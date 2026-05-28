Ανησυχία προκαλεί η έξαρση γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα σε εργαζόμενους, ασθενείς και συνοδούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τουλάχιστον 25 υγειονομικοί έχουν νοσήσει, ενώ δεκάδες είναι και τα περιστατικά μεταξύ νοσηλευόμενων και συνοδών τις τελευταίες ημέρες. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κατάσταση, κάνοντας λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομειακή διασπορά του ιού. Παράλληλα, ζητούν την άμεση λήψη μέτρων προστασίας και ελέγχου, ώστε να περιοριστεί η μετάδοση και να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο του προσωπικού όσο και των ασθενών μέσα στο νοσοκομείο.

Τι απαντά το ίδιο το νοσοκομείο για την έξαρση της γαστρεντερίτιδας

Λίγες ώρες μετά την είδηση ότι στο νοσοκομείο Αττικόν καταγράφεται έξαρση της γαστρεντερίτιδας, έρχεται η ανακοίνωση της Διοίκησης που βεβαιώνει ότι «ενεργοποιήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, καμία απειλή για τη δημόσια υγεία».

«Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν περιστατικά οξείας γαστρεντερίτιδας, ενημερώνουμε ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επιτήρησης και πρόληψης λοιμώξεων, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Πρόκειται για περιστατικά γαστρεντερίτιδας συμβατής με λοίμωξη από νοροϊό, φαινόμενο που παρατηρείται συχνά τόσο σε νοσοκομειακές μονάδες όσο και στην κοινότητα διεθνώς, ιδιαίτερα λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιού. Δειγματοληπτικός εργαστηριακός έλεγχος έχει επιβεβαιώσει την παρουσία νοροϊού σε εννιά (9) ύποπτα περιστατικά. Η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζεται.

Τα περιστατικά που καταγράφηκαν αφορούν σε ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας, με ήπια και αυτοπεριοριζόμενη συμπτωματολογία.

Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του Νοσοκομείου.

Έχουν ήδη εφαρμοστεί ενισχυμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: αυστηρή τήρηση της υγιεινής χεριών (με σαπούνι και νερό λόγω της αντοχής του νοροϊού στα αλκοολούχα αντισηπτικά) εντατικοποίηση καθαρισμών και απολυμάνσεων επιφανειών (με διάλυμα χλωρίνης) χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, όπου απαιτείται απομόνωση περιστατικών σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα επιδημιολογική επιτήρηση ασθενών και προσωπικού οδηγίες προς συνοδούς και προσωπικό Περιορισμός επισκεπτών.

Το Νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση».

Η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικόν

Πώς θα σταματήσει όταν οι ασθενείς είναι σε ράντζα και δεν έχουν ούτε τουαλέτα;

Το Σωματείο Εργαζομένων του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομειακή έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο μας, με κρούσματα σε τουλάχιστον 25 υγειονομικούς και σε δεκάδες ασθενείς και συνοδούς (!!!).

Το γεγονός αυτό δεν είναι ένα απλό «συμβάν» αποκομμένο από τη συνολική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Η διασπορά ενός τόσο μεταδοτικού ιού μέσα σε ένα νοσοκομείο όπως το «Αττικόν» βρίσκει έδαφος στην υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό και στην απαράδεκτη κατάσταση των ράντζων και της μόνιμης υπερπληρότητας.

Εδώ και 13 χρόνια προειδοποιούμε: ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όριά του, με διαδρόμους γεμάτους ράντζα, με ασθενείς στοιβαγμένους (χειρουργικούς, ανοσοκατασταλμένους, βαριά πάσχοντες, υπερήλικες), με προσωπικό που τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τους στοιχειώδεις όρους ασφαλούς νοσηλείας.

Επιτέλους, ο Υπουργός, ο Υφυπουργός Υγείας και η Διοίκηση ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΑΝΤΖΩΝ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ;

Θα παρέμβει ο εισαγγελέας; Έχουμε υποβάλει μήνυση εδώ και 6 μήνες!

Πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα απομόνωσης, περιορισμού μετακινήσεων, ξεχωριστής χρήσης τουαλέτας και αυστηρής υγιεινής, όταν δεκάδες ασθενείς νοσηλεύονται σε ράντζα στους διαδρόμους, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές;

Το Σωματείο μας καλεί όλο το προσωπικό να συμμορφωθεί με τους κανόνες υγιεινής και τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμώξεων που αντέδρασε άμεσα. Επισημαίνουμε πως η ευθύνη είναι πολιτική και διοικητική. Βαραίνει όλες τις κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν την Υγεία ως κόστος, που αφήνουν τα νοσοκομεία χωρίς μόνιμο προσωπικό, που αποδέχονται τα ράντζα ως «κανονικότητα», που μετατρέπουν τα δημόσια νοσοκομεία σε χώρους διαρκούς έκτακτης ανάγκης.

Απαιτούμε άμεσα:

1. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς και να εξασφαλιστεί η άμεση απομάκρυνση από την εργασία όλων των συμπτωματικών εργαζομένων.

2. Να εξασφαλιστούν επαρκή μέσα ατομικής προστασίας, υλικά απολύμανσης, ξεχωριστοί χώροι όπου απαιτείται και όλες οι αναγκαίες υποδομές για την ασφαλή νοσηλεία.

3. Να σταματήσει η απαράδεκτη κατάσταση με τα ράντζα και τη νοσηλεία ασθενών σε διαδρόμους και ακατάλληλους χώρους.

4. Να γίνουν άμεσα μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, με βάση τις πραγματικές ανάγκες του νοσοκομείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΚΤΑΚΤΩΣ με πολιτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας, και τουλάχιστον για την επόμενη εφημερία του Σάββατου 30 Μαΐου να αποδεσμευτεί το Αττικόν από το πρόγραμμα Γενικής Εφημερίας του λεκανοπέδιου. Νέες εισαγωγές και νέα ράντζα σημαίνει υγειονομικό έγκλημα. Το «Αττικόν» δεν αντέχει άλλο.

Το ΔΣ

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

Σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι το φαινόμενο ξεκίνησε από τη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου «Αττικόν» στις 21/5 και έως τις 26/5 είχαν καταγραφτεί 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς.

Από αυτά τα 9 επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις και τα υπόλοιπα είναι υπό διερεύνηση ή αρνητικά.

Από τα 9 θετικά κρούσματα, τα 5 είναι ασθενείς και τα 4 προσωπικό.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, «σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, όπως απομόνωση ασθενών και άδεια στους υπαλλήλους που εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα».