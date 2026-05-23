Ο ογκολόγος Dr Ezekiel Emanuel και η Γαλλίδα διατροφολόγος Laurence Plumey εξηγούν γιατί τα μεγάλα λάθη στη διατροφή δεν είναι οι «λεπτομέρειες», αλλά τα αναψυκτικά με ζάχαρη, τα υπερ-επεξεργασμένα, το αδιάκοπο τσιμπολόγημα και το συχνό αλκοόλ – και προτείνουν πρακτικές, βιώσιμες προτεραιότητες για καλύτερη υγεία.

Ο Dr Ezekiel Emanuel, συγγραφέας του Eat Your Ice Cream, υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη διαφορά στη μακροπρόθεσμη υγεία δεν έρχεται από «detox» και άκαμπτα πλάνα. Έρχεται από το να εντοπίσεις λίγες καθημερινές συνήθειες που προσθέτουν θερμίδες και επιβάρυνση χωρίς να προσφέρουν θρέψη.

Πώς καταλήγουμε να ανησυχούμε για τα λάθος πράγματα

Κατά τον Emanuel, ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι ότι η διατροφή αντιμετωπίζεται σαν ένα project συνεχούς μικρο-βελτιστοποίησης. Έτσι, πολλοί κολλάνε στο «σωστό» γάλα ή στο «ιδανικό» ωράριο φαγητού, ενώ παραβλέπουν βασικές πηγές ζάχαρης, αλατιού και υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων.

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου