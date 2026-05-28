Όμιλος Σαρακάκη: Σεμινάριο ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς

Στόχος της δράσης “In Motion for Safety”

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.05.26 , 13:33 Σέρρες: Από ηλεκτροπληξία ο θάνατος του 10χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία
28.05.26 , 13:21 «Καλέ μου άγγελε, πού πας…», τραγουδά η Κελεκίδου για τη Μαστροκώστα
28.05.26 , 13:20 «Ημέρες Σταδιοδρομίας» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στη Νίκαια
28.05.26 , 13:18 Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του «ΕΛ.Α.Σ.» στον Άρειο Πάγο
28.05.26 , 13:12 Οι ευχές της Αντωνά στον Λιάγκα - «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου»
28.05.26 , 13:00 Όμιλος Σαρακάκη: Σεμινάριο ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς
28.05.26 , 12:59 ΔΕΠΥ: Αν θες να βοηθήσεις το παιδί σου, ασχολήσου με το στρες στον γάμο σου
28.05.26 , 12:52 Οικονομάκου: «Με δύο παιδιά και τόσες δουλειές... πάντα έτρεχα»
28.05.26 , 12:48 Άννα Ζηρδέλη: Ο Πάτρας, ο Τσουρός, η Καραβάτου και τα «γλυφτρόνια»
28.05.26 , 12:48 Άση Μπήλιου: «Mια - δυο μέρες υπομονή»- Έρχεται ωραία Σύνοδος στις 9/6!
28.05.26 , 12:34 Πανελλήνιες: Το μήνυμα του υπουργείου Παιδείας προς τους υποψηφίους
28.05.26 , 12:28 Τραϊανός Δέλλας: «Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός. Χρόνια μας πολλά»
28.05.26 , 12:26 Συναγερμός στην Ελβετία: Επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό
28.05.26 , 12:16 Συνδυάστε ψωμάκια hot dog, με το κεμπάπ της συνταγής του Γιώργου Ρήγα
28.05.26 , 12:16 MasterChef: Η επική γκάφα του Ανδρέα και ο «συνεργός», Πέτρος
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Πέτρος Ελευθεριάδης: Η συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό & το Masterchef 10
Συνατσάκη: Απαντά γιατί η 3,5 ετών Ολίβια δεν έχει ακόμη μακριά μαλλιά
Οι ευχές της Αντωνά στον Λιάγκα - «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου»
Τραϊανός Δέλλας: «Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός. Χρόνια μας πολλά»
Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Κηδεία Μαστροκώστα: Ξέσπασαν σε κλάματα τα αδέλφια της, Φώφη και Δημήτρης
Σέρρες: Από ηλεκτροπληξία ο θάνατος του 10χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Όμιλος Σαρακάκη: Σεμινάριο ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας: “In Motion for Safety”, ανακοινώνει τη συνεργασία του με το κορυφαίο δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Στόχος της δράσης “In Motion for Safety” είναι η καλλιέργεια Κουλτούρας Ασφαλούς Οδήγησης και η διαμόρφωση Ασφαλούς Οδηγικής Συμπεριφοράς στη νέα γενιά οδηγών και αναβατών και συνεπώς η μείωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων σώζοντας ανθρώπινες ζωές.

Το επόμενο διαδραστικό εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι ανοιχτό στο κοινό και η παρακολούθηση είναι εντελώς δωρεάν. Θα πραγματοποιηθεί:

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 | 12:00 – 15:00 Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς. Αμφιθέατρο Συνεδρίων

Ομιλητές και Εκπαιδευτές θα είναι οι:- Κωνσταντίνος Μαρκουίζος Ιαβέρης - Ιδρυτικό μέλος Σχολής Οδικής Συμπεριφοράς «Ιαβέρης», Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Μελετών και Εντεταλμένος στα θέματα Οδικής Ασφάλειας
- Σπύρος Κούτρας - Εκπαιδευτής Οδηγικής Ασφάλειας Μοτοσυκλετιστών California Superbike School, Ιδρυτής Σχολής Εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας City Art - Συντονιστής ο Τάκης Πουρναράκης - Δημοσιογράφος - Ανταποκριτής Formula 1, Μηχανολόγος – Μηχανικός, Καθηγητής Αθλητικής Δημοσιογραφίας,.

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό οι:- Σωτήρης Καλταμπάνης, Ταξίαρχος της Ελληνικής Αστυνομίας και Διοικητής της Τροχαίας Αττικής - Κώστας Πετρόπουλος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής και Διοικητής της ΟΕΠΤΑ (Ομάδα Ελέγχων & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων), Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής

H πρωτοβουλία “In Motion for Safety” του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ενώ παράλληλα, συνδέεται και συμβάλλει στην πραγματοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών:

Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία, Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητε

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΚΑΚΗ
 |
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Εκλογες
Υγεια
Back to Top