Μικρή Μαντλίν: Αποφυλακίστηκε ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της

Θα φορά βραχιολάκι

Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP
Γερμανία: Ελεύθερος ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν Μακκάν / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο Γερμανός ο οποίος παραμένει ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της μικρής Βρετανίδας Μαντλίν Μακάν το 2007 στην Πορτογαλία, αποφυλακίστηκε σήμερα  (17/9) έχοντας εκτίσει επταετή ποινή κάθειρξης για άλλες κατηγορίες, ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία.

Γερμανοί εισαγγελείς χαρακτήρισαν για πρώτη φορά ύποπτο για την "Υπόθεση Μάντι" τον Μπρίκνερ το 2020, όταν εξέτιε ήδη ποινή για τον βιασμό μιας 72χρονης Αμερικανίδας τουρίστριας στην περιφέρεια του Αλγκάρβε στην Πορτογαλία, όπου εξαφανίστηκε η Μάντι.

Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»

Όπως έγραψε το Der Spiegel, το διαβατήριο του Μπρίκνερ ακυρώθηκε και ο ίδιος θα φέρει πλέον ηλεκτρονικό βραχιόλι, ενώ θα πρέπει να δηλώσει τόπο κατοικίας απ' όπου δεν θα μπορεί να φύγει χωρίς άδεια.

Νέα για την υπόθεση Μαντλίν

Εξελίξεις στην υπόθεση Μαντλίν / AP (Armando Franca)

"Πρόκειται για μια προσπάθεια των εισαγγελέων να τον διατηρήσουν σε ένα είδος κράτησης για να τον ερευνήσουν, έχοντας ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σ' αυτόν", έγραψε το Der Spiegel επικαλούμενο τον δικηγόρο Φιλίπ Μαρκό.

"Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι απελευθερώθηκε στις 9:15 τοπική ώρα υπό αστυνομική συνοδεία", δήλωσε ο Μαρσέλ Φαρμπόφσκι, εκπρόσωπος της φυλακής του Ζέντε, προσθέτοντας ότι ο Μπρίκνερ αποχώρησε από τη φυλακή με τον δικηγόρο του.

Εξαφάνιση μικρή Μαντλίν: Βρήκαν ρούχα και οστά στην περιοχή που χάθηκε

Δημοσιογράφοι είδαν ένα αυτοκίνητο να απομακρύνεται από τη φυλακή.

Ο δικηγόρος του Μπρίκνερ αρνείται κάθε σχέση του πελάτη του με την υπόθεση Μακάν και δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει την αποφυλάκιση του Μπρίκνερ.

Ο 49χρονος Μπρίκνερ έχει καταδικαστεί για παιδική κακοποίηση και διακίνηση ναρκωτικών εκτός από τον βιασμό της γυναίκας, η οποία έχει έκτοτε πεθάνει.

Μικρή Μαντλίν: Αποφυλακίστηκε ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της

Οι γονείς της Μαντλίν / AP (Sven Kaestner)

Η Μακάν, τότε τριών ετών, εξαφανίστηκε από το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε με τους γονείς της ενώ εκείνοι δειπνούσαν με φίλους εκεί κοντά.

Οι αστυνομικές αρχές στη Βρετανία, τη Γερμανία και την Πορτογαλία, οι οποίες έχουν ταυτοποιήσει ως βασικό ύποπτο για την υπόθεση τον Μπρίκνερ, αναζητούν εδώ και καιρό αποδεικτικά στοιχεία για να τον συνδέσουν οριστικά με την υπόθεση.

Οι πορτογαλικές και οι γερμανικές αστυνομικές αρχές πέρασαν τέσσερις ημέρες αναζητώντας στοιχεία στο Αλγκάρβε τον Ιούνιο.

Εξαφάνιση μικρής Μαντλίν: Το εύρημα που αλλάζει τα πάντα στην έρευνα

Οι βρετανικές αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν την Δευτέρα ότι ο Μπρίκνερ αρνήθηκε αίτημά τους να μιλήσει μαζί τους σχετικά με την εξαφάνιση του κοριτσιού.

Ο Μπρίκνερ ζούσε στο Αλγκάρβε το διάστημα 1995-2007, όπου σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έχει δει το Reuters, έκανε διαρρήξεις σε ξενοδοχεία και παραθεριστικές κατοικίες.

Οι γονείς της Μακάν συνεχίζουν την εκστρατεία για να μάθουν τι απέγινε η κόρη τους, η οποία σήμερα θα ήταν 22 ετών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
