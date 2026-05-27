Μάθιου Πέρι: Ο πρώην βοηθός του καταδικάστηκε σε φυλάκιση 41 μηνών

Είχε παραδεχθεί ότι χορηγούσε κεταμίνη στον τηλεοπτικό σταρ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.05.26 , 00:12 MasterChef 2026: Έρχεται η στιγμή-κλειδί πριν τη «Μητέρα των μαχών»!
28.05.26 , 00:10 MasterChef 2026: Ψηφοφορία - Σε δύσκολη θέση η κόκκινη μπριγάδα!
27.05.26 , 23:30 MasterChef 2026: Έδωσε ο Χρήστος τη νίκη στην μπριγάδα του;
27.05.26 , 23:12 Μάθιου Πέρι: Ο πρώην βοηθός του καταδικάστηκε σε φυλάκιση 41 μηνών
27.05.26 , 22:53 Κατερίνα Ζαρίφη: «Χθες διαλύθηκα ψυχολογικά. Το λέω και ανατριχιάζω»
27.05.26 , 22:36 Πατήσια: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν ιδιοκτήτη καταστήματος
27.05.26 , 22:33 Δημήτρης Παπαδημητρίου: Όσα έγιναν στη συναυλία του στη Ρωμαϊκή Αγορά
27.05.26 , 22:21 Σύμβουλος CIA: «Έχουμε ίχνη πτωμάτων από 4 εξωγήινες φυλές»
27.05.26 , 22:08 Μήνυμα της Γκιλφόϊλ στην Τουρκία από τον Έβρο
27.05.26 , 22:00 MasterChef 2026: Ο «Κρατς» Χρήστος Μπάρκας επέστρεψε - Όσα είπε
27.05.26 , 21:45 MasterChef 2026: Δύσκολο το Τεστ Δημιουργικότητας σε... πρωτόγονες συνθήκες
27.05.26 , 21:39 Εκπρόσωπος κόμματος Τσίπρα στο Star: Γιατί ονομάσθηκε ΕΛΑΣ
27.05.26 , 21:22 Μαρία Μπεκατώρου: Η αντίδραση όταν συνάντησε τη... σωσία της!
27.05.26 , 21:01 Θεσσαλονίκη: «Ήμουν υπό την επήρεια χαπιών» - Τι υποστήριξε ο πατροκτόνος
27.05.26 , 20:48 Αλαλούμ με το σχέδιο συμφωνίας Ιράν – ΗΠΑ!
Μαρία Καλάβρια: Έκλαιγε με λυγμούς στην αγκαλιά του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Αντωνά για Λιάγκα: «Τον αγαπώ - τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»
Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η super cute φωτογραφία του γιου του που πόσταρε
Κηδεία Μαστροκώστα: Ξέσπασαν σε κλάματα τα αδέλφια της, Φώφη και Δημήτρης
Γωγώ Μαστροκώστα: Αβάσταχτος πόνος στην ταφή της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου
Γωγώ Μαστροκώστα: Δείτε την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση 4 χρόνια πριν
Κατερίνα Γερονικολού: Ο λόγος που δεν παντρεύεται τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε παλιότερο βίντεο για τον Μάθιου Πέρι από το Breakfast@Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι, Κένεθ Ιγουαμάσα, καταδικάστηκε σε 41 μήνες φυλάκισης για τη χορήγηση κεταμίνης στον ηθοποιό.
  • Ο Πέρι βρέθηκε νεκρός τον Οκτώβριο του 2023 από υπερβολική δόση κεταμίνης, προκαλώντας σοκ στους θαυμαστές του.
  • Ο Ιγουαμάσα συνεργάστηκε με δύο γιατρούς για να προμηθεύσει τον Πέρι με κεταμίνη αξίας άνω των 50.000 δολαρίων.
  • Η δικαστής τόνισε ότι ο Ιγουαμάσα γνώριζε τον εθισμό του Πέρι και αποκάλυψε αποδεικτικά στοιχεία μετά τον θάνατό του.
  • Η μητέρα του Πέρι κατηγόρησε τον Ιγουαμάσα για αποτυχία να προστατεύσει τον γιο της από τον εθισμό του.

Δικαστήριο στο Λος Άντζελες επέβαλε στον προσωπικό βοηθό του Μάθιου Πέρι ποινή φυλάκισης 41 μηνών, δηλαδή τριών ετών και πέντε μηνών, για τη χορήγηση κεταμίνης στον ηθοποιό που πέθανε τον Οκτώβριο του 2023. Ο Κένεθ Ιγουαμάσα, ο οποίος είχε ομολογήσει την ενοχή του, έγινε ο πέμπτος άνθρωπος που καταδικάζεται για την υπόθεση.

Ο Μάθιου Πέρι στα βραβεία EMMY το 2012

Ο Μάθιου Πέρι στα βραβεία EMMY το 2012 /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

Η υπόθεση του θανάτου του πρωταγωνιστή της κωμικής σειράς Τα Φιλαράκια, έκλεισε δικαστικά μετά από πολυετή έρευνα και διαδικασία στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, ο Ιγουαμάσα συνεργάστηκε με δύο γιατρούς για να προμηθεύσει τον Πέρι με ποσότητες κεταμίνης αξίας άνω των 50.000 δολαρίων τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

Μάθιου Πέρι: Ένοχος δήλωσε ο γιατρός του ηθοποιού για τη χορήγηση κεταμίνης

Οι κατηγορίες και η ομολογία

Ο βοηθός του τηλεοπτικού «Τσάντλερ» δεν είχε ιατρική εκπαίδευση, όμως έκανε ενέσεις κεταμίνης στον ηθοποιό. Ομολόγησε την ενοχή του τον Αύγουστο του 2024 για συνωμοσία με σκοπό τη διανομή κεταμίνης που προκάλεσε θάνατο. Αντιμετώπιζε μέγιστη ποινή 15 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή.

Μάθιου Πέρι: Ο πρώην βοηθός του καταδικάστηκε σε φυλάκιση 41 μηνών

Μάθιου Πέρι: Ο Κένεθ Ιγουαμάσα έξω από το δικαστήριο στο Λος Άντζελες /Φωτογραφία AP Images/Jae C. Hong

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή φυλάκισης τριών ετών και πέντε μηνών. Το δικαστήριο του επέβαλε επίσης δύο χρόνια επιτήρησης και πρόστιμο 10.000 δολαρίων. Η δικαστής ανέφερε κατά την ανακοίνωση της ποινής ότι ο Ιγουαμάσα γνώριζε τον αγώνα του Πέρι με τον εθισμό και έκανε λόγο για απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων μετά τον θάνατό του.

Τζένιφερ Άνιστον για Μάθιου Πέρι: «Πενθούσα για εκείνον πριν πεθάνει»

Η αντίδραση της οικογένειας

Θυμίζουμε ότι ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του τον Οκτώβριο του 2023 από υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού. Ήταν 54 ετών και ο θάνατός του προκάλεσε σοκ στις ΗΠΑ και στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο.

Η μητέρα του Μάθιου Πέρι, Σούζαν Μόρισον, έδωσε το «παρών» στη δίκη

Η μητέρα του Μάθιου Πέρι, Σούζαν Μόρισον, έδωσε το «παρών» στη δίκη  /Φωτογραφία AP Images/Jae C. Hong

Ο γνωστός σε όλους μας «Τσάντλερ Μπινγκ», είχε μιλήσει δημόσια για τον εθισμό του και την προσπάθειά του να απεξαρτηθεί. Η μητέρα του, Σουζάν Μόρισον, είχε δηλώσει ότι η «πιο σημαντική δουλειά» του Ιγουαμάσα ήταν να είναι σύντροφος και κηδεμόνας του γιου της στον αγώνα του ενάντια στον εθισμό και να διασφαλίσει ότι ο Πέρι θα παρέμενε καθαρός από ναρκωτικά. «Εμπιστευτήκαμε έναν άνδρα χωρίς συνείδηση, και ο γιος μου πλήρωσε το τίμημα», είχε δηλώσει η Σούζαν Μόρισον.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΘΙΟΥ ΠΕΡΙ
 |
ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ
 |
FRIENDS
 |
MATTHEW PERRY
 |
ΚΕΝΕΘ ΙΓΟΥΑΜΑΣΑ
 |
ΚΕΤΑΜΙΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top