Πορτογαλία: Στον ανακριτή η μητέρα που εγκατέλειψε τα παιδιά της σε δάσος

Αντιμετωπίζει τον κίνδυνο προφυλάκισης όπως και ο σύζυγός της

Πηγή: ΑΜΠΕ φωτογραφία αρχείου AP

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μητέρα από τη Γαλλία κατηγορείται ότι εγκατέλειψε τους δύο γιους της, ηλικίας 4 και 5 ετών, σε δάσος στην Πορτογαλία.
  • Η 41χρονη και ο 55χρονος σύντροφός της οδηγήθηκαν σε ανακριτή στο Σετούμπαλ για κατηγορίες κακοποίησης και εγκατάλειψης.
  • Τα παιδιά εντοπίστηκαν από οδηγό και έχουν ανατεθεί σε ανάδοχη οικογένεια μέχρι τον επαναπατρισμό τους στη Γαλλία.
  • Η μητέρα και ο σύντροφός της είχαν εξαφανιστεί από τις 11 Μαΐου, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές.

Η Γαλλίδα που βαρύνεται με υποψίες πως εγκατέλειψε στην Πορτογαλίαhttps://www.star.gr/tag/portogalia τους δυο γιους της ηλικίας 4 και 5 ετών έφθασε σήμερα το πρωί μαζί με τον σύντροφό της στο δικαστήριο του Σετούμπαλ (νότια) προκειμένου να συνεχιστεί η ανάκρισή της, η οποία διακόπηκε χθες το βράδυ έπειτα από αρκετές ώρες ακρόασης, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).  

Πορτογαλία: Μητέρα έδεσε τα μάτια στα παιδιά της και τα παράτησε στο δάσος

Μετά το τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, η γυναίκα ηλικίας 41 ετών και ο άνδρας ηλικίας 55 ετών αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να προφυλακιστούν για φερόμενες πράξεις κακοποίησης, έκθεσης σε κίνδυνο και εγκατάλειψης. 

Έπειτα από τη σύλληψή του την Πέμπτη από τις πορτογαλικές αρχές, το ζευγάρι οδηγήθηκε χθες ενώπιον ενός ανακριτή του δικαστηρίου του Σετούμπαλ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 χλμ νότια της Λισαβόνας, σε κοντινή απόσταση από την περιοχή όπου τα αγοράκια εντοπίστηκαν από έναν οδηγό το βράδυ της Τρίτης, ενώ έκλαιγαν και κάθονταν στην άκρη ενός δρόμου. 

Την Παρασκευή, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κατά την αποχώρησή τους με ένα αστυνομικό βαν, ο Μαρκ Μπ. φώναξε «Πορτογαλία Αρμαγεδδών» απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο. Νωρίτερα, κατά την άφιξή τους, είχε φωνάξει δύο φορές «Σας αγαπώ», την ώρα που η Μαρίν Ρ. σιγοτραγουδούσε μια μελωδία. 

Μικρή Μαντλίν: Αποφυλακίστηκε ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της

Σήμερα το πρωί, η αστυνομία φρόντισε να μην αποβιβαστούν από το βαν, μέχρι το όχημα να εισέλθει πλήρως στον χώρο στάθμευσης του δικαστηρίου και να κλείσει η πόρτα. Οι δημοσιογράφοι του AFP μπόρεσαν στη συνέχεια να τους δουν μέσα από ένα παράθυρο του κτιρίου.

Εν αναμονή του επαναπατρισμού τους στη Γαλλία, τα παιδιά έχουν ανατεθεί σε ανάδοχη οικογένεια. Τα δύο αδελφάκια ζούσαν μαζί με τη μητέρα τους στο Κολμάρ, στην ανατολική Γαλλία, την ώρα που ο πατέρας τους είχε το δικαίωμα «περιορισμένων και υπό επίβλεψη» επισκέψεων, εξήγησαν οι πορτογαλικές αρχές. 
Οι γαλλικές αρχές αναζητούσαν τη μητέρα και τα παιδιά από τις 11 Μαΐου, όταν ο πατέρας κατήγγειλε την εξαφάνισή τους. 
 

