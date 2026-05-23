Κίνα: Πάνω από 90 νεκροί σε έκρηξη σε ανθρακωρυχείο

Πηγή: ΑΜΠΕ, φωτογραφία αρχείου AP, βίντεο Euronews
Πάνω από 90 νεκροί σε έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην Κίνα (βίντεο Euronews)

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πάνω από 90 νεκροί από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στη βορειοανατολική Κίνα.
  • 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος.
  • Αγνοούνται 9 άτομα σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.
  • Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε έρευνα και κινητοποίηση μέσων για τους τραυματίες.
  • Η εργασιακή ασφάλεια στα κινεζικά ορυχεία έχει βελτιωθεί, αλλά τα δυστυχήματα παραμένουν συχνά.

Πάνω από 90 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της έκρηξης σε ανθρακωρυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. 

Συνολικά, 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο αυτό, στη Λιουσενγιού, όταν συνέβη το δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα), διευκρίνισε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua). 

Σύμφωνα με το CCTV, συνεχίζει να αγνοείται η τύχη εννέα ανθρώπων. 

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε νωρίτερα εντολή να κινητοποιηθούν «όλα τα μέσα» για τη φροντίδα των τραυματιών και ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα σε βάθος για το δυστύχημα, σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα. 

Το ορυχείο αυτό βρίσκεται 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σανσί, επίκεντρο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων άνθρακα στην Κίνα.

Η εργασιακή ασφάλεια στα κινεζικά ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Μολαταύτα, τα δυστυχήματα παραμένουν συχνά στον τομέα αυτόν δραστηριότητας, καθώς η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας πολλές φορές χαρακτηρίζεται υπερβολικά χαλαρή.
 

