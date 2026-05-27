Δικαστήριο στο Λος Άντζελες επέβαλε στον προσωπικό βοηθό του Μάθιου Πέρι ποινή φυλάκισης 41 μηνών, δηλαδή τριών ετών και πέντε μηνών, για τη χορήγηση κεταμίνης στον ηθοποιό που πέθανε τον Οκτώβριο του 2023. Ο Κένεθ Ιγουαμάσα, ο οποίος είχε ομολογήσει την ενοχή του, έγινε ο πέμπτος άνθρωπος που καταδικάζεται για την υπόθεση.

Ο Μάθιου Πέρι στα βραβεία EMMY το 2012 /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

Η υπόθεση του θανάτου του πρωταγωνιστή της κωμικής σειράς Τα Φιλαράκια, έκλεισε δικαστικά μετά από πολυετή έρευνα και διαδικασία στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, ο Ιγουαμάσα συνεργάστηκε με δύο γιατρούς για να προμηθεύσει τον Πέρι με ποσότητες κεταμίνης αξίας άνω των 50.000 δολαρίων τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

Οι κατηγορίες και η ομολογία

Ο βοηθός του τηλεοπτικού «Τσάντλερ» δεν είχε ιατρική εκπαίδευση, όμως έκανε ενέσεις κεταμίνης στον ηθοποιό. Ομολόγησε την ενοχή του τον Αύγουστο του 2024 για συνωμοσία με σκοπό τη διανομή κεταμίνης που προκάλεσε θάνατο. Αντιμετώπιζε μέγιστη ποινή 15 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή.

Μάθιου Πέρι: Ο Κένεθ Ιγουαμάσα έξω από το δικαστήριο στο Λος Άντζελες /Φωτογραφία AP Images/Jae C. Hong

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή φυλάκισης τριών ετών και πέντε μηνών. Το δικαστήριο του επέβαλε επίσης δύο χρόνια επιτήρησης και πρόστιμο 10.000 δολαρίων. Η δικαστής ανέφερε κατά την ανακοίνωση της ποινής ότι ο Ιγουαμάσα γνώριζε τον αγώνα του Πέρι με τον εθισμό και έκανε λόγο για απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων μετά τον θάνατό του.

Η αντίδραση της οικογένειας

Θυμίζουμε ότι ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του τον Οκτώβριο του 2023 από υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού. Ήταν 54 ετών και ο θάνατός του προκάλεσε σοκ στις ΗΠΑ και στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο.

Η μητέρα του Μάθιου Πέρι, Σούζαν Μόρισον, έδωσε το «παρών» στη δίκη /Φωτογραφία AP Images/Jae C. Hong

Ο γνωστός σε όλους μας «Τσάντλερ Μπινγκ», είχε μιλήσει δημόσια για τον εθισμό του και την προσπάθειά του να απεξαρτηθεί. Η μητέρα του, Σουζάν Μόρισον, είχε δηλώσει ότι η «πιο σημαντική δουλειά» του Ιγουαμάσα ήταν να είναι σύντροφος και κηδεμόνας του γιου της στον αγώνα του ενάντια στον εθισμό και να διασφαλίσει ότι ο Πέρι θα παρέμενε καθαρός από ναρκωτικά. «Εμπιστευτήκαμε έναν άνδρα χωρίς συνείδηση, και ο γιος μου πλήρωσε το τίμημα», είχε δηλώσει η Σούζαν Μόρισον.