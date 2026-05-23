Κάθε εβδομάδα, βρίσκομαι παγιδευμένη σε έναν γνώριμο ρυθμό: Μετράω αντίστροφα μέχρι την Παρασκευή, ονειρευόμενη τα ήσυχα πρωινά του Σαββατοκύριακου, τα χαλαρά brunch και την απλή ελευθερία της ανάπαυλας από τη δουλειά.

Είναι η ελπίδα που με κρατάει να περνάω τις πολύβουες Δευτέρες και τις πολυάσχολες Τρίτες. Αλλά τελευταία, άρχισα να αναρωτιέμαι – τι θα γινόταν αν σταματούσα να περιμένω την Παρασκευή για να νιώσω ζωντανή;

Τι θα γινόταν αν έβρισκα μικρές στιγμές χαράς στην καθημερινότητα, ανεξάρτητα από την ημέρα της εβδομάδας;

Η παγίδα του σαββατοκύριακου

Ως εργαζόμενη γυναίκα που ισορροπεί τις προθεσμίες, τις συναντήσεις και την ατελείωτη βιασύνη των καθημερινών ευθυνών, συνειδητοποίησα ότι η αναμονή για το Σαββατοκύριακο για να νιώσω ευτυχία ήταν μια παγίδα. Η αλήθεια είναι ότι η ευτυχία δεν είναι μόνο για τα Σάββατα και τις Κυριακές.

Είναι στα μικρά πράγματα - αυτές οι φευγαλέες, συχνά παραβλεπόμενες στιγμές - που μπορούν να φέρουν ισορροπία, ηρεμία, ακόμη και μια μικρή σπίθα πίσω στην πολυάσχολη ζωή μας.

