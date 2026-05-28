Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερρών, και όχι μόνο, αφού χθες (Τετάρτη 27/5) ένας 10χρονος έχασε τη ζωή του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Το παιδί ζούσε μαζί με την οικογένειά του σε οικισμό Ρομά που βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα του παιδιού άρχισε να ανησυχεί όταν αντιλήφθηκε ότι ο 10χρονος έλειπε για αρκετή ώρα από το σπίτι. Τον έψαχνε για ώρα, δεν τον βρήκε κι ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές. Λίγη ώρα αργότερα, πυροσβέστες που συμμετείχαν στις αναζητήσεις βρήκαν το παιδί μέσα στο αρδευτικό κανάλι χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι διασώστες ανέσυραν άμεσα τον 10χρονο από το νερό και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σέρρες: Τι έδειξε η νεκροψία - νεκροτομή

Από τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας – νεκροτομής προκύπτει πως ο θάνατος ενδέχεται να προήλθε από ηλεκτροπληξία, ενώ στο σώμα του παιδιού εντοπίστηκαν και σημάδια που παραπέμπουν σε πνιγμό.

Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να συνδέονται με καταγγελίες κατοίκων ότι μέσα στο κανάλι υπήρχε ηλεκτρικό καλώδιο. Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο 10χρονος να ήρθε σε επαφή με καλώδιο που βρισκόταν μέσα στο νερό και να χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το καλώδιο συνδεόταν με παράνομη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από σπίτι του παρακείμενου οικισμού Ρομά. Οι Αρχές εκτιμούν πως γινόταν ρευματοκλοπή και ότι το καλώδιο περνούσε μέσα από το κανάλι, δημιουργώντας θανάσιμο κίνδυνο για όποιον πλησίαζε το σημείο.

Για την υπόθεση έχουν ήδη γίνει δύο συλλήψεις. Η μητέρα του συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ ακόμη μία γυναίκα κατηγορείται για ρευματοκλοπή, αφού το καλώδιο στο κανάλι οδηγούσε στο σπίτι της. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.