Κάμερες AI στους δρόμους: «Με έγραψε για ζώνη ενώ τη φορούσα»

«Βροχή» προστίμων και ενστάσεις

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι έξυπνες κάμερες AI έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν και αποστέλλουν πρόστιμα για παραβάσεις.
  • Οδηγός κατήγγειλε ότι του επιβλήθηκε πρόστιμο για ζώνη ασφαλείας ενώ τη φορούσε, εγείροντας ερωτήματα για την ακρίβεια του συστήματος.
  • Από 1.219 κλήσεις που εκδόθηκαν, 17 βρίσκονται υπό επανεξέταση για επιβεβαίωση της παράβασης.
  • Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι απαιτείται ανθρώπινος έλεγχος για την επαλήθευση των εικόνων.
  • Παρά την επιτήρηση, οι παραβάσεις συνεχίζονται με οδηγούς να αγνοούν τους κανόνες.

Οι «έξυπνες» κάμερες στους δρόμους έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία και ήδη αποστέλλουν μαζικά πρόστιμα. Μαζί με τα «ραβασάκια», ωστόσο, έχουν ξεκινήσει και οι ενστάσεις από οδηγούς που θεωρούν ότι αδικήθηκαν. Οδηγός κατήγγειλ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και τον Άρη Λάμπο ότι του βεβαιώθηκε παράβαση για ζώνη, παρότι – όπως υποστηρίζει – τη φορούσε, με αποτέλεσμα να εγείρονται ερωτήματα για την ακρίβεια της τεχνητής νοημοσύνης. 

Ξεκίνησε η αποστολή κλήσεων από 8 κάμερες ΑΙ και 10 κάμερες λεωφορείων!

Πρόκειται για τη φωτογραφία του κ. Βασίλη, όπως καταγράφηκε από κάμερα τεχνητής νοημοσύνης στη λεωφόρο Συγγρού. Ο ίδιος έχει επισημάνει με κόκκινο σημείο που, όπως λέει, αποδεικνύει ότι φορούσε ζώνη ασφαλείας. Έχει ήδη καταθέσει ένσταση, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα έκανε λάθος. 

Τροχαία: Τα 8 σημεία που έχουν μπει έξυπνες κάμερες

«Είναι λάθος και η ώρα. Και κάτω δεξιά που καταλήγει η ζώνη υπάρχει σκοτάδι. Τα 2/3 της φωτογραφίας, που θα έπρεπε να δείχνουν ότι φοράω ζώνη, είναι σκοτεινά λόγω χαμηλής ανάλυσης της λήψης. Το πρόστιμο είναι 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα», υποστήριξε ο ίδιος.  

Κάμερες ΑΙ στους δρόμους: Έλεγχος και ανθρώπινο «φίλτρο» 

Από τις οκτώ πιλοτικές κάμερες τεχνητής νοημοσύνης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν ήδη εκδοθεί 1.219 κλήσεις μέχρι την περασμένη εβδομάδα. Από αυτές, οι 17 βρίσκονται υπό επανεξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι υπάρχει παράβαση. 

Πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας ανέφεραν στο Star ότι συχνά απαιτείται ανθρώπινος έλεγχος για το φιλτράρισμα των εικόνων που καταγράφει η τεχνητή νοημοσύνη. 

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., σε αρκετές περιπτώσεις η αρχική ένδειξη παράβασης από το σύστημα δεν επιβεβαιώνεται μετά από επανέλεγχο του βίντεο από την Τροχαία. 

«Βροχή» οι παραβάσεις παρά τις κάμερες ΑΙ 

Παρά την αυξημένη επιτήρηση, αρκετοί οδηγοί συνεχίζουν να παρανομούν.  

Σε διασταύρωση της Κηφισίας με την Κατεχάκη, αυτοκίνητο καταγράφηκε να περνά με κόκκινο, ενώ λίγο πιο κάτω σκούτερ παραβίασε επίσης τον φωτεινό σηματοδότη.  

Σε άλλο σημείο, οδηγός εντοπίζεται να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση, ενώ άλλος δεν φορά ζώνη ασφαλείας. 

