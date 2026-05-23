Αντζελα Δημητρίου: «Έγινα μαμά στα 15 αλλά δε γινόταν να έχω αυτό το παιδί»

Τα φτωχικά παιδικά χρόνια στο Περιστέρι και τα παιδιά της

Δείτε όσα είπε η Αντζελα Δημητρίου στο Καλύτερα Δε Γίνεται

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άντζελα Δημητρίου μίλησε για τη φτώχεια και τα παιδικά της χρόνια στο Περιστέρι, όπου ήθελε να τραγουδάει από μικρή.
  • Απέκτησε τον γιο της, Βαγγέλη, στα 15,5 της χρόνια, αλλά δεν μπορούσε να τον κρατήσει και μεγάλωσε αλλού.
  • Η Δημητρίου αναφέρθηκε στη φωνητική επέμβαση που χρειάστηκε, καθώς η φωνή της έγινε λεπτή και χρειάστηκε εκπαίδευση για να επανέλθει.
  • Εξέφρασε την εκτίμησή της στον Βασίλη Τσιτσάνη και τη Ρίτα Σακελλαρίου, που είχαν σημαντική επιρροή στην καριέρα της.
  • Αφιερωμένα τραγούδια της περιλαμβάνουν το 'Δυο φωνές' για την κόρη της και το 'Ποια θυσία' για τον γιο της.

Η Άντζελα Δημητρίου μίλησε για τα παιδικά της χρόνια στο Περιστέρι, τη φτώχεια που έζησε, τη διαδρομή της στο τραγούδι και τη δύσκολη εμπειρία της μητρότητας στα 15,5 της χρόνια, σε συνέντευξη που προβλήθηκε στο Καλύτερα Δε Γίνεται το Σάββατο 23 Μαΐου.

Δημητρίου: «Είχα ένα μικρό ατύχημα - Έπρεπε να φέρω στον κόσμο τον γιο μου»

Η τραγουδίστρια περιέγραψε πως μεγάλωσε στις παράγκες του Περιστερίου και θυμήθηκε το πέτρινο σχολείο που πήγαινε. Όπως είπε, από μικρή ήθελε συνεχώς να τραγουδάει και θεωρεί ότι η φωνή της ξεκινούσε από την ψυχή της. Αναφέρθηκε επίσης στη φωνητική επέμβαση που χρειάστηκε να κάνει, όταν η φωνή της επανήλθε πολύ λεπτή κι έπρεπε να δουλέψει ξανά για να μπορέσει να τραγουδήσει.

Η Άντζελα Δημητρίου με τον δημοσιογράφο Βλάσση Κωστούρο

«Όταν γυρίζω πίσω, θέλω να θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια, τη φτωχική ζωή. Γεννήθηκα στο Περιστέρι, στις παράγκες. Θυμάμαι το πέτρινο σχολείο που πήγαινα. Ήμουν πολύ καλή μαθήτρια. Η μικρή Άντζελα στο Περιστέρι ήθελε όπου στεκόταν κι όπου βρισκόταν να τραγουδάει. Είμαι αυτοδίδακτη. Η φωνή που είχα έβγαινε από την ψυχή και την καρδούλα μου. Κάποια στιγμή, η ψυχή κι η καρδιά κουράστηκαν και έπρεπε να κάνω μια επέμβαση, την οποία έκανα. Όταν επανήλθε η φωνή, ήταν πάρα πολύ λεπτή, οπότε έπρεπε να πάω να κάνω φωνητική για να επανέλθει η φωνή μου και να μπορέσω να ξανατραγουδήσω», αποκάλυψε.

Άντζελα Δημητρίου: Οι ευχές στην κόρη της, Όλγα, για τα γενέθλιά της

Αντζελα Δημητρίου: Η αποκάλυψη για τον γιο της

Η Άντζελα Δημητρίου μίλησε και για τον γιο της, Βαγγέλη, τον οποίο απέκτησε όταν ήταν 15,5 ετών. Όπως είπε, το παιδί μεγάλωσε αλλού και για 27 χρόνια δε γνώριζε ότι η ίδια ήταν η μητέρα του. «Έγινα πρώτη φορά μαμά όταν ήμουν 15,5 χρονών. Δε γινόταν να κρατηθεί αυτό το παιδί και να το έχω εγώ και δόθηκε. Απλά. Ήθελε η μητέρα μου να βοηθήσει την αδερφή τους, που δεν έκανε παιδιά, κι έγινε αυτό. Όσο μεγάλωνα, ο καημός μεγάλωνε πιο πολύ και κάποια στιγμή ήρθε στη ζωή μου η Όλγα, εκεί άλλαξαν εντελώς τα πράγματα», αποκάλυψε.

Η Αντζελα Δημητρίου με την κόρη της, Όλγα Κιουρτσάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στη συζήτηση, η «Λαίδη» αναφέρθηκε και στα τραγούδια που έχει αφιερώσει στα παιδιά της, εξηγώντας ότι το Δυο φωνές αφορά την κόρη της, Όλγα Κιουρτσάκη, ενώ το Ποια θυσία τον γιο της

Διάσημες Ελληνίδες που υπήρξαν σε κακοποιητική σχέση - Οι ιστορίες τους

Η αναφορά στον Βασίλη Τσιτσάνη και τη Ρίτα Σακελλαρίου

Στην ίδια συνέντευξη μίλησε και για πρόσωπα που σημάδεψαν την πορεία της στο λαϊκό τραγούδι. Αναφέρθηκε στον Βασίλη Τσιτσάνη, λέγοντας ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος που την εμπιστεύτηκε, και στη Ρίτα Σακελλαρίου, με την οποία όπως είπε ήταν πολύ κοντά και την αγαπούσε πολύ.

Η Αντζελα Δημητρίου έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους θρύλους του ελληνικού τραγουδιού /Φωτογραφία Instagram

«Ο Βασίλης Τσιτσάνης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με εμπιστεύθηκε. Ήτανε ένας άνθρωπος απλός, υπέροχος. Έπινε κρασί, θυμάμαι, χύμα. Σε κανάτα. Και μου ‘λεγε, “Όταν μεγαλώσεις, το καλύτερο κρασί είναι το χύμα. Αυτό θα πίνεις”. Μ’ αγαπούσανε πάρα πολύ όλοι. Με όλους που δούλεψα. Με αυτή που ήμουνα πολύ κοντά και την αγαπούσα πάρα πολύ, ήταν η Ρίτα Σακελλαρίου. Θυμάμαι ότι πήγαινα μέσα στο καμαρίνι και μου έλεγε “Σε παρακαλώ πολύ, βγάλε μου αυτές τις μπότες από το πόδι, γιατί με πονάνε τα πόδια μου”», αποκάλυψε η Άντζελα Δημητρίου.

