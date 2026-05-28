Μη χάσετε το βράδυ της Πέμπτης στις 21:00, ένα ακόμα συναρπαστικό επεισόδιο του MasterChef 2026, με guest chef το Μιχάλη Μαργαρίτη.

Η νέα ομαδική δοκιμασία αποτελεί σταθμό για τον διαγωνισμό και είναι αφιερωμένη στα ξενικά είδη ψαριών, όπως το γνωστό λεοντόψαρο και το μπλε καβούρι.

Όπως εξηγεί ο καλεσμένος σεφ, τα είδη αυτά είναι καινούργια στα ελληνικά νερά και δεν έχουν φυσικούς θηρευτές, γεγονός που τα καθιστά «ψάρια παγίδες». Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, οι παίκτες αντιμετωπίζουν μεγάλη πίεση χρόνου λόγω των πολλών παρασκευών που απαιτούνται για τα πιάτα τους.

Η ένταση στην κουζίνα κορυφώνεται όταν διαγωνιζόμενος της μπλε ομάδας συνειδητοποιεί ότι κάηκε ένα παρασκεύασμα, ζητώντας εσπευσμένα λαδόκολλα. Αυτή η στιγμή αποδεικνύεται καθοριστική πριν από τη μεγάλη μαγειρική μάχη, καθώς οι κριτές εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για το αποτέλεσμα.

«Δεν το δέχομαι ως τηγανητό» ακούμε τον Πάνο Ιωαννίδη να σχολιάζει κατά τη δοκιμή των κριτών, θεωρώντας ότι το πιάτο βρίσκεται οριακά εκτός θέματος, γεγονός που περιπλέκει την κατάσταση για τους παίκτες.

