Σιανίδης για Μαστροκώστα: «Όλοι και όλα για σένα, αλλά χωρίς εσένα»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χάρης Σιανίδης αποχαιρέτησε δημόσια τη φίλη του Γωγώ Μαστροκώστα με συγκινητική ανάρτηση μετά την κηδεία της.
  • Περιέγραψε τις όμορφες στιγμές που μοιράστηκαν, όπως ο γάμος της και η βάφτιση της κόρης της.
  • Η ανάρτησή του προκάλεσε κύμα συγκίνησης στα social media, με πολλούς να εκφράζουν την απώλεια της Γωγώς.
  • Αναφέρθηκε στον Τραϊανό Δέλλα, τον σύζυγό της, και την αφοσίωσή του μέχρι το τέλος.
  • Η απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα συνεχίζει να συγκλονίζει τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Με μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση, ο Χάρης Σιανίδης αποχαιρέτησε δημόσια τη στενή του φίλη Γωγώ Μαστροκώστα, λίγες ώρες μετά την κηδεία της, σκορπίζοντας έντονη συγκίνηση στα social media.

Ο γνωστός pr manager, εμφανώς συντετριμμένος από την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, μοιράστηκε σκέψεις και συναισθήματα που αποτύπωσαν με τον πιο ανθρώπινο τρόπο το κενό που αφήνει πίσω της η αγαπημένη γυμνάστρια στους ανθρώπους που την αγάπησαν πραγματικά.

Μετά την επιστροφή του από το χωριό, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή της, ο Χάρης Σιανίδης ανέβασε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό, περιγράφοντας πόσο δύσκολο ήταν το τελευταίο αυτό ταξίδι για το ύστατο χαίρε.

Μέσα από τα λόγια του, έκανε αναφορά σε όλες τις όμορφες στιγμές που είχαν ζήσει μαζί όλα αυτά τα χρόνια, από τον γάμο της με τον Τραϊανός Δέλλας μέχρι τη βάφτιση της κόρης τους, αλλά και τα γενέθλιά της, στιγμές γεμάτες χαρά, αγάπη και ζωή.

«Γωγώ μου, μόλις γύρισα από το χωριό… χίλια κομμάτια κυριολεκτικά και μεταφορικά… Πέφτω για ύπνο γιατί αύριο ξεκινάω πάλι δουλειά, ταξιδεύω και ξυπνάω νωρίς.

Ήταν όλα τέλεια… όλα στην εντέλεια… όπως και ο γάμος, όπως και η βάφτιση της Βικτώριας, όπως και τα αυγουστιάτικα γενέθλιά σου…

Όλοι και όλα για σένα, αλλά χωρίς εσένα…

Τα έβλεπες όλα… το ξέρω…

Αν έκανα κάποιο λάθος, συγχώρεσέ με, Γωγούλα μου…

Ναι, όντως, ο Τραϊανός σου ήταν αριστούργημα και μαζί μ’ εσένα όλη η Ελλάδα δύναμή του.

Γωγώ, από αύριο όλοι επιστρέφουμε στις ζωές μας… αλλά ποτέ δεν θα είναι ξανά οι ίδιες…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτησή του προκάλεσε κύμα συγκίνησης, με δεκάδες φίλους, συνεργάτες και followers να σχολιάζουν πόσο βαθιά αγαπητή ήταν η Γωγώ Μαστροκώστα, αλλά και πόσο μεγάλη είναι η απώλειά της για τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του στον Τραϊανό Δέλλα, τον άνθρωπο που στάθηκε βράχος στο πλευρό της μέχρι το τέλος, με πολλούς να σχολιάζουν τη δύναμη και την αφοσίωση που έδειξε όλο αυτό το διάστημα.

Το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα συνεχίζει να συγκλονίζει τον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς κάθε νέα ανάρτηση ανθρώπων που τη γνώρισαν αποκαλύπτει το πόσο βαθιά σημάδεψε τις ζωές όσων την αγάπησαν.
 

