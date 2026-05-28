Στον Άρειο Πάγο έφτασε το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) μαζί με τις απαιτούμενες υπογραφές των μελών, δίνοντας έτσι και τυπικά νομική υπόσταση στο νέο κόμμα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας συνοδευόταν από την αεροπαγίτη δικαστικό που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, Μαρία Λεπενιώτη. Επίσης μαζί του ήταν η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου και οι αναπλητωτές της.

Σε δηλώσεις του μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης ο κ. Τσίπρας ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράσταση έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες απ' όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Από τις πρώτες ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας. Σήμερα καταθέσαμε στον Άρειο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στο λαό και την κοινωνία. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και ευελπιστούμε τα φέρουμε κάτι καλύτερο στη χώρα. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν».

«Η Δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται. Και πρέπει να δώσουμε όλοι αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας κληθείς να σχολιάσει την παρουσία της κ. Λεπενιώτου.

Στο στρατηγείο του κ. Τσίπρα υπάρχει ικανοποίηση για την υποδοχή που έτυχε το νέο κόμμα. Σύμφωνα με πληροφορίες η πλατφόρμα συλλογής υπογραφών του κόμματος βγήκε προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω της αθρόας συμμετοχής.