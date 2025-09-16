Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»

Τρομερή αποκάλυψη για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.25 , 08:26 Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»
16.09.25 , 08:19 Μαίρη Συνατσάκη: «Παιδιά είμαι κουρέλι από τα κλάματα» - Τι συνέβη;
16.09.25 , 08:00 Βαλεντίνα Σπέντζα: Γνωρίστε την παίκτρια της Φάρμας
16.09.25 , 07:58 Σοκ στην Ιταλία: Αυτοκτόνησε 14χρονος – Ήταν θύμα bullying
16.09.25 , 07:41 Δέσποινα Βανδή: Η φωτογραφία από το σκάφος που «έκλεψε» τις εντυπώσεις
16.09.25 , 07:33 Μέση Ανατολή: Ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα
16.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Σεπτεμβρίου
16.09.25 , 00:25 Φάρμα: Ένταση στο βραδινό τραπέζι της γαλάζιας ομάδας
16.09.25 , 00:10 Φάρμα: Τα κορίτσια της γαλάζιας ομάδας κάνουν μπάνιο υπό αντίξοες συνθήκες
15.09.25 , 23:35 «Πράσινη» ή «γαλάζια» η πρώτη δοκιμασία της φετινής Φάρμας;
15.09.25 , 23:28 Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης στην ελευθέρα πάλη
15.09.25 , 23:28 Τέμπη: Συγκλονίζει ο Πάνος Ρούτσι - «Έδωσα μια υπόσχεση στο παιδί μου...»
15.09.25 , 23:15 Πρώτη ομαδική δοκιμασία με έπαθλο το σπίτι της Φάρμας
15.09.25 , 23:10 Φάρμα: Aυτοί είναι οι 22 παίκτες - Γνωρίστε τους!
15.09.25 , 23:09 «Χρυσή» διάρρηξη στο Παγκράτι με λεία 20.000 ευρώ
Μαίρη Συνατσάκη: «Παιδιά είμαι κουρέλι από τα κλάματα» - Τι συνέβη;
Δέσποινα Βανδή: Η φωτογραφία από το σκάφος που «έκλεψε» τις εντυπώσεις
Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»
Φάρμα - Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Κυρίες και κύριοι, η Φάρμα μόλις ξεκίνησε!»
Σοκ στην Ιταλία: Αυτοκτόνησε 14χρονος – Ήταν θύμα bullying
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Θεσσαλονίκη: Ξεσπούν στο Star οι γονείς του 13χρονου μετά την άγρια επίθεση
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Σύντροφος  Σεμερτζίδου: Η Ferrari  δεν είναι από χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Φάρμα: Aυτοί είναι οι 22 παίκτες - Γνωρίστε τους!
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πριν από λίγους μήνες είχαν γίνει νέες έρευνες στην Πορτογαλία, σε ένα από τα σπίτια όπου έμενε ο Κριστιάν Μπρύκνερ - Βίντεο αρχείου ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου, Μαρκ Βερβίλεν, ο οποίος υποστήριξε πως πιθανόν η μικρή Μαντλίν ΜακΚαν να ήταν παραγγελία διεθνούς κυκλώματος παιδεραστίας

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sun, ο Βερβίλεν, ο οποίος για τρία χρόνια είχε ηγηθεί της έρευνας για τον διαβόητο παιδοκτόνο Μαρκ Ντιτρού, αποκάλυψε ότι το κύκλωμα αυτό ενδέχεται να εμπλέκεται και στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν. 

Μαντλίν ΜακΚάν: Ένα ερειπωμένο σπίτι στο επίκεντρο νέων ερευνών

Συγκεκριμένα υποστήριξε πως υπήρχε πληροφορία ότι μια ομάδα διακινητών είχε «παραγγείλει» ένα κορίτσι τρεις ημέρες πριν από την εξαφάνιση της Μαντλίν από του τουριστικό θέρετρο Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας, τον Μάιο του 2007. 

Νέα πληροφορία αναφέρει ότι η μικρή Μαντλίν ΜακΚάν ήταν «παραγγελία» διεθνούς κυκλώματος παιδεραστίας

Νέα πληροφορία αναφέρει ότι η μικρή Μαντλίν ΜακΚάν ήταν «παραγγελία» διεθνούς κυκλώματος παιδεραστίας

Ο πρώην υπουργός τόνισε πως υπήρχε ξεκάθαρα κύκλωμα παιδεραστών και διακίνησης παιδιών στην Ευρώπη, όμως, όπως είπε, η εξεταστική επιτροπή που είχε συσταθεί τότε «δεν έλαβε ποτέ την εντολή να το διερευνήσει εις βάθος».

Δολοφονήθηκε η Μαντλίν ΜακΚάν; Ο σκληρός δίσκος με τα αποδεικτικά στοιχεία

Επικαλέστηκε μάλιστα πληροφορίες που αναφέρουν ότι κάποιος από το κύκλωμα εντόπισε τη μικρή Μαντλίν στο θέρετρο, τη φωτογράφισε κι έστειλε το υλικό στο κύκλωμα του Βελγίου. 

Η μικρή Μαντλίν εξαφανίστηκε το 2007 από τουριστικό θέρετρο στην Πορτογαλία

Η μικρή Μαντλίν εξαφανίστηκε το 2007 από τουριστικό θέρετρο στην Πορτογαλία

«Ο υποψήφιος αγοραστής ενέκρινε ότι το κορίτσι ήταν κατάλληλο και τότε έγινε η αρπαγή», είπε χαρακτηριστικά.

Εξαφάνιση μικρή Μαντλίν: Βρήκαν ρούχα και οστά στην περιοχή που χάθηκε

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται την ώρα που επίκειται η αποφυλάκιση του Κρίστιαν Μπρίκνερ, του βασικού υπόπτου για την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν. 

Αθώος ο ύποπτος για την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν

Ο επικεφαλής της έρευνας στη Μητροπολιτική Αστυνομία, Ντετέκτιβ Μαρκ Κράνγουελ, επιβεβαίωσε ότι ο 49χρονος εξακολουθεί να θεωρείται ύποπτος, παρά το γεγονός ότι αρνήθηκε να δώσει κατάθεση μέσω διεθνούς αιτήματος δικαστικής συνδρομής. 

Ο Κριστιάν Μπρύκνερ θεωρείται βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν - AP Images

Ο Κριστιάν Μπρύκνερ θεωρείται βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν - AP Images

Όσο για τον Μαρκ Ντιτρού; Σήμερα είναι 68 ετών και βαρύνεται με κατηγορίες για απαγωγές, βιασμούς και δολοφονίες ανήλικων κοριτσιών τη δεκαετία του ’90.

Το κύκλωμα παιδεραστίας του Βέλγου Μαρκ Ντιτρού, φέρεται να εμπλέκεται στην εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν - AP Images

Το κύκλωμα παιδεραστίας του Βέλγου Μαρκ Ντιτρού, φέρεται να εμπλέκεται στην εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν - AP Images

Νέα τροπή στην εξαφάνιση της Μαντλίν: Δόθηκε για παράνομη υιοθεσία;

Συνελήφθη το 1996 και το 2004 καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με τις αρχές να θεωρούν ότι διατηρούσε δεσμούς με οργανωμένα δίκτυα εμπορίας παιδιών στην Ευρώπη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΝΤΛΙΝ ΜΑΚΑΝ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΜΙΚΡΗ ΜΑΝΤΛΙΝ
 |
ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ
 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top