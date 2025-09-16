Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»

Πριν από λίγους μήνες είχαν γίνει νέες έρευνες στην Πορτογαλία, σε ένα από τα σπίτια όπου έμενε ο Κριστιάν Μπρύκνερ - Βίντεο αρχείου ΕΡΤ

Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου, Μαρκ Βερβίλεν, ο οποίος υποστήριξε πως πιθανόν η μικρή Μαντλίν ΜακΚαν να ήταν παραγγελία διεθνούς κυκλώματος παιδεραστίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sun, ο Βερβίλεν, ο οποίος για τρία χρόνια είχε ηγηθεί της έρευνας για τον διαβόητο παιδοκτόνο Μαρκ Ντιτρού, αποκάλυψε ότι το κύκλωμα αυτό ενδέχεται να εμπλέκεται και στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν.

Συγκεκριμένα υποστήριξε πως υπήρχε πληροφορία ότι μια ομάδα διακινητών είχε «παραγγείλει» ένα κορίτσι τρεις ημέρες πριν από την εξαφάνιση της Μαντλίν από του τουριστικό θέρετρο Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας, τον Μάιο του 2007.

Ο πρώην υπουργός τόνισε πως υπήρχε ξεκάθαρα κύκλωμα παιδεραστών και διακίνησης παιδιών στην Ευρώπη, όμως, όπως είπε, η εξεταστική επιτροπή που είχε συσταθεί τότε «δεν έλαβε ποτέ την εντολή να το διερευνήσει εις βάθος».

Επικαλέστηκε μάλιστα πληροφορίες που αναφέρουν ότι κάποιος από το κύκλωμα εντόπισε τη μικρή Μαντλίν στο θέρετρο, τη φωτογράφισε κι έστειλε το υλικό στο κύκλωμα του Βελγίου.

«Ο υποψήφιος αγοραστής ενέκρινε ότι το κορίτσι ήταν κατάλληλο και τότε έγινε η αρπαγή», είπε χαρακτηριστικά.

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται την ώρα που επίκειται η αποφυλάκιση του Κρίστιαν Μπρίκνερ, του βασικού υπόπτου για την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν.

Ο επικεφαλής της έρευνας στη Μητροπολιτική Αστυνομία, Ντετέκτιβ Μαρκ Κράνγουελ, επιβεβαίωσε ότι ο 49χρονος εξακολουθεί να θεωρείται ύποπτος, παρά το γεγονός ότι αρνήθηκε να δώσει κατάθεση μέσω διεθνούς αιτήματος δικαστικής συνδρομής.

Ο Κριστιάν Μπρύκνερ θεωρείται βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν - AP Images

Όσο για τον Μαρκ Ντιτρού; Σήμερα είναι 68 ετών και βαρύνεται με κατηγορίες για απαγωγές, βιασμούς και δολοφονίες ανήλικων κοριτσιών τη δεκαετία του ’90.

Το κύκλωμα παιδεραστίας του Βέλγου Μαρκ Ντιτρού, φέρεται να εμπλέκεται στην εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν - AP Images

Συνελήφθη το 1996 και το 2004 καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με τις αρχές να θεωρούν ότι διατηρούσε δεσμούς με οργανωμένα δίκτυα εμπορίας παιδιών στην Ευρώπη.