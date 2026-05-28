Σέρρες: Από ηλεκτροπληξία ο θάνατος του 10χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία

Εντοπίστηκαν και σημάδια που παραπέμπουν σε πνιγμό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.05.26 , 15:42 Θρήνος στη Λάρισα για τον 15χρονο Στέλιο που σκοτώθηκε σε τροχαίο με μηχανή
28.05.26 , 15:22 Η Νόσος Μπάτεν Και Το Θαύμα Του Θοδωρή Ως Παράδειγμα Για Όλους
28.05.26 , 15:21 Κέιτ Χάντσον: Με casual λουκ στο Λος Άντζελες με τον αρραβωνιαστικό της
28.05.26 , 15:09 Κρήτη: Αποσωληνώθηκε Το 3χρονο Παιδί - Σταθεροποιήθηκε Η Κατάστασή Του
28.05.26 , 15:00 H νέα μορφή εκφοβισμού που ανησυχεί περισσότερο γονείς και ειδικούς
28.05.26 , 14:58 Γιατρός Φακελάκι: «Προκύπτουν Στοιχεία Πειθαρχικής Δίωξης»
28.05.26 , 14:38 Κρήτη: Εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του Νικήτα
28.05.26 , 14:36 Έγινε η πρώτη συνάντηση Παναθηναϊκού - Ομπράντοβιτς
28.05.26 , 14:34 «Ποντικοί» Έκλεψαν συλλεκτικά ρολόγια, αξίας 1,5 εκατ. ευρώ
28.05.26 , 14:30 Βίντεο: Πρώην αντιδήμαρχος κατηγορείται ότι σκότωσε νεογέννητο γατάκι
28.05.26 , 14:30 Ταινία Online: Δες την περιπέτεια MILE 22 με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ
28.05.26 , 14:09 Ζωζώ Σαπουντζάκη: Η εμφάνιση - υπερπαραγωγή στα γενέθλιά της
28.05.26 , 13:34 Διάσημο μοντέλο περιμένει 6ο παιδί- H φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλίτσα
28.05.26 , 13:33 Σέρρες: Από ηλεκτροπληξία ο θάνατος του 10χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία
28.05.26 , 13:21 «Καλέ μου άγγελε, πού πας…», τραγουδά η Κελεκίδου για τη Μαστροκώστα
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Πέτρος Ελευθεριάδης: Η συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό & το Masterchef 10
Συνατσάκη: Απαντά γιατί η 3,5 ετών Ολίβια δεν έχει ακόμη μακριά μαλλιά
Μαίρη Συνατσάκη: Γιατί δεν πήγε στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου;
Οι ευχές της Αντωνά στον Λιάγκα - «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου»
Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10
Τόμας Γουόκαπ - Εστρέλλα Νούρι: Βόλτα στην Αθήνα μετά τον θρίαμβο
Κηδεία Μαστροκώστα: Ξέσπασαν σε κλάματα τα αδέλφια της, Φώφη και Δημήτρης
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (28/5/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερρών, και όχι μόνο, αφού χθες (Τετάρτη 27/5) ένας 10χρονος έχασε τη ζωή του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Το παιδί ζούσε μαζί με την οικογένειά του σε οικισμό Ρομά που βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα του παιδιού άρχισε να ανησυχεί όταν αντιλήφθηκε ότι ο 10χρονος έλειπε για αρκετή ώρα από το σπίτι. Τον έψαχνε για ώρα, δεν τον βρήκε κι ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές. Λίγη ώρα αργότερα, πυροσβέστες που συμμετείχαν στις αναζητήσεις βρήκαν το παιδί μέσα στο αρδευτικό κανάλι χωρίς τις αισθήσεις του.

Σέρρες: Εξετάζεται ο 10χρονος να έπαθε ηλεκτροπληξία από καλώδιο στο κανάλι

Οι διασώστες ανέσυραν άμεσα τον 10χρονο από το νερό και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σέρρες: Τι έδειξε η νεκροψία - νεκροτομή

Σέρρες: Τι έδειξε η νεκροψία - νεκροτομή

Από τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας – νεκροτομής προκύπτει πως ο θάνατος ενδέχεται να προήλθε από ηλεκτροπληξία, ενώ στο σώμα του παιδιού εντοπίστηκαν και σημάδια που παραπέμπουν σε πνιγμό.

Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να συνδέονται με καταγγελίες κατοίκων ότι μέσα στο κανάλι υπήρχε ηλεκτρικό καλώδιο. Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο 10χρονος να ήρθε σε επαφή με καλώδιο που βρισκόταν μέσα στο νερό και να χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα.

Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρό 10χρονο αγόρι σε αρδευτικό κανάλι

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το καλώδιο συνδεόταν με παράνομη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από σπίτι του παρακείμενου οικισμού Ρομά. Οι Αρχές εκτιμούν πως γινόταν ρευματοκλοπή και ότι το καλώδιο περνούσε μέσα από το κανάλι, δημιουργώντας θανάσιμο κίνδυνο για όποιον πλησίαζε το σημείο.

Για την υπόθεση έχουν ήδη γίνει δύο συλλήψεις. Η μητέρα του συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ ακόμη μία γυναίκα κατηγορείται για ρευματοκλοπή, αφού το καλώδιο στο κανάλι οδηγούσε στο σπίτι της. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΕΡΡΕΣ
 |
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ
 |
ΠΝΙΓΜΟΣ
 |
ΚΑΝΑΛΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Εκλογες
Υγεια
Back to Top