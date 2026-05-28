Όμιλος Σαρακάκη: Σεμινάριο ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας: “In Motion for Safety”, ανακοινώνει τη συνεργασία του με το κορυφαίο δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Στόχος της δράσης “In Motion for Safety” είναι η καλλιέργεια Κουλτούρας Ασφαλούς Οδήγησης και η διαμόρφωση Ασφαλούς Οδηγικής Συμπεριφοράς στη νέα γενιά οδηγών και αναβατών και συνεπώς η μείωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων σώζοντας ανθρώπινες ζωές.

Το επόμενο διαδραστικό εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι ανοιχτό στο κοινό και η παρακολούθηση είναι εντελώς δωρεάν. Θα πραγματοποιηθεί:

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 | 12:00 – 15:00 Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς. Αμφιθέατρο Συνεδρίων

Ομιλητές και Εκπαιδευτές θα είναι οι:- Κωνσταντίνος Μαρκουίζος Ιαβέρης - Ιδρυτικό μέλος Σχολής Οδικής Συμπεριφοράς «Ιαβέρης», Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Μελετών και Εντεταλμένος στα θέματα Οδικής Ασφάλειας

- Σπύρος Κούτρας - Εκπαιδευτής Οδηγικής Ασφάλειας Μοτοσυκλετιστών California Superbike School, Ιδρυτής Σχολής Εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας City Art - Συντονιστής ο Τάκης Πουρναράκης - Δημοσιογράφος - Ανταποκριτής Formula 1, Μηχανολόγος – Μηχανικός, Καθηγητής Αθλητικής Δημοσιογραφίας,.

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό οι:- Σωτήρης Καλταμπάνης, Ταξίαρχος της Ελληνικής Αστυνομίας και Διοικητής της Τροχαίας Αττικής - Κώστας Πετρόπουλος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής και Διοικητής της ΟΕΠΤΑ (Ομάδα Ελέγχων & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων), Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής

H πρωτοβουλία “In Motion for Safety” του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ενώ παράλληλα, συνδέεται και συμβάλλει στην πραγματοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών:

Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία, Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητε