατος του 10χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία
Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10
Τραϊανός Δέλλας: «Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός. Χρόνια μας πολλά»
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Κηδεία Μαστροκώστα: Ξέσπασαν σε κλάματα τα αδέλφια της, Φώφη και Δημήτρης
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Κέλλυ Κελεκίδου αποχαιρέτησε τη Γωγώ μέσα από ένα τραγούδι ψυχής

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με έναν τρόπο βαθιά προσωπικό και σπαρακτικά συγκινητικό, η Κέλλυ Κελεκίδου επέλεξε να αποχαιρετήσει την κολλητή της φίλη Γωγώ Μαστροκώστα, μετατρέποντας τον πόνο, την απώλεια και την αγάπη της σε μουσική.

Τραϊανός Δέλλας: «Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός. Χρόνια μας πολλά»

Το βράδυ της Δευτέρας 25 Μαΐου, λίγες ώρες μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα, η γνωστή τραγουδίστρια μπήκε στο στούντιο και ηχογράφησε ένα τραγούδι – φόρο τιμής στη γυναίκα που υπήρξε για χρόνια ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής της.

«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»

«Καλέ μου άγγελε, πού πας…», τραγουδά η Κελεκίδου για τη Μαστροκώστα

Η Κέλλυ Κελεκίδου, συντετριμμένη από την απώλεια της αγαπημένης της φίλης, δεν επέλεξε να κάνει μια απλή ανάρτηση ή ένα τυπικό δημόσιο αντίο. Προτίμησε να εκφράσει όσα ένιωθε μέσα από τη μουσική, εκεί όπου πολλές φορές τα λόγια μοιάζουν πιο αληθινά και πιο δυνατά από οποιαδήποτε δήλωση.

Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους

Οι δύο γυναίκες συνδέονταν με μια πολύχρονη και ουσιαστική σχέση ζωής. Η φιλία τους δεν περιοριζόταν στις δημόσιες εμφανίσεις ή στις όμορφες στιγμές, αλλά είχε δοκιμαστεί και στις δύσκολες περιόδους, με την Κέλλυ Κελεκίδου να βρίσκεται διακριτικά αλλά σταθερά στο πλευρό της Γωγώς Μαστροκώστα σε κάθε δύσκολη μάχη που έδωσε.

Μάλιστα, όσοι γνώριζαν τη σχέση τους μιλούν για έναν δεσμό σχεδόν οικογενειακό, καθώς η τραγουδίστρια είχε αναπτύξει ιδιαίτερη αγάπη και για τη Βικτώρια, την κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα.

Το τραγούδι που επέλεξε να ηχογραφήσει έχει τίτλο «Άγγελέ μου» και φέρει τη μουσική και τους στίχους του Γιώργου Μουκίδη. Οι στίχοι του μοιάζουν να περιγράφουν ακριβώς το σοκ, τη θλίψη και την αδυναμία αποδοχής της απώλειας ενός αγαπημένου ανθρώπου.

«Καλέ μου Άγγελε που πας… μην φεύγεις μακριά. Δεν φταίω εγώ που δεν μπορώ να καταλάβω όλα αυτά. Που γίνεσαι, που σκέφτεσαι, που νιώθεις και αγαπάς… Καλέ μου Άγγελε, τώρα που πας…»

 

@kellykelekidouofficial Καλέ μου άγγελε…που πας…🤍🕊️ #gogomastrokosta ♬ πρωτότυπος ήχος - Kellykelekidou

Μέσα από αυτά τα λόγια, η Κέλλυ Κελεκίδου μοιάζει να συνομιλεί με τη φίλη της, αδυνατώντας ακόμη να πιστέψει πως δεν βρίσκεται πια κοντά της.

Το πιο συγκινητικό στοιχείο της ανάρτησής της ήταν οι προσωπικές φωτογραφίες και τα βίντεο που συνόδευσαν το τραγούδι. Ανέκδοτες στιγμές από κοινές διακοπές, χαρούμενες εξόδους, γέλια, αγκαλιές και καθημερινές στιγμές ζωής πέρασαν μπροστά από τα μάτια των διαδικτυακών της φίλων, θυμίζοντας τη βαθιά σχέση που είχαν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια.

«Καλέ μου άγγελε, πού πας…», τραγουδά η Κελεκίδου για τη Μαστροκώστα

Κάθε εικόνα έμοιαζε να κουβαλά μια ανάμνηση, μια ιστορία και ένα κομμάτι από τη ζωή που μοιράστηκαν μαζί. Μια ζωή γεμάτη αγάπη, εμπιστοσύνη και αληθινή φιλία.

Η ανάρτηση της Κέλλυς Κελεκίδου προκάλεσε τεράστια συγκίνηση στα social media, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν πως το τραγούδι αυτό δεν ήταν απλώς ένα μουσικό κομμάτι, αλλά ένα σπαρακτικό αντίο καρδιάς στη Γωγώ Μαστροκώστα.

Ένα τελευταίο «σ’ αγαπώ» μέσα από τη μουσική, εκεί όπου ο πόνος γίνεται μελωδία και οι αναμνήσεις μένουν ζωντανές για πάντα.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΕΛΛΥ ΚΕΛΕΚΙΔΟΥ
 |
ΓΩΓΩ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top