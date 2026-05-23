Χιλιάδες είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού που αναζητούν το «μαγικό χαρτάκι» για τον αυριανό τελικό. Η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε σήμερα ότι άνοιξε το τελευταίο παράθυρο για ανταλλαγή εισιτηρίων, τα οποία είναι δυσεύρετα και πανάκριβα.

Περίπου 12.000 οπαδοί του Ολυμπιακού έβαψαν ερυθρόλευκο το Telekom Center στον ημιτελικό με τη Φενέρ και, στον μεγάλο τελικό, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Χιλιάδες φίλαθλοι των Πειραιωτών δίνουν μεγάλη «μάχη» για να προμηθευτούν ένα εισιτήριο, ελπίζοντας κυρίως ότι οι οπαδοί της Φενέρ, που είδαν την ομάδα τους να αποκλείεται, θα τα διέθεταν προς πώληση στην επίσημη πλατφόρμα της Ευρωλίγκας, η οποία έκλεισε στις 6 το απόγευμα.

Η ζήτηση είναι τεράστια. Πολλοί ψάχνουν για ένα «μαγικό χαρτάκι» στη μαύρη αγορά ή σε ανεπίσημες πλατφόρμες, όπου οι τιμές εκτοξεύονται στα ύψη, ενώ υπάρχουν καταγγελίες ότι φίλαθλοι έχουν χάσει τα χρήματά τους.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς ακόμη κι αν κάποιος καταφέρει να προμηθευτεί εισιτήριο, υπάρχει κίνδυνος να μην μπορέσει να μπει στο γήπεδο, αν δεν πληροί τις αυστηρές προϋποθέσεις που έχουν θέσει η Ευρωλίγκα και η Αστυνομία. Συγκεκριμένα, στο εισιτήριο θα πρέπει να αναγράφονται το όνομα, ο ΑΜΚΑ ή ο αριθμός ταυτότητας του κατόχου.

