General Tire: Ελαστικά για δύσκολες διαδρομές

Η πρόσφυση σε πρώτο πλάνο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.05.26 , 10:53 Φοβερό σκηνικό με Διαμαντίδη και οπαδούς Ολυμπιακού
23.05.26 , 10:50 Βούλα Πατουλίδου: «Έφτιαξα το προσωπό μου γιατί είχα κόμπλεξ!»
23.05.26 , 10:02 LINGO: Διπλό ραντεβού αυτό το Σαββατοκύριακο 23-24 Μαΐου στις 18:25
23.05.26 , 10:00 Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν προγράμματα άθλησης σε τέσσερα πάρκα της πόλης
23.05.26 , 09:54 Ηλεκτρονική ψήφος στην Αυτοδιοίκηση για δημοτικές - περιφερειακές εκλογές
23.05.26 , 09:11 Ο Τραμπ δεν πάει στον γάμο του γιου του λόγω πιθανής επίθεσης στο Ιράν!
23.05.26 , 09:11 Ford Ranger Raptor: Η τέλεια «απογείωση» πίσω από το τιμόνι του
23.05.26 , 09:07 General Tire: Ελαστικά για δύσκολες διαδρομές
23.05.26 , 09:03 Σμηναγός Ηλιάκης: Σαν σήμερα έπεσε νεκρός στο Αιγαίο
23.05.26 , 08:36 Συμπλοκή και πυροβολισμός στον Πειραιά σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.
23.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Μαΐου
22.05.26 , 23:42 Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Φωτιά» ο μεγάλος τελικός της EuroLeague
22.05.26 , 23:29 Ζέτα Μακρυπούλια: Το άνετο ανοιξιάτικο outfit που λατρέψαμε
22.05.26 , 23:24 Γιώργος Αλκαίος: «Ο πατέρας μου με έκλεψε από την Αμερική»
22.05.26 , 22:52 Ιωάννα Τούνη: Από το κόκκινο χαλί των Καννών…στην πίτσα & τη μάσκα ομορφιάς
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Αθηνά Οικονομάκου: Τα κοτσιδάκια της μικρής Σιέννα έκλεψαν την παράσταση
Συντάξεις Ιουνίου: Αυτό είναι το «κόλπο» για πληρωμή νωρίτερα
Πώς ήταν 7 διάσημες Ελληνίδες παρουσιάστριες στην αρχή της καριέρας τους
Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες»
Άση Μπήλιου: Σαββατοκύριακο με απρόοπτα σε επικοινωνία & μετακινήσεις
Τζώρτζια Συρίχα: «Η Ρούλα Κορομηλά επιστρέφει στην τηλεόραση»
Ιωάννα Τούνη: Από το κόκκινο χαλί των Καννών…στην πίτσα & τη μάσκα ομορφιάς
Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 20.05.26, 10:07
General Tire: Ελαστικά για δύσκολες διαδρομές
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η General Tire παρουσιάζει τα 4 εξαιρετικά μοντέλα της ολοκληρωμένης σειράς, Grabber, για SUV και 4x4 οδηγούς που θέλουν να κινούνται με αυτοπεποίθηση, άνεση και ασφάλεια, σε κάθε είδους διαδρομή.

Για τους οδηγούς SUV και crossover που θέλουν ένα ελαστικό ικανό να ανταποκρίνεται όλον τον χρόνο σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης, το νέο Grabber Cross A/S αποτελεί μια σύγχρονη all season επιλογή με σταθερότητα στην άσφαλτο και αξιόπιστη πρόσφυση σε χώμα και χαλίκι. Η σχεδίαση του πέλματος, με τα χαρακτηριστικά εξαγωνικά μπλοκ και τις πολλαπλές ακμές πρόσφυσης, προσφέρει αποτελεσματικό κράτημα σε απαιτητικές επιφάνειες, ενώ οι σημάνσεις M+S και 3PMSF επιβεβαιώνουν την ικανότητά του να ανταποκρίνεται ακόμη και σε χειμερινές συνθήκες. 

General Tire: Ελαστικά για δύσκολες διαδρομές

Για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν το SUV τους κυρίως στην άσφαλτο και στα καλοκαιρινά ταξίδια, το Grabber GT Plus προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης, αθόρυβης κύλισης και ασφάλειας, τόσο στην καθημερινή μετακίνηση όσο και σε μεγάλες αποστάσεις. Η προηγμένη σύνθεση γόμας με πυρίτιο συμβάλλει στη βελτιωμένη πρόσφυση σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, αλλά και στη μείωση της αντίστασης κύλισης, προσφέροντας καλύτερη ενεργειακή απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Δείτε ένα σύντομο reel για το ελαστικό 

Παράλληλα, το καθιερωμένο πια, General Tire Grabber AT3 συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες 50-50 επιλογές για οδηγούς SUV, pick-up και off-road οχημάτων που αναζητούν ένα πραγματικά πολυχρηστικό all terrain ελαστικό. Η νέα γενιά μίγματος γόμας προσφέρει βελτιωμένη πρόσφυση σε βρεγμένο δρόμο και αυξημένη αντοχή στη φθορά, ακόμη και σε δύσκολες επιφάνειες όπως πέτρες, βράχια και χαλίκι.

General Tire: Ελαστικά για δύσκολες διαδρομές

Για τους πιο απαιτητικούς φίλους του αυθεντικού off-roading, το mud terrain Grabber X3 παραμένει to 80-20 σημείο αναφοράς στις σκληρές εκτός δρόμου διαδρομές. Το ελαστικό έχει διακριθεί σε διεθνείς δοκιμές για την ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε λάσπη, Απότομες ανηφόρες και απαιτητικά εδάφη, προσφέροντας υψηλή πρόσφυση και ανθεκτικότητα σε πραγματικές off-road συνθήκες.Από τις καλοκαιρινές εξορμήσεις σε ελληνικά νησιά και παραθαλάσσιους προορισμούς, μέχρι τις off-road αποδράσεις σε βουνό και χωματόδρομο, η σειρά Grabber της General Tire σχεδιάστηκε για οδηγούς που θέλουν να εξερευνούν περισσότερα, χωρίς περιορισμούς.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
GENERAL TIRE
 |
ΕΛΑΣΤΙΚΑ
 |
GRABBER
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top