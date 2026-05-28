Πατήσια: Βίντεο από την αιματηρή επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας

Ο ένας συλληφθείς είχε μαχαιρώσει άνθρωπο στην ουρά για ένα σάντουιτς

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο δράστες πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη καταστήματος κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια, το απόγευμα της Τετάρτης.
  • Ο ιδιοκτήτης, πακιστανικής καταγωγής, τραυματίστηκε στο πόδι.
  • Οι δράστες διέφυγαν με γκρι αυτοκίνητο, το οποίο καταδιώχθηκε από την αστυνομία και προσέκρουσε σε άλλα οχήματα.
  • Δύο από τους επιβαίνοντες συνελήφθησαν, ενώ ο τρίτος εντοπίστηκε αργότερα.
  • Ο ένας συλληφθείς είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο για σοβαρό έγκλημα.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι δύο δράστες φτάνουν στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια για να πυροβολήσουν τον ιδιοκτήτη, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. 

Σε αυτό, φαίνονται οι δύο μαυροντυμένοι άνδρες, φορώντας καπέλα για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους, να φτάνουν στο κατάστημα και στη συνέχεια να πυροβολούν τον αλλοδαπό ιδιοκτήτη. 

Ιδιοκτήτης καταστήματος κινητής τηλεφωνίας πυροβολήθηκε στα Πατήσια - Eurokinissi

Όλα έγιναν το απόγευμα της Τετάρτης. Οι δύο δράστες μπήκαν στο κατάστημα και πυροβόλησαν μια φορά στο πόδι τον ιδιοκτήτη, πακιστανικής καταγωγής. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα γκρι αυτοκίνητο που του περίμενε έξω και στο οποίο επέβαιναν άλλα δύο άτομα. 

Δύο μαυροντυμένοι άνδρες μπήκαν στο κατάστημα στα Πατήσια και πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια - Intimenews

Η αστυνομία καταδίωξε το όχημα και στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία, το γκρι ΙΧ προσέκρουσε σε τρία με τέσσερα διερχόμενα οχήματα. Δύο από τους επιβαίνοντες συνελλήφθησαν, ενώ οι άλλοι δύο διέφυγαν πεζή. 

Οι δράστες διέφυγαν με ένα γκρι αυτοκίνητο και ακολούθησε καταδίωξη - Eurokinissi

Οι αστυνομικοί συνέχισαν τις έρευνες και μετά από λίγο εντόπισαν και συνέλαβαν τον έναν από τους δύο, που είχαν καταφέρει να διαφύγουν. 

Ο ένας από τους συλληφθέντες μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες στις αρχές του 2022, 26 ετών τότε, βρισκόταν σε μαγαζί στην Κηφισιά με σάντουιτς. Εκεί προσπέρασε την ουρά, με έναν άνδρα να του ζητά τον λόγο. Ακολούθησαν σπρωξίματα και διαπληκτισμοί και κάποια στιγμή ο νεαρός έβγαλε μαχαίρι και τον μαχαίρωσε 16 φορές. 

Η αστυνομία συνέλαβε τρία άτομα για τους πυροβολισμούς στα Πατήσια - Eurokinissi

Τότε είχε ισχυριστεί ότι ήταν μεθυσμένος και δεν καταλάβαινε τι έκανε. Είχε υποστηρίξει επίσης ότι ένιωσε κάτι σαν σίδερο, πίστεψε ότι το θύμα είχε πάνω του όπλο κι επειδή φοβήθηκε μην τον σκοτώσει έβγαλε έναν μικρό σουγιά που είχε στο μπρελόκ του και τον χτύπησε. 

