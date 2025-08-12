Τζένιφερ Άνιστον για Μάθιου Πέρι: «Πενθούσα για εκείνον πριν πεθάνει»

Όσα είπε η «Ρέιτσελ» από τα Φιλαράκια για τον αγαπημένο μας «Τσάντλερ»

Η πρόσφατη συνέντευξη της Τζένιφερ Άνιστον στο περιοδικό Vanity Fair έριξε νέο φως στη σχέση των πρωταγωνιστών της σειράς Τα Φιλαράκια με τον αείμνηστο Μάθιου Πέρι, αποκαλύπτοντας την επώδυνη μάχη που έδωσαν όλοι τους δίπλα του, πολύ πριν από τον θάνατό του το 2023.

Μάθιου Πέρι: H συγκινητική ανάρτηση της Τζένιφερ Άνιστον για τον θάνατό του

Ο Πέρι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών από υπερβολική δόση κεταμίνης, άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά, όπως αποδεικνύεται, η απώλεια ξεκίνησε για τους φίλους του πολύ νωρίτερα.

Σκηνή της Τζένιφερ Άνιστον και του Μάθιου Πέρι από τη σειρά Τα Φιλαράκια

Σκηνή της Τζένιφερ Άνιστον και του Μάθιου Πέρι από τη σειρά Τα Φιλαράκια

Η Άνιστον περιέγραψε με συγκίνηση τις προσπάθειες που έκαναν οι συμπρωταγωνιστές του να τον βοηθήσουν, τόσο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς όσο και μετά το τέλος της. «Κάναμε ό,τι μπορούσαμε όταν μπορούσαμε», δήλωσε, προσθέτοντας: «Αλλά σχεδόν ένιωθες ότι τον πενθούσαμε ήδη εδώ και καιρό, γιατί η μάχη του με αυτήν την ασθένεια ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη για εκείνον». Αυτή η φράση αποκαλύπτει το βάθος της αγωνίας και της αδυναμίας που ένιωθαν, βλέποντας τον φίλο τους να παλεύει με τον εθισμό του. Ήταν μια σιωπηλή, παρατεταμένη απώλεια, καθώς έβλεπαν τον Πέρι να χάνεται σταδιακά.

Η ανάρτηση του περιοδικού Variety

Τζένιφερ Άνιστον για Μάθιου Πέρι: Εκείνο το πρωί είχαμε μιλήσει με μηνύματα

Παρόλο που ο θάνατος του Πέρι συγκλόνισε την παγκόσμια κοινότητα των θαυμαστών, η Άνιστον εξέφρασε μια βαθύτερη, πιο προσωπική οπτική, η οποία αντικατοπτρίζει μια μορφή λύτρωσης μέσα στον πόνο. «Όσο δύσκολο κι αν ήταν για όλους μας και για τους θαυμαστές του, ένα κομμάτι μου πιστεύει ότι αυτό είναι καλύτερο. Χαίρομαι που δεν πονάει πια», είπε. Αυτή η δήλωση δεν ελαχιστοποιεί τη θλίψη της, αλλά υποδηλώνει ότι η ειρήνη του Μάθιου Πέρι είναι, τελικά, η μόνη παρηγοριά που μπορούν να βρουν όσοι τον αγάπησαν.

Μάθιου Πέρι, Τζένιφερ Άνιστον και Λίζα Κούντροου σε βραβεία το 2003

Μάθιου Πέρι, Τζένιφερ Άνιστον και Λίζα Κούντροου σε βραβεία το 2003 /Φωτογραφία AP Images/Reed Saxon
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΑΝΙΣΤΟΝ
 |
ΜΑΘΙΟΥ ΠΕΡΙ
 |
ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ
 |
FRIENDS
Follow us:

