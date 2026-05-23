Πειραιάς: Με βαρύ παρελθόν ο κακοποιός «Τίτι»​​​​​ που τραυματίσθηκε

Μέλος της συμμορίας των καλάσνικοφ - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Πηγή: φωτογραφία Ιntime news/ Ν. Χαλκιόπουλος
Με βαρύ παρελθόν ο κακοποιός που πυροβολήθηκε από αστυνομικό (βίντεο Mega)

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο κακοποιός με το προσωνύμιο «Τίτι» τραυματίστηκε από αστυνομικό στο Μικρολίμανο Πειραιά κατά τη διάρκεια ένοπλης συμπλοκής.
  • Φέρει βαρύ ποινικό παρελθόν και είναι μέλος της συμμορίας των καλάσνικοφ, υπεύθυνης για πολλές ένοπλες ληστείες και συμπλοκές.
  • Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν τρία πυροβόλα όπλα και έξι χειροβομβίδες κοντά στο σημείο της συμπλοκής.
  • Το 2019 είχε αποδράσει από τις φυλακές με όμηρο μια αστυνομικό, σε μια θεαματική επιχείρηση.
  • Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ, μετά από χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση σφαίρας από το κεφάλι του.

Βαρύ ποινικό παρελθόν έχει ο κακοποιός γνωστός με το προσωνύμιο «Τίτι» που τραυματίσθηκε από αστυνομικό στο Μικρολίμανο του Πειραιά τα ξημερώματα  σήμερα. Ο αστυνομικός τον τραυμάτισε με πυροβολισμό, την ώρα που τον σημάδευε ο κακοποιός και ετοιμαζόταν να πατήσει την σκανδάλη.   

To σημείο της ένοπλης συμπλοκής στο Μικρολίμανο Πειραιά  (φωτογραφία intime news, Ν. Χαλκιόπουλος)  

Στον έλεγχο των αστυνομικών στον τραυματία διαπιστώθηκε ότι έφερε πάνω του τρία πυροβόλα όπλα, ένα περίστροφο και δύο πιστόλια, ενώ σε πολύ κοντινό σημείο από εκεί που πραγματοποιήθηκαν οι πυροβολισμοί, βρήκαν μια τσάντα με έξι χειροβομβίδες.

Συμπλοκή και πυροβολισμός στον Πειραιά σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.

Η  ευρύτερη περιοχή παρέμεινε επί πολλές ώρες αποκλεισμένη.

Η συμμορία των καλάσνικοφ

O κακοποιός φέρεται να ήταν  μέλος της συμμορίας των καλάσνικοφ, οι οποίοι συνήθιζαν να τα μεταφέρουν μέσα σε θήκες κιθάρας για να μην προκαλούν υποψίες. Η συμμορία είχε διαπράξει από 2009 έως το 2012 πάνω από 70 ένοπλες ληστείες, 7 ένοπλες συμπλοκές με αστυνομικούς ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε δολοφονία.

Η απόδραση με όμηρο το 2019 

Το 2019 είχε αποδράσει από το Μεταγωνών στην οδό Πέτρου Ράλλη, έχοντας ως όμηρο μία αστυνομικό, μαζί με άλλους τρεις κρατούμενους.Ο ένας από τους δραπέτες, προφασιζόμενος ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, ζήτησε από τον σκοπό να βγει από το κελί προκειμένου να πάρει από την τσάντα με τα προσωπικά του είδη τα χάπια του.

Ο αστυφύλακας συνόδευσε τον κρατούμενο εκτός της πτέρυγας, αφήνοντας την πόρτα του κρατητηρίου προσωρινά ανοικτή. Με την επιστροφή τους, λίγα λεπτά αργότερα, οι τρεις άλλοι κρατούμενοι επιτέθηκαν στον σκοπό με αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Αρπαξαν το υπηρεσιακό του όπλο και τον ακινητοποίησαν με χειροπέδες, όπως και έναν ακόμα αστυφύλακα που βρισκόταν στο σημείο.

Μέσω εσωτερικής σκάλας κινήθηκαν προς το υπόγειο του κτιρίου.

Φθάνοντας στο υπόγειο οι κακοποιοί επιβιβάστηκαν σε περιπολικό και προσπάθησαν να διαφύγουν κρατώντας όμηρο τη νεαρή αστυνομικό που βρισκόταν μέσα στο όχημα. Στο εξωτερικό φυλάκιο διέταξαν τον σκοπό να τους ανοίξει την κεντρική πύλη. Εκείνος ισχυρίστηκε ότι ο μηχανισμός ήταν εκτός λειτουργίας και τους είπε να βγουν από την πόρτα των πεζών. Του άρπαξαν το όπλο για να μην τους καταδιώξει και απομακρύνθηκαν με τα πόδια  απελευθερώνοντας τη γυναίκα αστυνομικό.

Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ ο κακοποιός 

Ο κακοποιός νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Αττικό.  Χειρουργήθηκε από νευροχειρουργούς οι οποίοι του αφαίρεσαν μια σφαίρα από το κεφάλι. Όταν έφθασε στο νοσοκομείο είχε τις αισθήσεις του, μιλούσε και είπε το όνομα του στους αστυνομικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star την ώρα που τον παρέλαβαν οι τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείοπαρόλο που ήταν  τραυματισμένος ήταν εξαγριωμένος και έβριζε χυδαία τους αστυνομικούς.

