«Ημέρες Σταδιοδρομίας» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στη Νίκαια

Ο επιτυχημένος θεσμός ξανά στο Θεμιστόκλειο Συγκρότημα, στις 2 & 3 Ιουνίου

28.05.26 , 13:20 «Ημέρες Σταδιοδρομίας» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στη Νίκαια
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διοργανώνει και φέτος τις «Ημέρες Σταδιοδρομίας», οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο Θεμιστόκλειο Συγκρότημα Νίκαιας, στις 2 και 3 Ιουνίου 2026, συνεχίζοντας έναν επιτυχημένο θεσμό που ενισχύει ουσιαστικά τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας.

Η διοργάνωση απευθύνεται σε τελειόφοιτους, αποφοίτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με επιχειρήσεις και οργανισμούς από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων, να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις, να ενημερωθούν για τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να διερευνήσουν προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς επιβεβαιώνει τη διαρκή του προσήλωση στη στήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του κατά τη μετάβασή τους από την ακαδημαϊκή στη επαγγελματική ζωή, επενδύοντας στη διασύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων επιστημόνων.

Οι «Ημέρες Σταδιοδρομίας» αποτελούν πλέον έναν καθιερωμένο θεσμό εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημιακής κοινότητας και αγοράς εργασίας, προς όφελος της νέας γενιάς επαγγελματιών.
 

