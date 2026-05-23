Η Τατιάνα Στεφανίδου έβαλε τέλος στα σενάρια που τη θέλουν να ασχολείται με την πολιτική, ενώ μίλησε και για την τηλεόραση και την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έκανε δηλώσεις σε τηλεοπτικές κάμερες σε εκδήλωση το απόγευμα της Παρασκευής 22 Μαΐου, με το θέμα να αφορά τόσο το επαγγελματικό της μέλλον όσο και τις φήμες για την ενασχόλησή της με την πολιτική που κυκλοφορούν γύρω από το πρόσωπό της.

Η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Αυτό πρέπει να το απαντήσω. Θέλω να μου κάνετε τη μεγάλη χάρη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με το χέρι στην καρδιά να μου υποσχεθείτε ότι θα το διαψεύσετε. Δε με ενδιαφέρει καθόλου η πολιτική, είναι ένας χώρος πολύ τοξικός και μετά από 30 χρόνια στην τηλεόραση δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με έναν χώρο πιο τοξικό από την τηλεόραση. Είναι όλο μια φούσκα και δυστυχώς ο κόσμος έχει πειστεί πια ότι θα κατέβω στην πολιτική, γιατί τα fake news είναι πιο ισχυρά από την αλήθεια».

Τατιάνα Στεφανίδου: Η τηλεόραση και η νέα της καθημερινότητα

Η Τατιάνα Στεφανίδου μίλησε επίσης για την απουσία της από την τηλεόραση και για τις επαγγελματικές της δραστηριότητες εκτός οθόνης. Όπως ανέφερε, «Η αλήθεια είναι ότι δεν μου λείπει η τηλεόραση και απορώ κι εγώ που δεν μου λείπει. Θεωρούσα ότι θα μου λείπει πολύ. Αυτά με τα οποία ασχολούμαι τώρα ίσως να μην σας ενδιαφέρουν τόσο, ίσως να μην είναι τόσο ενδιαφέροντα προς παρουσίαση στις εκπομπές από τις οποίες προέρχεστε αλλά εμένα με γεμίζουν πάρα πολύ. Έχω ανακαλύψει έναν κόσμο καινούριο για μένα, ασχολούμαι με τη μετάβαση του γκρουπ των site που διοικούμε με τον σύζυγο στην Alter Ego Media στην ΑΙ εποχή».

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας πως «Θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος, αυτό που συμβαίνει στο ίντερνετ είναι πολύ μεγαλύτερο από τη βιομηχανική επανάσταση. Οι αλλαγές είναι κοσμοϊστορικές». Όσο για το ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση, τόνισε ότι «Η καθημερινότητα και το επαγγελματικό μου παρόν και μέλλον δεν σας ενδιαφέρει στις συγκεκριμένες εκπομπές. Θα επιστρέψω στην τηλεόραση αλλά όχι με τον τρόπο που ενδεχομένως θα θέλατε, να βγαίνω δηλαδή στο γυαλί και τα λοιπά».