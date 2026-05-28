Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Μαΐου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Μαΐου
28.05.26 , 00:12 MasterChef 2026: Έρχεται η στιγμή-κλειδί πριν τη «Μητέρα των μαχών»!
28.05.26 , 00:10 MasterChef 2026: Ψηφοφορία - Σε δύσκολη θέση η κόκκινη μπριγάδα!
27.05.26 , 23:30 MasterChef 2026: Έδωσε ο Χρήστος τη νίκη στην μπριγάδα του;
27.05.26 , 23:12 Μάθιου Πέρι: Ο πρώην βοηθός του καταδικάστηκε σε φυλάκιση 41 μηνών
27.05.26 , 22:53 Κατερίνα Ζαρίφη: «Χθες διαλύθηκα ψυχολογικά. Το λέω και ανατριχιάζω»
27.05.26 , 22:36 Πατήσια: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν ιδιοκτήτη καταστήματος
27.05.26 , 22:33 Δημήτρης Παπαδημητρίου: Όσα έγιναν στη συναυλία του στη Ρωμαϊκή Αγορά
27.05.26 , 22:21 Σύμβουλος CIA: «Έχουμε ίχνη πτωμάτων από 4 εξωγήινες φυλές»
27.05.26 , 22:08 Μήνυμα της Γκιλφόϊλ στην Τουρκία από τον Έβρο
27.05.26 , 22:00 MasterChef 2026: Ο «Κρατς» Χρήστος Μπάρκας επέστρεψε - Όσα είπε
27.05.26 , 21:45 MasterChef 2026: Δύσκολο το Τεστ Δημιουργικότητας σε... πρωτόγονες συνθήκες
27.05.26 , 21:39 Εκπρόσωπος κόμματος Τσίπρα στο Star: Γιατί ονομάσθηκε ΕΛΑΣ
27.05.26 , 21:22 Μαρία Μπεκατώρου: Η αντίδραση όταν συνάντησε τη... σωσία της!
27.05.26 , 21:01 Θεσσαλονίκη: «Ήμουν υπό την επήρεια χαπιών» - Τι υποστήριξε ο πατροκτόνος
Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Αντωνά για Λιάγκα: «Τον αγαπώ - τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»
Τόμας Γουόκαπ - Εστρέλλα Νούρι: Βόλτα στην Αθήνα μετά τον θρίαμβο
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Κάμερες AI στους δρόμους: «Με έγραψε για ζώνη ενώ τη φορούσα»
Μαρία Καλάβρια: Έκλαιγε με λυγμούς στην αγκαλιά του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: «Μου έχουν προτείνει να αλλάξω το επίθετό μου»
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Κατερίνα Γερονικολού: Ο λόγος που δεν παντρεύεται τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Περισσότερα

VIDEOS

Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Διοσκορίδη.

Είναι άγνωστο από που κατάγονταν οι Άγιοι Μάρτυρες Κρήσκης, Παύλος και Διοσκορίδης, οι οποίοι άθλησαν το 244 μ.Χ., επί αυτοκράτορα Γορδιανού Γ' (238 - 244 μ.Χ.). Βρισκόμενοι στη Ρώμη και κηρύσσοντας το λόγο του Θεού, μετέστρεφαν και βάπτιζαν πολλούς από τους ειδωλολάτρες. Εξ αιτίας αυτού, αφού συνελήφθησαν, ρίχθηκαν στη φυλακή.

Αλλά και εκεί εξακολουθούσαν μεταξύ των συγκρατουμένων τους το θεοφιλές έργο τους, πολλούς των οποίων έφεραν προς την Χριστιανική πίστη. Η ηγεμόνας πληροφορήθηκε αυτό και διέταξε, αφού μαστιγωθούν σκληρά, να ριχθούν μέσα σε αναμμένο καμίνι, όπου έλαβαν τον αμαράντινο στέφανο του μαρτυρίου και της δόξας.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:05 και θα δύσει στις 20:39. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 33 λεπτά.

Σελήνη 12.1 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Αίματος

Η Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Αίματος (World Blood Cancer Day) τιμάται κάθε χρόνο στις 28 Μαΐου. Θεσπίστηκε για να προσελκύσει την προσοχή σε αυτή τη θανατηφόρα ασθένεια και να ενισχύσει την παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων για τη σωτηρία των ζωών των ασθενών με καρκίνο του αίματος.

Οι καρκίνοι του αίματος (αιματολογικές κακοήθειες) είναι μια ομάδα καρκίνων που επηρεάζουν την παραγωγή και λειτουργία των κυττάρων του αίματος, συνήθως προερχόμενοι από τον μυελό των οστών ή το λεμφικό σύστημα. Γενικά, χωρίζονται σε τρεις βασικούς τύπους, ανάλογα με τα μέρη του αίματος και του ανοσοποιητικού συστήματος που επηρεάζονται:
1. Λευχαιμία: Ξεκινά από τον μυελό των οστών και επηρεάζει τα λευκοκύτταρα, οδηγώντας στην ανεξέλεγκτη παραγωγή ανώμαλων κυττάρων του αίματος που εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος.
2. Λεμφώματα: Ξεκινά στο λεμφικό σύστημα (λεμφαδένες, σπλήνα κ.λπ.) και επηρεάζει τα λεμφοκύτταρα, ένα είδος λευκοκυττάρων που συμμετέχουν στην ανοσοποιητική άμυνα.
3. Μυέλωμα: Ξεκινά στα πλασματικά κύτταρα, ένα άλλο είδος λευκοκυττάρων, και διαταράσσει την παραγωγή αντισωμάτων, συνήθως παραμένοντας στον μυελό των οστών.

Οι καρκίνοι του αίματος, όπως οι περισσότεροι άλλοι καρκίνοι, μπορούν να θεραπευτούν με χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία. Ωστόσο, υπάρχει και άλλη θεραπεία για ορισμένους τύπους καρκίνου του αίματος, η οποία ονομάζεται μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων (HSCT): οι ασθενείς λαμβάνουν αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα που αυξάνουν τα υγιή κύτταρα του αίματος.

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Εκλογες
Υγεια
Back to Top