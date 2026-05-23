Οι πρώτες φωτογραφίες από τη μοιραία σπηλιά στις Μαλδίβες, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε δύτες, ήρθαν στη δημοσιότητα.

Η ομάδα των Ιταλών δυτών επιχείρησε να εξερευνήσει σπήλαιο στην ατόλη Βαάβου, όμως δεν επέστρεψε ποτέ στην επιφάνεια.

Το δυστύχημα εξακολουθεί να καλύπτεται από πέπλο μυστηρίου, καθώς οι δύτες θεωρούνταν ιδιαίτερα έμπειροι. Μάλιστα, ο εκπαιδευτής της ομάδας εντοπίστηκε πολύ κοντά στην είσοδο του μοιραίου σπηλαίου.

Η ερευνητική ομάδα που ανέσυρε τις σορούς θεωρεί πιθανό ότι οι άτυχοι δύτες, στην προσπάθειά τους να βγουν από το σπήλαιο, έχασαν τον προσανατολισμό τους και ακολούθησαν λανθασμένο τούνελ.

Έμπειροι δύτες εξήγησαν ότι η συνειδητοποίηση πως βρίσκεσαι σε λάθος διαδρομή σε τόσο μεγάλα βάθη αυξάνει δραματικά την κατανάλωση αέρα, καθώς η αναπνοή γίνεται πιο γρήγορη υπό το βάρος του πανικού και της επίγνωσης ότι ο χρόνος τελειώνει.

