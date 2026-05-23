Τελικός Euroleague: Τρέλα για ένα εισιτήριο -Πανάκριβα τα «μαγικά χαρτάκια»

Καταγγελίες ότι φίλαθλοι έχουν χάσει τα χρήματά τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.05.26 , 20:29 Mικρολίμανο: Η επιστροφή-θρίλερ του «Τιτί» στην Ελλάδα μετά την Αλβανία
23.05.26 , 20:22 Τελικός Euroleague: Τρέλα για ένα εισιτήριο -Πανάκριβα τα «μαγικά χαρτάκια»
23.05.26 , 19:51 Audi RS 5: Το quattro περνά στην ηλεκτρομηχανική εποχή
23.05.26 , 19:42 LINGO: Η απίστευτη ανατροπή που ενθουσίασε τον Νίκο Μουτσινά!
23.05.26 , 19:10 Ιωάννινα: Στην εντατική μετά από τροχαίο ο ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου
23.05.26 , 19:00 Ιστορική έκθεση με όλα τα BMW Art Cars
23.05.26 , 18:45 Καιρός Αγίου Πνεύματος 2026: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
23.05.26 , 18:45 LINGO: Το... LINGO παικτριών στον Νίκο Μουτσινά - Το βρήκε;
23.05.26 , 17:42 Αντζελα Δημητρίου: «Έγινα μαμά στα 15 αλλά δε γινόταν να έχω αυτό το παιδί»
23.05.26 , 17:03 Διονύσης Αλέρτας: Πάρα πολύ δύσκολες ώρες για τον γνωστό pastry chef
23.05.26 , 17:00 Τι να φορέσεις σε γάμο: 4 chic looks κάτω από 200 ευρώ
23.05.26 , 16:45 Όλγα Κεφαλογιάννη: Επίσκεψη στον τόπο καταγωγής της, τα Ανώγεια
23.05.26 , 16:06 Μελίνα Νικολαΐδη: Η... καρφάρα για τους άντρες άνω των 30 - Ποιους εννοεί;
23.05.26 , 15:47 Θεσσαλονίκη: 3 ανήλικοι συνελήφθησαν για ληστεία με όπλο!
23.05.26 , 15:30 Πειραιάς: Με βαρύ παρελθόν ο κακοποιός «Τίτι»​​​​​ που τραυματίσθηκε
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Θέμη Σοφό: «Ο σύζυγός μου θέλει κι άλλο παιδί»
Αντζελα Δημητρίου: «Έγινα μαμά στα 15 αλλά δε γινόταν να έχω αυτό το παιδί»
Μελίνα Νικολαΐδη: Η... καρφάρα για τους άντρες άνω των 30 - Ποιους εννοεί;
Καιρός Αγίου Πνεύματος 2026: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Διονύσης Αλέρτας: Πάρα πολύ δύσκολες ώρες για τον γνωστό pastry chef
Αθηνά Οικονομάκου: Τα κοτσιδάκια της μικρής Σιέννα έκλεψαν την παράσταση
Τζώρτζια Συρίχα: «Η Ρούλα Κορομηλά επιστρέφει στην τηλεόραση»
Συντάξεις Ιουνίου: Σε 48 ώρες μπαίνουν τα λεφτά στους συνταξιούχους
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Τρέλα για ένα εισιτήριο του τελικού της Euroleague / Bίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χιλιάδες είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού που αναζητούν το «μαγικό χαρτάκι» για τον αυριανό τελικό. Η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε σήμερα ότι άνοιξε το τελευταίο παράθυρο για ανταλλαγή εισιτηρίων, τα οποία είναι δυσεύρετα και πανάκριβα.

Περίπου 12.000 οπαδοί του Ολυμπιακού έβαψαν ερυθρόλευκο το Telekom Center στον ημιτελικό με τη Φενέρ και, στον μεγάλο τελικό, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Χιλιάδες φίλαθλοι των Πειραιωτών δίνουν μεγάλη «μάχη» για να προμηθευτούν ένα εισιτήριο, ελπίζοντας κυρίως ότι οι οπαδοί της Φενέρ, που είδαν την ομάδα τους να αποκλείεται, θα τα διέθεταν προς πώληση στην επίσημη πλατφόρμα της Ευρωλίγκας, η οποία έκλεισε στις 6 το απόγευμα.

Τελικός Euroleague: Τρέλα για ένα εισιτήριο -Πανάκριβα τα «μαγικά χαρτάκια»

Η ζήτηση είναι τεράστια. Πολλοί ψάχνουν για ένα «μαγικό χαρτάκι» στη μαύρη αγορά ή σε ανεπίσημες πλατφόρμες, όπου οι τιμές εκτοξεύονται στα ύψη, ενώ υπάρχουν καταγγελίες ότι φίλαθλοι έχουν χάσει τα χρήματά τους.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς ακόμη κι αν κάποιος καταφέρει να προμηθευτεί εισιτήριο, υπάρχει κίνδυνος να μην μπορέσει να μπει στο γήπεδο, αν δεν πληροί τις αυστηρές προϋποθέσεις που έχουν θέσει η Ευρωλίγκα και η Αστυνομία. Συγκεκριμένα, στο εισιτήριο θα πρέπει να αναγράφονται το όνομα, ο ΑΜΚΑ ή ο αριθμός ταυτότητας του κατόχου.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Σαββατοκύριακου του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROLEAGUE
 |
ΤΕΛΙΚΟΣ EUROLEAGUE
 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top