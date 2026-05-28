Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Διοσκορίδη.

Είναι άγνωστο από που κατάγονταν οι Άγιοι Μάρτυρες Κρήσκης, Παύλος και Διοσκορίδης, οι οποίοι άθλησαν το 244 μ.Χ., επί αυτοκράτορα Γορδιανού Γ' (238 - 244 μ.Χ.). Βρισκόμενοι στη Ρώμη και κηρύσσοντας το λόγο του Θεού, μετέστρεφαν και βάπτιζαν πολλούς από τους ειδωλολάτρες. Εξ αιτίας αυτού, αφού συνελήφθησαν, ρίχθηκαν στη φυλακή.

Αλλά και εκεί εξακολουθούσαν μεταξύ των συγκρατουμένων τους το θεοφιλές έργο τους, πολλούς των οποίων έφεραν προς την Χριστιανική πίστη. Η ηγεμόνας πληροφορήθηκε αυτό και διέταξε, αφού μαστιγωθούν σκληρά, να ριχθούν μέσα σε αναμμένο καμίνι, όπου έλαβαν τον αμαράντινο στέφανο του μαρτυρίου και της δόξας.

Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Αίματος

Η Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Αίματος (World Blood Cancer Day) τιμάται κάθε χρόνο στις 28 Μαΐου. Θεσπίστηκε για να προσελκύσει την προσοχή σε αυτή τη θανατηφόρα ασθένεια και να ενισχύσει την παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων για τη σωτηρία των ζωών των ασθενών με καρκίνο του αίματος.

Οι καρκίνοι του αίματος (αιματολογικές κακοήθειες) είναι μια ομάδα καρκίνων που επηρεάζουν την παραγωγή και λειτουργία των κυττάρων του αίματος, συνήθως προερχόμενοι από τον μυελό των οστών ή το λεμφικό σύστημα. Γενικά, χωρίζονται σε τρεις βασικούς τύπους, ανάλογα με τα μέρη του αίματος και του ανοσοποιητικού συστήματος που επηρεάζονται:

1. Λευχαιμία: Ξεκινά από τον μυελό των οστών και επηρεάζει τα λευκοκύτταρα, οδηγώντας στην ανεξέλεγκτη παραγωγή ανώμαλων κυττάρων του αίματος που εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος.

2. Λεμφώματα: Ξεκινά στο λεμφικό σύστημα (λεμφαδένες, σπλήνα κ.λπ.) και επηρεάζει τα λεμφοκύτταρα, ένα είδος λευκοκυττάρων που συμμετέχουν στην ανοσοποιητική άμυνα.

3. Μυέλωμα: Ξεκινά στα πλασματικά κύτταρα, ένα άλλο είδος λευκοκυττάρων, και διαταράσσει την παραγωγή αντισωμάτων, συνήθως παραμένοντας στον μυελό των οστών.

Οι καρκίνοι του αίματος, όπως οι περισσότεροι άλλοι καρκίνοι, μπορούν να θεραπευτούν με χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία. Ωστόσο, υπάρχει και άλλη θεραπεία για ορισμένους τύπους καρκίνου του αίματος, η οποία ονομάζεται μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων (HSCT): οι ασθενείς λαμβάνουν αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα που αυξάνουν τα υγιή κύτταρα του αίματος.