Πανελλήνιες: Το μήνυμα του υπουργείου Παιδείας προς τους υποψηφίους

Πρεμιέρα αύριο, Παρασκευή 29/5, για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ (αρχείου)
Πανελλαδικές 2026: Όλα έτοιμα για την πρεμιέρα των εξετάσεων / ANT1

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πρεμιέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων για τα Γενικά Λύκεια στις 29 Μαΐου με Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
  • Τα ΕΠΑΛ ξεκινούν τις εξετάσεις στις 30 Μαΐου με Νέα Ελληνικά.
  • Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ευχήθηκε καλή δύναμη και επιτυχία στους υποψηφίους.
  • Υπογράμμισε ότι οι Πανελλήνιες είναι σημαντικός σταθμός, αλλά όχι η μοναδική στιγμή που καθορίζει τη ζωή τους.
  • Ενθάρρυνε τους υποψηφίους να εμπιστεύονται την προετοιμασία τους και να παραμένουν θετικοί.

Πρεμιέρα αύριο, Παρασκευή 29 Μαϊου, για τις Πανελλήνιες για τα Γενικά Λύκεια με εξεταζόμενο μάθημα Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Τα ΕΠΑΛ κάνουν πρεμιέρα μια μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου με Νέα Ελληνικά. 

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη ευχήθηκε «Καλή δύναμη και καλή επιτυχία» σε όλους τους υποψηφίους.

Και φέτος, το Star.gr σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα, τις απαντήσεις αλλά και τον σχολιασμό τους από έμπειρους εκπαιδευτικούς. 

Το μήνυμα της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη προς τους υποψηφίους των Πανελληνίων

Σε λίγες ημέρες θα βρεθείτε σε μια αίθουσα σαν αυτή, για να ολοκληρώσετε μια μεγάλη διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, αγωνία, κούραση, επιμονή και όνειρα.

Ξέρω καλά ότι αυτή η περίοδος είναι απαιτητική και φορτισμένη για πολλές και πολλούς από εσάς.

Θέλω όμως σήμερα να σας πω κάτι ουσιαστικό:

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι μια σημαντική στιγμή. Δεν είναι όμως η μοναδική στιγμή που θα καθορίσει τη ζωή σας. Είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη η διαδρομή σας.

Ένας βαθμός αποτυπώνει μια προσπάθεια σε μια συγκεκριμένη ημέρα και σε ένα συγκεκριμένο μάθημα. Δεν μπορεί να αποτυπώσει την αξία σας ως ανθρώπων, τη δύναμη του χαρακτήρα σας, τα ταλέντα σας ή όλα όσα μπορείτε να πετύχετε παρακάτω στη ζωή σας.

Αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι η προσπάθεια που κάνατε όλο αυτό το διάστημα. Οι ώρες που αφιερώσατε. Οι δυσκολίες που ξεπεράσατε. Οι στιγμές που κουραστήκατε αλλά συνεχίσατε.

Και γι’ αυτό πρέπει να αισθάνεστε περήφανοι για τον εαυτό σας.

Το άγχος που αισθάνεστε είναι φυσιολογικό. Σημαίνει ότι νοιάζεστε, ότι προσπαθήσατε, ότι δώσατε τον καλύτερό σας εαυτό. Εμπιστευθείτε την προετοιμασία σας, κρατήστε καθαρό μυαλό και προχωρήστε με πίστη στις δυνατότητές σας.

Θέλω επίσης να θυμάστε κάτι ακόμη:

Η ζωή έχει περισσότερους δρόμους απ’ όσους πολλές φορές μπορούμε να δούμε σήμερα. Με επιλογές, νέες ευκαιρίες και διαφορετικές αφετηρίες για τον καθένα.

Ανήκετε στις γενιές που δεν σας φοβίζουν οι αλλαγές, τις κυνηγάτε, προετοιμάζεστε γι’ αυτές και τις προετοιμάζετε.

Οι οικογένειές σας, οι εκπαιδευτικοί σας και όλοι εμείς στεκόμαστε δίπλα σας με εμπιστοσύνη, πίστη και περηφάνια.

Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
  

