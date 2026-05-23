Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ είχε ένα μικρό ατύχημα μέσα στο σπίτι της, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η ηθοποιός ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι χτύπησε σε μπαούλο που βρισκόταν στο χολ, με αποτέλεσμα να υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στα δυο δάχτυλα του αριστερού ποδιού της.

Το συμβάν έγινε λίγες ημέρες μετά την ονομαστική της εορτή, την οποία είχε πριν από δύο μέρες. Η ίδια επέλεξε να δημοσιοποιήσει την κατάσταση μέσα από το προσωπικό της προφίλ, περιγράφοντας τι συνέβη στον χώρο του σπιτιού της.

Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ έγραψε στην ανάρτησή της: «Ρωγμώδες κάταγμα. Γιατί; Γιατί το μπαούλο στο χολ μου την έπεσε σφόδρα. Χρόνια πολλά ξαναείπαμε;»

Η ανάρτησή της προκάλεσε πλήθος σχολίων κι ευχών για γρήγορη ανάρρωση από φίλους και θαυμαστές της. Η ίδια πάντως δε δείχνει να πτοείται καθόλου!